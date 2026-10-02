Die Hirten und die strategische Autonomie

Von: Roger Pârvu

Es gibt Momente, in denen die großen Strategien Europas plötzlich ein lokales Gesicht bekommen. Nicht in Brüssel, nicht in Straßburg, nicht in den Sitzungssälen der Kommission. Sondern dort, wo Schafe auf Weiden grasen, wo Touristen Wan-derwege suchen und wo Menschen davon ausgehen, dass die Landschaft, in der sie leben, morgen noch dieselbe sein wird wie gestern. Rășinari und Săliște bei Hermannstadt/Sibiu könnten zu solchen Orten werden.

Europa befindet sich mitten in einer Rohstoffkrise. Jahrzehntelang hat die Europäische Union die Globalisierung als einen dauerhaften Istzustand (miss)verstanden. Seltene Erden kamen aus China, Lithium aus Südamerika, Kobalt aus Afrika. Was benötigt wurde, konnte gekauft werden. Versorgungssicherheit schien eine Frage des Preises zu sein. Wer zahlen konnte, erhielt die Ware.



Dann kamen Pandemie, Energiekrise und geopolitische Konflikte. Plötzlich wurde sichtbar, wie verletzlich ein Wirtschaftsmodell ist, das wesentliche Bestandteile seiner industriellen Zukunft auf zu viele Spielwiesen verteilt hat. Was lange als wirtschaftliche Effizienz galt, erschien nun als strategische Naivität.



Rohstoffe für strategische Autonomie?



Dabei geht es längst nicht mehr nur um Seltene Erden. Die europäische Industrie benötigt eine Vielzahl sogenannter kritischer Rohstoffe: Lithium für Batterien, Gallium für Solarzellen, Titan für Luftfahrt und Verteidigung, Graphit für Energiespeicher und Magnesium für die Leichtbauindustrie. Ohne diese Stoffe gibt es weder Elektromobilität noch die Energiewende, weder Digitalisierung noch militärische Resilienz.



Die Europäische Union reagierte mit dem Critical Raw Materials Act, einem der wichtigsten industriepolitischen Programme der vergangenen Jahre. Die Verordnung definiert 34 kritische und 17 strategische Rohstoffe. Magnesium gehört zu diesen strategischen Rohstoffen. Bis 2030 sollen mindestens zehn Prozent des europäischen Bedarfs durch eigene Förderung gedeckt werden, vierzig Prozent durch Verarbeitung innerhalb der Union und fünfundzwanzig Prozent durch Recycling. Zugleich soll die Abhängigkeit von einzelnen Lieferstaaten drastisch reduziert werden. Der European Critical Raw Materials Act betont ausdrücklich, dass die EU ihre Gewinnungs-, Verarbeitungs- und Recyclingkapazitäten ausbauen müsse, um die Versorgung der europäischen Industrie langfristig zu sichern. Hinter den nüchternen Formulierungen verbirgt sich eine historische Kehrtwende. Jahrzehntelang hat Europa die ökologischen Belastungen der Rohstoffgewinnung ausgelagert. Die Bergwerke durften anderswo entstehen, die Staubwolken anderswo aufsteigen, die Konflikte anderswo ausgetragen werden. Nun soll ein Teil dieser Wertschöpfung zurückkehren. Mit anderen Worten: Die europäische Zukunftsstrategie führt zurück zum Bergbau.



Ein Dorf gerät in den Fokus



Genau an diesem Punkt erschient Rășinari – ein Dorf in der für die Schafzucht bekannten Mărginimea Sibiului – auf der europäischen Bühne. Aus europäischer Wirtschaftsperspektive wirkt die Geschichte nahezu ideal. Ausgerechnet in Rumänien, einem Land mit einer langen Bergbautradition, soll ein Projekt entstehen, das eine der strategischen Schwachstellen Europas entschärfen könnte.



Die Gesellschaft Mineral Proiect Invest S.A. (MPI) entwickelt unter dem Namen MPI Magnesium ein Vorhaben, das sie selbst als erstes integriertes Magnesiumprojekt dieser Art in der Europäischen Union beschreibt. Das Unternehmen spricht von Investitionen von mehr als 400 Millionen Euro und von einer Lagerstätte mit geschätzten Ressourcen von über 50 Millionen Tonnen magnesiumhaltiger Gesteine im Gebiet Valea Dobra bei Rășinari. Der Plan geht weit über einen klassischen Steinbruch hinaus: Die Rohstoffe sollen zunächst im Tagebau bei Valea Dobra gewonnen werden. Anschließend sollen sie zerkleinert und zu einer Verarbeitungsanlage in das nahegelegene Săliște transportiert werden. Dort sollen in einer ersten Phase hochreines Magnesiumoxid und Magnesiumhydroxid produziert werden. In späteren Entwicklungsstufen wird sogar die Herstellung von metallischem Magnesium als Möglichkeit genannt. Aus Sicht des Unternehmens ist das Projekt ein Musterbeispiel europäischer Industriepolitik. Nicht bloß Rohstoffexport, sondern vollständige Wertschöpfung im Land. Nicht nur Förderung, sondern Mehrwert durch Verarbeitung. Nicht nur Rumänien, sondern Europa. In den Verlautbarungen des Unternehmens erscheint das Projekt daher als eine Art patriotische Industrieoffensive. Rumänien solle nicht länger nur Lieferant von Rohstoffen sein, sondern sich zu einem Produzenten hochwertiger Industrieprodukte entwickeln. Genau darin liegt die Attraktivität des Vorhabens für europäische Entscheidungsträger.



Die Schatten von Roșia Montană



Doch an diesem Punkt endet die ökonomische Logik und beginnt die politische. Denn Großprojekte werden nicht allein durch Zahlen legitimiert. Sie müssen Vertrauen erzeugen. Und genau dort stößt MPI auf ein Problem: Die Schatten des Goldabbauprojekts von Roșia Montană. Wer heute in Rumänien ein Bergbauprojekt startet, arbeitet nicht in einem historischen Vakuum. Über jeder Debatte schwebt der Name Roșia Montană und der damit verbundene Konflikt. Die Kontroverse um das Goldabbauprojekt hat tiefe Spuren hinterlassen. Sie hat das Verhältnis zwischen Investoren, Politik und Gesellschaft nachhaltig verändert. Wo früher Investitionssummen und Arbeitsplatzversprechen ausreichten, werden heute Herkunft, Eigentümerstruktur, politische Verbindungen, wirtschaftliche Vergangenheit und nachhaltige ökologische Planung untersucht. Auch MPI blieb davon nicht verschont.



Recherchen von Journalisten und Umweltplattformen verweisen auf personelle und wirtschaftliche Verbindungen, die in den betroffenen Gemeinden Misstrauen hervorrufen. Nach Angaben von România Curată wird die Gesellschaft von Kreisen kontrolliert, die mit dem Unternehmer Dragoș Bîlteanu verbunden sind. Zudem werden ehemalige Führungskräfte von Gabriel Resources und der Roșia Montană Gold Corporation im Umfeld des Projekts genannt. Man muss dabei präzise bleiben. Diese Informationen beweisen keine Rechtsverletzung im Zusammenhang mit dem Projekt von Rășinari und Săliște. Sie liefern auch keinen Nachweis, dass die derzeitigen Pläne illegitim wären. Aber Politik funktioniert selten nach juristischen Maßstäben allein.



In der öffentlichen Wahrnehmung reichen solche Verbindungen aus, um Erinnerungen zu wecken. Für viele Bewohner der Mărginimea Sibiului entsteht dadurch der Eindruck, dass bekannte Muster zurückkehren: große Investitionsversprechen, nationale Interessen, europäische Argumente und ein lokaler Raum, der die Folgen tragen soll. Misstrauen lässt sich statistisch kaum messen. Seine politische Wirkung ist dennoch enorm. Zusätzlich werden fachliche Fragen gestellt und diskutiert.



In der öffentlichen Debatte meldeten sich Wissenschaftler und Fachleute zu Wort, die bestimmte Aussagen des Unternehmens kritisch hinterfragen. Darüber hinaus werden Fragen nach der mineralogischen Zusammensetzung des Gesteins gestellt. Eher spontan entstandene Bürgerinitiativen fordern unabhängige Analysen und Gutachten. Ihr Argument lautet, dass bei einem Projekt dieser Größenordnung die Bewertung möglicher Risiken nicht ausschließlich auf Informationen des Investors beruhen dürfe. Damit verschiebt sich die Diskussion von der Rohstoffpolitik zur Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Informationen. Wer definiert die Fakten? Wer produziert die Gutachten? Wessen Experten genießen Vertrauen?



In modernen Ressourcenkonflikten geht es längst nicht mehr nur um Geologie. Es geht um die Kontrolle über Deutungen. Während in Brüssel über Versorgungssicherheit gesprochen wird, sprechen die Menschen in der Mărginimea Sibiului über Wasser und Gras. Man spricht über Quellen. Über Landwirtschaft. Über Bienenstöcke. Über Wanderwege. Über die Marke einer Region, die sich in den letzten Jahrzehnten als Kulturlandschaft etabliert hat. Deshalb verwandelte sich die lokale Unruhe innerhalb weniger Wochen in eine bemerkenswerte Bürgerbewegung.



Bei öffentlichen Veranstaltungen in Săliște stießen die Präsentationen der Unternehmensvertreter auf heftigen Widerstand. Einwohner äußerten Sorgen hinsichtlich möglicher Umweltbelastungen, des Schwerverkehrs, des Wasserverbrauchs und der gesundheitlichen Folgen einer späteren industriellen Verarbeitung. Besonders intensiv wurde über die Möglichkeit diskutiert, dass bestimmte Serpentingesteine Asbest enthalten könnten. Bürgergruppen verlangen deshalb umfassende Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen. Gleichzeitig entstanden Online-Petitionen, die innerhalb kurzer Zeit über 14.000 Unterstützer mobilisierten. Die Forderungen sind bemerkenswert deutlich: keine Genehmigungen ohne unabhängige Prüfungen, vollständige Transparenz, Betrachtung des Projekts als Gesamtvorhaben von der Förderung bis zur Verarbeitung sowie eine echte Beteiligung der Öffentlichkeit an allen Entscheidungen. Auffällig ist dabei die Breite des Widerstands. Es protestieren nicht nur Umweltschützer. Zu den Kritikern gehören auch Unternehmer aus dem Tourismus, Imker, Landwirte und Bewohner, die sich um das langfristige Image der Region sorgen. Damit entwickelte sich der Konflikt zunehmend zu einer Grundsatzfrage: Welche Form von Entwicklung will die Region überhaupt?



Die Lokalpolitik reagierte



Jede Bürgerbewegung steht vor demselben Problem: Sie muss von der Empörung zur politischen Wirkung gelangen. Genau dies geschah in Săliște. Der öffentliche Druck führte dazu, dass lokale Entscheidungsträger Stellung beziehen mussten. Nach heftigen Debatten verweigerten die Lokalräte einstimmig die Genehmigung für eine Grundstückskonzession, die für den ursprünglich vorgesehenen Standort der Verarbeitungsanlage notwendig gewesen wäre. Für die Gegner des Projekts war dies ein erster wichtiger Erfolg. Für das Unternehmen bedeutete die Entscheidung jedoch nicht das Ende des Projekts. MPI erklärte anschließend, nach alternativen Standorten für die geplante Anlage suchen zu wollen. Gleichzeitig kritisierte das Unternehmen, dass seine Pläne noch vor dem Durchlaufen aller Umwelt- und Genehmigungsverfahren politisch verurteilt worden seien.



Die Debatte hat auch Rășinari erfasst. Die Bürgerbewegung hat inzwischen ein politisches Zugeständnis erzwungen. Nach anhaltendem Druck aus der Bevölkerung soll am 8. November ein Referendum stattfinden, bei dem die Einwohner von Rășinari selbst über ihre Haltung zum geplanten Bergbauprojekt abstimmen.



Der Fall des Magnesiumabbauprojekts in Rășinari zeigt exemplarisch, vor welchem Dilemma Europa in den kommenden Jahren stehen wird. Die Europäische Union will strategisch unabhängiger werden. Dieses Ziel ist nachvollziehbar. Wer geopolitisch handlungsfähig bleiben will, kann nicht vollständig von den Rohstoffen anderer abhängig sein. Doch jedes neue Bergwerk benötigt einen konkreten Ort. Jede Verarbeitungsanlage entsteht neben realen Häusern. Jeder industriepolitische Masterplan trifft irgendwann auf Menschen, die dort leben. Europa sieht in Rășinari einen strategischen Rohstoff.



Investoren sehen eine historische Geschäftschance. Die Bewohner sehen ihre Heimat. Alle drei Perspektiven besitzen Legitimität. Gerade deshalb ist dieser Konflikt so schwierig. Die eigentliche Frage lautet nicht, ob Europa Magnesium braucht. Daran besteht kaum Zweifel. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob Europa einen Weg findet, seine rohstoffpolitischen Interessen mit demokratischer Akzeptanz, maximaler Transparenz und glaubwürdiger Bürgerbeteiligung zu verbinden. Denn die Energiewende, die industrielle Transformation und die strategische Autonomie Europas beginnen möglicher-weise tatsächlich unter der Erde. Ob sie politisch Bestand haben werden, entscheidet sich jedoch darüber. An Orten wie Rășinari und Săliște. An Orten, die auf keiner geopolitischen Karte groß erscheinen, aber plötzlich zum Prüfstein einer möglichen Zukunft werden.