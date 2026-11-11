Die AUR plant weiteren Protest für Georgescu

Bukarest (ADZ) – Die rechtspopulistische AUR plant für Samstag, den 14. November, einen vor dem Parlamentssitz steigenden Protest zur Unterstützung des zurzeit in Untersuchungshaft sitzenden prorussischen Rechtsextremisten Călin Georgescu. Die Organisatoren sind entschlossen, den Protest durchzuziehen, obwohl dieser nicht genehmigt wurde – die Bukarester Stadtverwaltung hatte die Zulassung des Protests nämlich unter Verweis auf das am gleichen Tag steigende Fußball-Länderspiel zwischen Rumänien und Polen verweigert, nachdem die Gendarmerie vor möglichen Ausschreitungen gewarnt hatte.



AUR-Chef George Simion kündigte nichtsdestotrotz an, dass der Pro-Georgescu-Protest wie geplant steigen wird – er werde selbst daran teilnehmen und dafür haften, dass es zu keinerlei Ausschreitungen komme, sagte Simion.



Für ihren Protest zur Unterstützung des umstrittenen Ex-Präsidentschaftsanwärters wollen Rumäniens Rechtspopulisten neben Anhängern aus dem ganzen Land diesmal auch internationale Sympathisanten zusammentrommeln – nach Angaben von AUR-Vize Dan Dungaciu werden mehrere Dutzend ausländische Gäste bzw. Vertreter der AfD, der polnischen PiS sowie der Fratelli d’Italia erwartet.