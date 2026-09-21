DIICOT verhört Georgescu wegen Betrugs

Mehrere Dutzend Anhänger des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Călin Georgescu haben sich am Montagmittag vor dem Bukarester DIICOT-Sitz versammelt. Das Verhör Georgescus sei reine Schikane des Justizapparats: „Călin ist unschuldig“ sowie „Wir sind das Volk, wir haben die Macht“ lauteten einige ihrer Parolen. | Foto: Inquam Photos

Bukarest (ADZ) – Călin Georgescu ist am Montagmorgen von Ermittlern der Behörde für organisierte Kriminalität und Terrorismus (DIICOT) direkt aus dem fließenden Verkehr geholt worden. Gemeinsam mit der Kriminalpolizei der Generalinspektion der rumänischen Polizei vollstreckten die Staatsanwälte fünf Hausdurchsuchungsbeschlüsse in Bukarest sowie in Mogoșoaia, Ciolpani und Buftea, wo auch Georgescus eigenes Anwesen liegt.



Im Zentrum steht ein Ermittlungsverfahren wegen Gründung einer organisierten kriminellen Gruppierung und schweren Betrugs auf Grund einer Anklage des Buzăuer Unternehmers Răzvan Leu aus dem Januar 2024. Leu wirft Georgescu und drei weiteren Personen vor, ihn um rund 1,1 Millionen Euro betrogen zu haben: Er sollte diese Summe als Garantie für einen versprochenen Kredit von sechs Millionen Euro hinterlegen, wobei die Finanzierung jedoch ausblieb. Eine Million Euro wäre für ein Geschäft mit kostbaren Metallen vorgesehen gewesen.