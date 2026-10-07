DN 73 nach 15 Jahren endlich fertig

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Nach rund 15 Jahren Bauzeit ist die Modernisierung und Verstärkung der Nationalstraße DN 73 zwischen Kronstadt/Brașov und Pitești weitgehend abgeschlossen. Die Hauptarbeiten auf dem Abschnitt Fundata–Kronstadt sind beendet, der Verkehr läuft normal. Auf dem Abschnitt Câmpulung Muscel–Fundata steht noch die Abnahme an. Auf dem Kronstadt näheren Abschnitt muss lediglich die endgültige Straßenmarkierung bei geeigneten Wetterbedingungen aufgebracht werden. Der erste Bauvertrag war 2011 unterzeichnet, wurde jedoch 2020 gekündigt. 2024 wurde das Projekt in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Nach insgesamt 15 Jahren Bauzeit steht Autofahrern nun eine modernisierte Verbindung zwischen Kronstadt und Pitești zur Verfügung.