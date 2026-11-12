„Die Zinne gehört den Kronstädtern“

Von: Elise Wilk

Die Panoramic-Gaststätte, die vor einem Jahr eröffnet wurde, darf den Zufahrtsweg auf der Zinne vorläufig wieder nutzen. Das Amtsgericht Kronstadt genehmigte am Freitag, dem 30. Oktober, einen entsprechenden Eilantrag der vom Geschäftsmann George Copos kontrollierten Betreiberfirmen Ana Hotels und Ana Teleferic teilweise. Die Stadtverwaltung, die örtliche Forstverwaltung und die Umweltbehörde müssen somit die Durchfahrt von Fahrzeugen ermöglichen, die für die Versorgung, Müllentsorgung und notwendige Wartungsarbeiten am Restaurant und an der Seilbahn erforderlich sind. Die Zufahrt ist zeitlich und auf bestimmte Fahrzeuge beschränkt. Die Regelung gilt bis zur endgültigen Entscheidung im Zivilverfahren über das beantragte Wegerecht. Die Entscheidung des Amtsgerichts stieß jedoch auf Empörung und Kritik bei den Bürgern. Die Zinne ist seit über 60 Jahren ein Naturschutzgebiet und die Umweltgenehmigung sieht vor, dass sämtliche Transporte zum Restaurant über die Seilbahn erfolgen. Die Kronstädter Stadtverwaltung und die Kreis-Umweltbehörde haben Berufung gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Kronstadt vom Ende Oktober eingelegt.

Bürger demonstrierten im April

Die Unternehmen von Copos hatten die Verfahren eingeleitet, nachdem sie infolge des bürgerlichen Engagements eine Umweltgenehmigung erhalten hatten, die ihnen die Anlieferung von Versorgungsgütern, bzw. die Abfallentsorgung ausschließlich per Seilbahn erlaubt (wie es übrigens auch bei den meisten anderen ähnlichen Projekten in anderen europäischen Ländern der Fall ist). „Wir gehen davon aus, dass alle beklagten Parteien innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Tagen Berufung einlegen werden“, schrieben die Mitglieder der Initiativgruppe „Schutzschild für Grünflächen“ (rumänisch: Scut pentru spații verzi) Ende letzter Woche auf ihrer Facebook-Seite. Die drei Institutionen, auf die sich „Schutzschild für Grünflächen“ bezieht, sind die Stadtverwaltung, die lokale Forstverwaltung und die Kreis-Umweltbehörde. Nur zwei davon haben Einspruch eingelegt.

Die Bürger der Stadt haben sich mobilisiert, um die Zerstörung des Naturschutzgebiets zu verhindern. Am 24. April hatte die Forstbehörde aufgrund von Beschwerden und öffentlichem Druck – darunter eine friedliche Demonstration am 23. April, an der Hunderte Kronstädter teilnahmen – die Sperrung der Straße angeordnet. Da George Copos weiterhin Druck auf verschiedene Institutionen ausübte –Bürgermeisteramt, Kreisumweltbehörde, die Kronstadt-Forstverwaltung –, um Ausnahmegenehmigungen vom Gesetz zu erhalten und regelmäßigen Zugang mit dem Auto zu erlangen, initiierte „Schutzschild für Grünflächen “ die Petition „Keine Autos auf der Zinne“.

„Die Zinne ist ein Naturschutzgebiet und ein Natura-2000-Gebiet, ein durch nationale und europäische Rechtsvorschriften geschütztes Gebiet, in dem der Zugang mit dem Auto verboten ist. Ein einfaches, vernünftiges Argument, das keiner weiteren Erklärungen bedürfen sollte.

Aber es gibt noch weitere Argumente: Weil die Umweltgenehmigung unter der Bedingung erteilt wurde, dass alle Transporte mit der Seilbahn erfolgen, da diese den Zugang zum Restaurant darstellt. Es handelt sich um einen Verwaltungsakt, der von dem rumänischen Umweltministerium erlassen wurde und nicht durch ein zivilrechtliches Urteil aufgehoben werden kann. Weil die nationale Forstregie „Kronstadt“ verpflichtet ist, ihre Aufgaben zum Schutz des Waldbestands wahrzunehmen, wie es auch die Forstbehörde angeordnet hat, als sie geltend machte, dass es sich bei der „Straße“ tatsächlich um einen Wanderweg handelt. Weil das Schutzgebiet per Definition den Bürgern gehört. Nicht der Stadtverwaltung und auch keinem privaten Betreiber. Und die Stadtverwaltung von Brașov hat die Pflicht, im Interesse der Bürger zu handeln und sich daher in dieser Angelegenheit zu verteidigen.“

Parkplatz mitten in einem Naturschutzgebiet

Der Forstweg, der 2024 saniert worden war, damit man auf die Baustelle des Restaurants gelangen konnte, wurde auch in den Monaten nach der Eröffnung stark befahren, so dass auf der Zinne ein regelrechter „Parkplatz“ entstand. Es gibt eine Schranke mit einem Zugangsschlüssel, über den die Stadtverwaltung von Kronstadt, sowie Polizei, Feuerwehr und Gendarmerie verfügen. Die Verordnung für das Schutzgebiet, die durch einen Erlass des Umweltministers aus dem Jahr 2016 genehmigt wurde, besagt in Artikel 19, dass Wirtschaftsunternehmen hier nur auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der Schutzgebietsverwaltung und dem Forstverwalter mit Fahrzeugen fahren dürfen. Damit Fahrzeuge des Unternehmens Ana Hotels, das Restaurant und Seilbahn verwaltet, zugelassen werden, ist also theoretisch eine Genehmigung der Kronstädter Forstbehörde erforderlich. Dennoch erhielten die Vertreter des Unternehmens während der Sanierung von der Stadtverwaltung den Zugangsschlüssel und behielten ihn auch nach Abschluss der Arbeiten, obwohl sie rechtlich nicht dazu berechtigt sind. Die Lokalpresse hat zu diesem Thema mehrere Artikel verfasst, aber der Unternehmer George Copos meinte, dass er 20 Millionen Euro in die Sanierung des Forstwegs, der Seilbahn und des Restaurants investiert hat und dass das Restaurant, in das so viel Geld investiert wurde, ohne motorisierten Zugang über diesen Forstweg nicht betrieben werden kann. Denn sowohl manche Waren, die im Restaurant gebraucht werden, als auch der Müll, können nicht mit der Seilbahn transportiert werden. Der motorisierte Zugang würde aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadtverwaltung erfolgen.

Tiere sollten von Lärm und Schadstoffen geschützt werden

Die Zinne ist seit dem Jahr 1962 ein Naturschutzgebiet. 1968 wurde hier ein Forstweg gebaut, um Baumaterial für die Bergstation der Seilbahn und das Restaurant hi-naufzutransportieren. Seit dem Jahr 2000 gehört die Zinne zum nationalen Naturerbe. In diesem riesigen grünen Park, der sich auf 206 Hektar erstreckt, leben mehr als 100 Vogelarten, fast 1000 Schmetterlingsarten, Eichhörnchen, Rehe, Bären und sogar Luchse. Die Tiere sollten theoretisch vor Lärm und Schadstoffen geschützt werden. Von hier geht ein schöner Wanderweg über den Zinnensattel bis in die Schulerau. Es ist ein Ort, an dem vielen Menschen joggen, wandern oder Mountainbike fahren. Oder einfach mit der Seilbahn hi-nauffahren, um frische Luft zu atmen, die Landschaft zu genießen und sich zu entspannen. Ist das jedoch möglich, wenn dauernd Geländewagen vorbeifahren? Es bleibt zu hoffen, dass das Gericht letztendlich einen Beschluss zugunsten der Kronstädter fasst.

Bürgerinitiative zum Schutz des Umwelterbes

Schutzschild für Grünflächen – Scut pentru spații verzi - ist eine Kronstädter Bürgerinitiative, die im Sommer 2025 gegründet wurde und sich den Schutz der städtischen Natur, der Parks und des Umwelterbes der Stadt zum Ziel gesetzt hat.

