Die Herbstakademie: Deutsch(e) in der Dobrudscha

Von: Ecaterina Crețu, Maria Rusu und Crina Sava

Im September 2026 wehte ein neuer Wind durch die Straßen von Konstanza und mit ihm kamen im Zeitraum vom 20. bis zum 25. September Studierende der Transilvania-Universität Kronstadt, der Ovidius-Universität Konstanza, der Staatlichen Pädagogischen Ion-Creangă-Universität Chișinău und der Staatlichen Alecu-Russo-Universität Belz zur Herbstakademie zusammen, um einer Gemeinschaft nachzuspüren, die einst in dieser Region lebte, baute, betete und arbeitete, den Deutschen der Dobrudscha. Gefördert wurde die Veranstaltung vom Department für Interethnische Beziehungen der rumänischen Regierung (DRI).

Der erste Tag stand ganz im Zeichen des Begegnens und des Austauschs. Nach der Eröffnung der Herbstakademie durch die Unterstaatssekretäre Dincer Geafer und Thomas Șindilariu im Kasino von Konstanza wurden die zentralen Themen und Ziele der Veranstaltung vorgestellt. In den Ausstellungen des berühmten Jugendstil-Kasinos am Schwarzen Meer, das heute ein Museum ist, erwartete uns eine besondere Aufgabe. Wir sollten Verbindungen und Spuren der deutschen Kultur entdecken und herausarbeiten. Die gemeinsame Suche nach diesen kulturellen Bezügen machte den ersten Tag zu einem abwechslungsreichen und interaktiven Einstieg in die Thematik der Akademie.



Am zweiten Tag rückte die Geschichte der Dobrudschadeutschen in den Mittelpunkt. Wir beschäftigten uns mit ihrer Herkunft und Ansiedlung in der Region sowie mit historischen Entwicklungen und kulturellen Zusammenhängen. Durch den Film „Die Vergessenen: Die Dobrudschadeutschen“ (Regie: Adrian Drăgușin, 2005, eine Produktion der deutschsprachigen Redaktion des Rumänischen Fernsehens) und den Vortrag „Dobrudscha: Deutsche Siedler zwischen Donau und Schwarzem Meer“ von Dr. Josef Sallanz erhielten wir einen umfassenderen Einblick in dieses wichtige, aber wenig bekannte Kapitel der Regionalgeschichte. Anschließend begann unsere Projektarbeit in Gruppen, zunächst mit einer Einführung in die Thematik und Methodik und einer ersten Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aufgabenstellungen.



Während der fünf Tage sollte unter der Leitung von Dr. Delia Cotârlea, Dr. Maria Muscan und Dr. Josef Sallanz eine Fotografieausstellung mit dem Titel „Die Dobrudscha in Bildern – Geschichte, Kultur und Erinnerung“ entstehen. Ziel war es, die Lebenswelt der Dobrudschadeutschen wieder sichtbar zu machen – in ihren Schulen und Kirchen ebenso wie in ihren alltäglichen Gewohnheiten und Traditionen. Gearbeitet wurde in drei Gruppen, in denen die Teilnehmer unterschiedliche Rollen übernahmen: Recherche, Gestaltung, Dokumentation. Wir suchten gemeinsam nach Zugängen, die über eine trockene Berichterstattung der historischen Zahlen und Fakten hinausgehen.



Der Stadtrundgang am Montagnachmittag bot eine schöne Möglichkeit, das Gelernte mit der Stadt zu verbinden. Wir besuchten Sehenswürdigkeiten wie den Ovid-Platz, die Carol-I.-Moschee, die römisch-katholische Basilika St. Anton von Padua, die orthodoxe Kathedrale St. Peter und Paul und weitere bekannte Orte der Stadt. Durch ein Stadtquiz entdeckten wir die multikulturelle Geschichte von Konstanza.

Am dritten Tag der Herbstakademie fanden zwei Workshops statt, in denen wir uns intensiv der Projektarbeit widmeten. Im Mittelpunkt des von Dr. Maria Muscan geleiteten Workshops standen zunächst der Stammbaum von Anna Schaal, einer Nachfahrin dobrudschadeutscher Eltern, und die Rekonstruktion ihrer Familiengeschichte. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Suche nach literarischen Spuren der Dobrudscha. Unter der Leitung von Dr. Delia Cotârlea wurde in diesem Zusammenhang Adolf Meschendörfers Roman „Der Büffelbrunnen“ vorgestellt und die Geschichte der Romanfiguren Fritz und Antonia in Groß-Mandschapunar/Costinești in Form eines literarischen Escape-Games erkundet.



Ein besonders spannender Tag war der Besuch in Mihail Kogălniceanu, dem einstigen Karamurat. Dort besuchten wir die katholische Kirche, die im 1876 gegründeten deutschen Viertel steht. Auf dem Friedhof entdeckten wir auf einigen Grabsteinen deutsche Familiennamen. Diese fotografierten wir, um sie in die geplante Foto-Ausstellung zu integrieren. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, den deutschen Einfluss auf die einheimische Häuserarchitektur zu entdecken. Es war ein besonderer Moment, weil die Geschichte, über die wir zuvor im Seminar gesprochen hatten, plötzlich ganz konkret vor uns stand.



Aus den Recherchen, Workshops und Erkundungen entstand schließlich die digitale Ausstellung „Die Dobrudscha in Bildern – Geschichte, Kultur und Erinnerung“, die künftig auf der Webseite des Forschungs- und Dokumentationszentrums „Deutsch in der Dobrudscha“ der Philologischen Fakultät der Ovidius-Universität abrufbar sein wird. Ziel war es, das Leben der Deutschen aus der Dobrudscha wieder durch Gelesenes aber auch Erlebtes sichtbar zu machen. Recherchiertes und vor Ort Erlebtes flossen darin zusammen und machten unterschiedliche Facetten des Lebens der Dobrudschadeutschen sichtbar. Unsere eigenen Erfahrungen während der Herbstakademie wurden damit selbst Teil der Projektarbeit und verliehen der Dokumentation eine persönliche Perspektive.



Als die Woche zu Ende ging, blieb mehr zurück als eine digitale Ausstellung. Es war das Gefühl, dass Erinnerung und Geschichte keine abgeschlossenen Vorgänge sind. Irgendwo zwischen Donau und Meer weht noch der Wind der Erinnerung. Und oft trägt er die alten Namen mit sich.



Ecaterina Crețu (Staatliche Pädagogische Ion-Creangă-Universität in Chișinău. Fakultät für Fremdsprachen und Literatur, Fachrichtung Deutsch und Englisch, 4. Studienjahr),

Maria Rusu (Staatliche Alecu-Russo-Universität Belz/Bălți, Fakultät für Philologie, Fachrichtung Deutsche und Englische Sprache und Literatur, I. Studienzyklus, 3. Studienjahr) und

Crina Sava (Ovidius-Universität Konstanza. Philologische Fakultät. Department für Fremdsprachen, -literaturen und Kommunikationswissenschaften)

