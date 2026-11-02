Dieselsteuer für weitere 90 Tage gedeckelt

Bukarest (ADZ) – Die Regierung hat die Maßnahmen gegen die Krise auf dem Kraftstoffmarkt um weitere drei Monate verlängert. Dazu gehören die Verbrauchsteuerbremse beim Diesel, die Begrenzung der Handelsspannen sowie die Überwachung der Exporte und der innergemeinschaftlichen Lieferungen. Die Maßnahmen hätten am 31. Oktober auslaufen sollen, doch mit einem am Freitag verabschiedeten Regierungsbeschluss wird ihre Geltungsdauer vom 1. November 2026 bis zum 1. Februar 2027 verlängert. Die Regierung sei um die Treibstoffpreise besorgt, die für immer mehr Menschen schwer zu tragen seien, so Premierminister Luca Niculescu, zum Auftakt der Regierungssitzung. Die bestehenden Regelungen bleiben unverändert.



Nach Berechnungen des Finanzministeriums hätte das Auslaufen der Steuersenkung bei den derzeitigen Marktbedingungen zu einem geschätzten Anstieg des Dieselpreises um rund 0,85 Lei je Liter geführt. Eine volle Tankfüllung Diesel hätte damit etwa 43 Lei mehr gekostet.