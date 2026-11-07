Die Bukarester deutsche Turn- und Sportbewegung

Von: Valentin Brendler

Eine historische Postkarte, die den Bulevardul Regina Elisabeta in Bukarest wohl ungefähr im Jahre 1900 zeigt. Ungefähr 10 Prozent der Bukarester Bevölkerung war zu der Zeit deutsch. Foto: Wikimedia Commons/public domain

Die evangelische Kirche in Bukarest, ein historisches Gebäude, das bei der Gründung des ersten deutschen Gesangsvereins eine wichtige Rolle gespielt hat Foto: Nina May

Über die Bukarester Deutschen und ihr Vereinswesen wurde noch nicht genug geschrieben – findet jedenfalls die Wissenschaftlerin Dr. Ioana Florea. Deshalb hat sie sich das Ziel gesetzt, das zu ändern. In ihrem Werk „Eine vergessene Welt. Die Bukares-ter deutsche Turn- und Sportbewegung“ geht sie genau diesem Thema umfangreich, präzise und interessant nach. Von diesem ist bisher der erste Teil „Von den Anfängen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Eintritt Rumäniens in den Ersten Weltkrieg“ im Universitätsverlag „Presa Universitară Clujeană“ erschienen, der bereits um die 350 Seiten hat. Der zweite Teil wird mindestens genauso lang sein, erklärt die Wissenschaftlerin im ADZ-Gespräch.

Schon in ihrem ersten Werk hält sie, was der Titel verspricht. Zum einen wird die Geschichte der Bukares-ter Deutschen und der Deutschen im Altreich detailliert recherchiert und nacherzählt, anschließend geht sie auf das damalige Vereinswesen ein. Und darüber gibt es viel zu erzählen.

Doch wer sind die Bukarester „Deutschen“ eigentlich? Im Gespräch und im Buch schlüsselt sie auf, dass damit Menschen aus Deutschland, Österreich, oder der Schweiz gemeint sind, die nach Bukarest migriert sind. Natürlich werden aber auch Menschen von der deutschen Minderheit im heutigen Rumänien (Banater Schwaben, Siebenbürger Sachsen und so weiter) miteinbezogen, für die die Region schon lange die Heimat war, die jedoch auch nach Bukarest gezogen sind.

Die Autorin erklärt dazu: „Überraschend für mich war, dass es auch so viele Deutsche in Bukarest zu der Zeit gegeben hat. Zum Beispiel zur Jahrhundertwende habe ich eine Statistik gefunden, die besagt, dass ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung Bukarests Deutsche waren.“ Diese unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Hintergründen, sind vor allem durch die deutsche Sprache verbunden, sowie dann auch durch die Vereinskultur.

Es gab ungefähr 100 deutsche Vereine

Florea hat in ihrer Arbeit entdeckt, „dass es ungefähr 100 deutsche Vereine gab. Darunter waren Unterstützungsvereine, Kulturvereine, Musikvereine, Gesangsvereine, Sportvereine. Frauenvereine und nationale Vereine. Es war eine richtig reiche Tätigkeit der Deutschen in Bukarest!“

Viele Vereine entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und oft in Bezug zur evangelischen Kirche (anschließend natürlich auch in Bezug zur katholischen). Der wohl älteste kulturelle und gesellschaftliche deutsche Verein war der Gesangsverein „Liedertafel“. Florea beschreibt in ihrem Werk, dass er „im Jahre 1852 aus einem Gesangskränzchen, das im Hinblick auf die Weihung der neuen evangelischen Kirche (die im Jahre 1853 erfolgte) zusammengekommen war“, entstanden ist. Damit ist die evangelische Stadtpfarrkirche gemeint, die natürlich noch heute steht und genutzt wird.

Die damaligen Vereine waren zudem gar nicht so anders wie heutige. Sie fungierten demokratisch und haben Vorstände, Kassierer und so weiter wie üblich gewählt. Auch Jahresberichte wurden angefertigt, die heutzutage eine der wichtigsten Quellen für die Historikerin Florea sind. Es gab nur einen zentralen Unterschied: die Kommunikation. Da es keine Handys gab, wurden viele Briefe verschickt, um die Mitgleiter zu informieren. Dass immer alle alles mitbekommen, war im größeren Bukarest nicht ganz so einfach, glaubt die Wissenschaftlerin.

Vereine mit doppeltem Auftrag

Jedoch haben sich viele Vereine nicht nur auf ihre Hauptaufgabe konzen- triert. Zwar ging es beim Unterstützungsverein darum, den Mitgliedern zu helfen (alle zahlen ein und das Geld wird in Notsituationen ausgezahlt), in Musikvereinen sollte gesungen werden und in Sportvereinen sollte geturnt werden, aber viele Vereine hatte auch noch ein anderes Ziel: die deutsche Gemeinschaft zu stärken.

Als Beispiel zieht sie den deutschen Turnverein heran, der im übrigen vom bekanntem Bildhauer Karl Storck mitbegründet wurde. Zum einen ging es um das Turnen, was damals gar nicht so unüblich war. Es gab laut Florea auch schwedische und französische Turnvereine. Beim deutschen Verein ging es aber auch um die deutsche Kultur und Gemeinschaft. Deswegen hat der Verein auch Bälle, Maskenbälle, Damen- und Herrenabende, Vorträge und vieles Weitere organisiert. „Es gab ein reiches, kulturelles und gesellschaftliches Leben“, so die Historikerin.

Doch was es bedeutet, „deutsch“ zu sein, war für viele Menschen ganz unterschiedlich. Für Österreicher, Schweizer, Deutsche, die aus einem anderen Land kamen (und teilweise auch eigene Vereine hatten), oder zum Beispiel die Siebenbürger Sachsen (die jedoch teilweise ebenfalls aus einem anderen Land kamen: Österreich-Ungarn, in der Region jedoch deutlich mehr verankert waren). Gerade auch der Erste Weltkrieg, wo deutsche Truppen Bukarest besetzten, bescherte vielen Deutschen in der Stadt ein schlechtes Image. All diese historischen Feinheiten über die Jahrzehnte können jedoch hier nicht wiedergegeben werden. Schließlich hat die Historikerin Florea ebenfalls grob stolze 700 Seiten (aufgeteilt in zwei Bücher) dafür gebraucht.

Ohne Vereine keine Gemeinschaft

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war sicherlich eine dramatische und turbulente Zeit. Doch gerade damals haben die Vereine eine Bukarester deutsche Gemeinschaft hervorgebracht. Die Autorin fasst es in der Einführung so zusammen: „Die Turn- und Sportvereine leisteten ihren Beitrag zur Schöpfung einer deutschen kulturellen Welt in der rumänischen Hauptstadt und zahlreiche derartige Referenzen sind in der Geschichte Bukarests zu finden.“

Diese Geschichte der Vereine endete jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg. „Die Vereine wurden vom kommunistischen Regime nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet und aufgelöst und ihre Existenz und Errungenschaften gerieten in Vergessenheit“, so die Historikerin weiter.

Mit ihrem zweibändigen Werk beabsichtigt Florea, einen Funken der damaligen Bukarester deutschen Kultur- und Sportwelt wieder zum Leben zu erwecken. „In der Hoffnung, zu einer besseren Kenntnis der deutschen Kolonie in der Hauptstadt Rumäniens beizutragen, die zu Unrecht in der Geschichtsschreibung marginalisiert wurde.“

Eine lohnenswerte Lektüre, die lange gebraucht hat

Wen das Thema interessiert, dem kann die Lektüre des Buches an dieser Stelle nur empfohlen werden. Und passenderweise ist das Buch auf der Seite des Verlages online kostenfrei nachlesbar. Es ist auffindbar unter dem Link editura.ubbcluj.ro/index.php/puc/catalog/book/4227 und dann einfach auf „E-Book“ klicken. Wenn man das Buch jedoch gedruckt haben möchte, kann man bei der Autorin unter der E-Mail ioanaflorea@icsusib.ro nachfragen.

Damit das zweiteilige Buch das Licht der Welt erblicken konnte, musste die Historikerin lange und intensiv arbeiten. Mit dem Thema begann sie bereits im Jahr 2020. „Ich dachte am Anfang, vielleicht schreibe ich einen Beitrag darüber, aber am Ende sind etwa 700 Seiten herausgekommen“, so Florea. Davor hat sie sich auch schon mit den historischen deutschen Turnvereinen in Siebenbürgen, dem Banat und der Bukowina befasst. Es ist ihr Schwerpunkt.

Florea ist dem Deutschen verbunden

Denn die Wissenschaftlerin hat sich eigentlich ihr ganzes Leben mit der deutschen Geschichte im heutigen Rumänien befasst. „Ich bin in Klausenburg geboren und habe mit vier Jahren angefangen, Deutsch zu lernen“, erklärt sie im ADZ-Gespräch dazu. Gerade ihre rumänische Großmutter, die aus Mühlbach/Sebeș stammt und viel Umgang mit den dortigen Sachsen hatte, hat sie dazu motiviert. Florea besuchte dann eine deutsche Schule, studierte zweisprachig Deutsch und Rumänisch an der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg/Cluj-Napoca und auch in Deutschland.

Dieses Interesse gipfelt in ihrer jetzigen Karriere: Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften in der rumänischen Akademie in Hermannstadt/Sibiu und ist nebenbei auch an der Babeș-Bolyai-Universität im Rahmen der deutschsprachigen Studienrichtung tätig.