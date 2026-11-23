Bukarest (ADZ) – Ab dem 1. Dezember kann die elektronische ID-Karte („Buletin electronic“) auf Wunsch auch als Gesundheitskarte eingesetzt werden, womit letztere ihre Gültigkeit automatisch verliert. Patienten, die diese Option wählen, können dann auch elektronisch für medizinische Leistungen unterschreiben.



Außerdem werden ab dem 1. Januar 2027 sämtliche medizinischen Schriftstücke – etwa Überweisungen und Rezepte – ausschließlich elektronisch ausgestellt. Eine Übergangszeit bis zum Sommer ist vorgesehen, damit Patienten sowie Dienstleister sich an das neue System gewöhnen können, erklärte Larisa Mezinu, Interimsleiterin der Krankenkasse CNAS, gegenüber dem Sender TVRInfo.



Radu Gănescu, der Vorsitzende der Koalition der Organisationen von Patienten mit chronischen Erkrankungen, begrüßt die Maßnahme ausdrücklich. Viel Papierkrieg werde damit gespart und die digitale Plattform sei deutlich transparenter und resistenter gegen Missbrauch als die schwer zu verfolgenden Papiere.