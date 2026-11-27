Von: Josef Sallanz

Der neue Roman von Tatiana Țîbuleac beginnt dort, wo andere Romane über die Rückkehr nach Hause enden würden. Mila ist fünfzig Jahre alt, lebt in Frankreich und kehrt in das Chișinău ihrer Kindheit zurück – nicht körperlich, sondern in der Erinnerung. Von einer Heimkehr kann keine Rede sein. Das Elternhaus, der Vater, die Liebe, die Freunde, die Stadt: Alles ist noch da, aber nichts ist unversehrt geblieben. Und Milas Erinnerung kennt keine Schonung.

Mila erzählt nicht einfach von dem Kind, das sie einmal war. Beide existieren beinahe nebeneinander, manchmal innerhalb derselben Szene. Die Vergangenheit wird nicht aus sicherer Distanz betrachtet, sondern bricht immer wieder in die Gegenwart ein. Der Tod des Vaters beendet die Beziehung zwischen Vater und Tochter nicht. Erst nach seinem Tod beginnt Milas eigentliche Auseinandersetzung mit ihm.

Die Widmung „Meinem Vater im gelben Hemd“ verweist auf das Zentrum des Romans: den Vater und die widersprüchliche Nähe zwischen Tochter und Vater. Als Journalist, Intellektueller, überzeugter Unionist und leidenschaftlicher Leser vermittelt er Mila eine Welt, in der Kultur und Ideen Gewicht besitzen. Zugleich gelingt es ihm nicht, seine Überzeugungen in Glück für die eigene Familie zu übersetzen. Je stärker er in Milas Erinnerungen gegenwärtig wird, desto widersprüchlicher erscheint er.

Țîbuleac verweigert eine sentimentale Versöhnung. Mila liebt ihren Vater und richtet zugleich über ihn. Sie bewahrt seine Worte, Gesten und Bücher, ohne vergessen zu können, was er ihr vorenthalten hat. Besonders verstörend ist eine Ähnlichkeit, die erst spät sichtbar wird: Mila erkennt, dass manches, was sie ihm vorgeworfen hat, ungewollt Teil ihrer selbst geworden ist. In dem Versuch, sich von ihm zu lösen, hat sie womöglich gerade das weitergetragen, was sie hinter sich lassen wollte.

Milas früh verstorbene Mutter bleibt als Abwesenheit präsent. Nina, die später in die Familie kommt, nimmt einen anderen Platz ein. Sie besitzt weder das intellektuelle Prestige des Vaters noch dessen Autorität, dafür aber eine stille, konkrete Form des Durchhaltens. In ihr zeigt sich eine Gegenüberstellung, die den Roman durchzieht: zwischen dem, was wir über das Leben sagen, und dem, was wir täglich tun, damit es weitergeht.

Wenn der Vater die vertikale Achse des Romans bildet, ist Malik – Milas große Liebe seit Kindheitstagen – seine emotionale Achse. Doch diese Liebe bleibt nicht auf zwei Menschen beschränkt. Mit Anastasia tritt eine dritte Figur in Milas Leben, zu der sie ein widersprüchliches Verhältnis entwickelt. Als Malik sich in Anastasia verliebt, wird sie für Mila zugleich zu einer faszinierenden und bedrohlichen Figur. Sie empfindet Eifersucht, fühlt sich aber auch auf eine Weise an Anastasia gebunden, die sie nicht zu lösen vermag. Aus der Beziehung der drei entwickelt sich ein Geflecht aus Begehren, Rivalität und emotionaler Abhängigkeit, in dem Liebe und Verletzung kaum noch voneinander zu trennen sind.

Die drei zentralen Figuren teilen die Faszination für eine Welt jenseits der sowjetischen Grenze. Filme, Musik und die aus der Ferne imaginierte westliche Welt versprechen einen Ausweg aus der Realität, in die sie hineingeboren wurden. Später erweist sich dieses Versprechen als weit weniger verlockend.

Mila geht nach Frankreich, doch die Ausreise bringt nicht den erhofften Bruch. Die Frau, die in Chișinău Französisch an der Universität unterrichtet hat, muss sich in Frankreich mit schlecht bezahlten, ihrer Ausbildung nicht entsprechenden Tätigkeiten durchschlagen. Ihr früheres kulturelles Kapital schützt sie nicht vor dem sozialen Abstieg. Was sie hinter sich lassen wollte, ist mitgereist.

Frankreich ist weder das Paradies noch die Hölle der Migrantin. Mila muss beruflich und gesellschaftlich von vorn beginnen, während ihre Vergangenheit sie weiterhin begleitet. Sie ist nicht deshalb interessant, weil sie eine Migrantin ist, sondern weil sich die Erfahrung der Migration über einen viel älteren Bruch legt. In gewisser Weise war sie bereits von zu Hause entfremdet, lange bevor sie die Republik Moldau verließ.

Damit erhält auch der Titel des Romans seinen weniger ironischen als zunächst vermuteten Klang: „Schlag zu, sagt das Glück“. Fast klingt er wie eine Regel, die sich jemand nach zu vielen Enttäuschungen zurechtgelegt hat. Das Glück wird verdächtig, sobald sein Verlust mitgedacht wird. Wenn das Ende ohnehin vorhersehbar scheint, ist es vielleicht sicherer, es selbst herbeizuführen.



Mila scheint nach dieser Logik zu leben. Sie gibt die Liebe nicht auf, weil sie nicht existiert, sondern gerade weil sie ihr so viel bedeutet. Nähe verspricht Geborgenheit und macht zugleich verletzlich. Der Wunsch nach einem Kind, die Beziehung zu Malik, ihr Verhältnis zum eigenen Körper und zum Alkohol lassen sich als Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens gegenüber dauerhaftem Glück lesen.

Der Roman ist in der Ich-Perspektive erzählt, und Milas Stimme lässt dem Leser wenig Raum für Behaglichkeit. Sie kann grausam, ironisch, zärtlich und ungerecht sein. Sie ist keine Erzählerin, der man vorbehaltlos vertrauen muss. Gerade diese Unsicherheit macht sie lebendig. Mila erzählt ihr Leben und schreibt es zugleich neu, manchmal um sich zu rechtfertigen, manchmal, um sich selbst zu bestrafen.

Deshalb sollte man den Roman nicht als verkleidete Autobiografie lesen, obwohl seine biografische Grundierung unverkennbar ist. Interessanter ist der Vorgang, durch den persönliche Erfahrung in Literatur verwandelt wird. Țîbuleac rekonstruiert eine vergangene Welt aus der Perspektive einer Frau, die bereits weiß, wie die Dinge enden.

Das Chișinău des Romans ist weder die nostalgische Stadt der Kindheit noch bloße soziale Kulisse. Es ist ein intimer Raum voller Gegenstände, Gerüche und Szenen, deren Bedeutung oft erst im Rückblick sichtbar wird. Paris dagegen ist der Schauplatz einer Gegenwart, in der Mila emotional nie wirklich ankommt. Zwischen beiden Städten liegt nicht nur eine geografische Entfernung, sondern ein ganzes Leben.

Die Stärke von „Schlag zu, sagt das Glück“ liegt weniger in der Handlung als in Milas Stimme: in ihrer Härte, ihrer Zärtlichkeit und ihrer Unfähigkeit, mit den Widersprüchen ihres Lebens Frieden zu schließen. Die Auswanderung nach Frankreich hat ihr zwar eine neue Existenz ermöglicht, aber keine Befreiung von ihrer Vergangenheit.

Die eigentliche Zumutung dieses Romans besteht darin, dass man fortgehen kann, ohne anzukommen, und lieben kann, ohne sich dem Glück anzuvertrauen. Tatiana Țîbuleac erzählt von einer Frau, die sich nach Nähe sehnt und zugleich vor ihr zurückschreckt. Darin liegt die Tragik ihrer Geschichte: Nicht die Vergangenheit allein hält Mila gefangen, sondern auch ihre Unfähigkeit, der Gegenwart zu vertrauen.