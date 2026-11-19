Von: Dr. Dan-Adrian Cărămidariu

Rumänien ist noch einmal davongekommen. Der Bürgermeister von Cavnic, Vladimir Petruț, wollte den Kreis Maramuresch vom Land losreißen, falls Bukarest an dessen Verwaltungsgrenzen rührt. Am nächsten Tag hatte sich die Staatskrise erledigt: Der Bürgermeister sei ein wenig nervös gewesen. Eine Zusammenlegung mit Klausenburg und anderen Kreisen in Nordsiebenbürgen wäre unter Umständen sogar hinnehmbar, sofern das Gebilde Maramuresch hieße. Die territoriale Integrität Rumäniens hängt offenbar auch von der Beschriftung einer Landkarte ab.

Mit der Freien Stadt Cavnic in der Republik Maramuresch wird es vorerst also nichts. Dafür hat ihr Bürgermeister den Zustand der Reformdebatte recht anschaulich vorgeführt. Eine Karte taucht auf, schon werden Heimatverteidiger mobilisiert. Ob sie einen beschlossenen Vorschlag zeigt, wer sie gezeichnet hat und welche Überlegungen dahinterstehen, ist zweitrangig. Hauptsache, man hat rechtzeitig verkündet, dass mit einem selbst die Abschaffung des eigenen Kreises nicht zu machen sei.



In Arad fordern liberale Politiker Respekt für ihren Kreis, verweisen auf seine Geschichte und seine wirtschaftliche Leistung und warnen vor der drohenden Herabstufung zum Anhängsel des südlichen Nachbarn. Als müsste die besondere Bedeutung Arads jeden Gedanken an eine andere Verwaltungsordnung bereits im Keim ersticken. Arad steht damit nicht allein. In den Leserkommentaren eines Hermannstädter Nachrichtenportals wird Karlsburg/Alba Iulia zum größeren Dorf erklärt; Alba und Hunedoara gelten manchen als „tote Kreise“, denen man das wirtschaftlich stärkere Hermannstadt nicht unterordnen dürfe. In Brăila hält man einer möglichen Verwaltung unter Galatz die eigene Geschichte und die Zugehörigkeit zur Walachei entgegen. In Botoșani hingegen befürwortet der Kreisratschef die Zusammenlegung mit Suceava ausdrücklich. Wenn es der Reform diene, sei er sogar bereit, sein Amt aufzugeben. Die Auflösung einer Verwaltungseinheit muss offenbar nicht überall als Untergang der Heimat gelten. Der Ungarnverband UDMR wiederum beurteilt die Neuordnung vor allem danach, was sie für das politische Gewicht der ungarischen Bevölkerung bedeutet. Minderheitenschutz gehört selbstverständlich in diese Debatte. Als alleiniger Maßstab taugt er ebenso wenig wie der Stolz eines Kreisratsvorsitzenden auf seine Dienstadresse. Im Bana-ter Bergland hat der PNL-Politiker Marcel Vela dagegen mit seiner Forderung recht, Orschowa administrativ wieder dem Banat zuzuordnen. Die Stadt wurde 1968 dem Kreis Mehedinți zugeschlagen. Wer historische Zusammenhänge ernst nimmt, darf eine solche Grenzziehung korrigieren wollen. Dazu muss man weder einen neuen Staat ausrufen noch seinen Nachbarn die wirtschaftliche Minderwertigkeit bescheinigen. Man braucht ein begründbares Anliegen.

Schon daran mangelt es bei den Karten, die durch die Medien gereicht werden. Aus Temesch, Arad und Karasch-Severin soll demnach kurzerhand „Temesch“ werden, aus vier oltenischen Kreisen „Dolj“. Dabei stehen weder diese Namen noch die Grenzen einer beschlossenen Reform fest. Solche Darstellungen erzählen dennoch eine Geschichte von Siegern und Verlierern: Einer bleibt, die anderen werden geschluckt. Dass eine Kreisverwaltung, deren Sitz und eine historische Landschaft verschiedene Dinge sind, geht dabei unter. Die Medien liefern die vermeintlichen Annexionspläne, die Lokalpolitiker den dazugehörigen Abwehrkampf.



Rumänien braucht eine Verwaltungsreform. Seit 1989 haben Abwanderung, wirtschaftlicher Niedergang und neue Wachstumszentren das Land tiefgreifend verändert. Um die großen Städte sind zusammenhängende Lebens- und Wirtschaftsräume entstanden, die von Verwaltungsgrenzen durchschnitten werden. Anderswo unterhält eine schrumpfende Bevölkerung einen Apparat, dessen Zuschnitt aus einer anderen Zeit stammt. Temeswar und Reschitza liegen beide im Banat; ihre Entwicklung nach 1989 könnte unterschiedlicher kaum sein. Eine brauchbare Reform muss solche Unterschiede erklären und daraus Konsequenzen ziehen können.



Mit einer möglichst kleinen Zahl auf der neuen Landkarte ist diese Arbeit nicht getan. Ein größeres Verwaltungsgebiet wird nicht von selbst leistungsfähiger. Schulen, Straßen und soziale Dienste werden auch nach einer Zusammenlegung Geld kosten. Entscheidend ist, welche Aufgaben auf welcher Ebene sinnvoll erledigt werden, wie gut die Bürger die zuständigen Stellen erreichen und welche Räume wirtschaftlich tatsächlich zusammengehören. Erst danach lässt sich vernünftig über Grenzen sprechen.



Der Blick zurück ist dabei durchaus peinlich. Das sowjetische Modell der Regionen und Rayons wurde 1950 eingeführt und 1952 neu geordnet; damals entstand auch die Ungarische Autonome Region. 1968 kehrte Rumänien zu den Kreisen zurück. Ceaușescu verfolgte damit handfeste macht- und nationalitätenpolitische Ziele. Dazu gehörte die Beseitigung der inzwischen umbenannten Mureș-Ungarischen Autonomen Region. Seine Reform war keine uneigennützige Übung in Verwaltungswissenschaft. Die Reform von 1968 wurde allerdings über Jahre vorbereitet. Geografen, Ökonomen, Historiker und Soziologen untersuchten Siedlungsstrukturen, wirtschaftliche Beziehungen und historische Zusammenhänge. Natürlich arbeiteten sie innerhalb der politischen Vorgaben und der Dogmen des Sozialismus. Das rechtfertigt weder die damaligen Machtabsichten noch macht es die damaligen Grenzen für alle Zeiten verbindlich. Es erinnert aber daran, wie viel Sacharbeit einer solchen Entscheidung vorausgehen muss.

An dieser Arbeit fehlt es auch heute nicht. Am 13. November teilte die Rumänische Akademie mit, dass ihr In-stitut für Geografie seit 2023 eine fachübergreifende Untersuchung zur territorialen Neuordnung erarbeitet hat. Mehr als fünfzig Indikatoren, unter anderem zu Demografie, Wirtschaft und Erreichbarkeit öffentlicher Dienstleistungen, wurden herangezogen. Die Szenarien reichen von gezielten Korrekturen über Zusammenschlüsse bis zu neuen Verwaltungseinheiten entlang funktionaler Beziehungen. Verwaltungsvertreter wurden konsultiert; erste Positionen waren schon 2023 vor Politikern verschiedener Parteien vorgestellt worden. Die Wissenschaft hat also keineswegs geschwiegen. Umso dringlicher ist die Frage, was die Politik aus ihren Ergebnissen macht.



Die PSD nennt ihrerseits Kriterien wie Demografie, finanzielle Tragfähigkeit und Verkehrsanbindung. Dann müsste sie auch erklären können, wie ihre Überlegungen zu den vorliegenden Untersuchungen passen. Welche Szenarien hält sie für sinnvoll, welche verwirft sie, und weshalb? Die fünfzehn Gerichtsbezirke, die der PSD-Politiker Dragoș Benea als möglichen Ausgangspunkt ins Gespräch gebracht hat, ergeben noch keine überzeugende Verwaltungskarte. Auch eine Akademie-Studie ist kein fertiger politischer Beschluss. Ihre Ergebnisse gehören geprüft und öffentlich erörtert. Eine Karte herumzureichen und anschließend die Empörung zu verwalten, ersetzt diese Auseinandersetzung nicht.



Stattdessen regiert, was der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen schon vor zehn Jahren den „kommentierenden Sofortismus“ genannt hat: sofort urteilen, sofort empört sein, sofort das eigene Publikum bedienen. Nach Jahrzehnten des Aufschubs bleibt angeblich keine Zeit mehr zum Nachdenken. Die Bürger sollen sich über den Verlust ihres Kreises aufregen, bevor ihnen jemand erklärt hat, was sie durch eine andere Ordnung gewinnen könnten. Die Sorge um erreichbare Behörden oder um eine abgehängte Kleinstadt wäre ernst zu nehmen. Für die Erhaltung sämtlicher politischer Posten ist sie kein Freibrief.



Und damit stellt sich die unangenehme Frage: Sind diese Abwehrreaktionen womöglich längst einkalkuliert? Wer weiß besser als die PSD, wie zuverlässig ihre Lokalbarone auf eine Gefährdung ihrer Macht reagieren? Benea hat den Widerstand aus den eigenen Reihen selbst vorausgesagt. Man bringt eine Neuordnung ins Gespräch, lässt die erwartbare Empörung anschwellen und stellt schließlich fest, dass das Land dafür noch nicht bereit sei. Die Parteispitze hätte Reformwillen bewiesen, die Kreisfürsten hätten ihre Heimat gerettet. Der Apparat bliebe stehen. Eine solche Absicht ist nicht bewiesen. Der politische Nutzen eines Scheiterns liegt allerdings auf der Hand. Gerade deshalb müssen die Verantwortlichen erklären, weshalb sie bestimmte Lösungen verfolgen und andere ausschließen. Die wissenschaftlichen Untersuchungen bieten dafür eine Grundlage. Wer ernsthaft reformieren will, müsste sie nutzen, um den Bürgern die Folgen verschiedener Entscheidungen verständlich zu machen. Wer sich mit der nächsten empörten Stellungnahme begnügt, hilft vor allem denen, die ohnehin nichts verändern wollen. Die Republik Maramuresch wird wohl keine Botschaften eröffnen müssen. Es genügt schon, wenn am Ende wieder jeder Lokalbaron in seinem Kreis regieren darf, als wäre er sein eigener Staat.