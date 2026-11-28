Von: Arthur Glaser

Neustadt – Zwei Brüder aus Neustadt/Baia Mare im Alter von 32 und 34 Jahren sowie eine 34-jährige Frau sind im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus (DIICOT) festgenommen worden. Das Bukarester Tribunal ordnete am Mittwoch, dem 25. November, für alle drei eine 30-tägige Untersuchungshaft an.

Den Beschuldigten, werden unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Erpressung, Freiheitsberaubung, versuchte Vergewaltigung und Drogenhandel vorgeworfen.

Nach Angaben der Ermittler sollen die beiden Brüder in der Nacht vom 28. auf den 29. September in Bukarest den Bürgermeister von Neustadt, Ioan Doru Dăncuș, mit einem Messer und einem Elektroschockgerät bedroht und gegen seinen Willen festgehalten haben. Zudem sollen sie versucht haben, ihn sexuell zu missbrauchen. Der Übergriff sei abgebrochen worden, nachdem Geräusche an der Wohnungstür zu hören gewesen seien.

Anschließend sollen die Männer den Bürgermeister zum Konsum von Kokain gezwungen und ihn dabei gefilmt haben. Die Aufnahmen hätten nach Darstellung der Ermittler zur Erpressung dienen sollen.

Im Zuge der Ermittlungen führte die Polizei sieben Durchsuchungen in Bukarest und Neustadt durch. Dabei wurden unter anderem ein Knebel, ein Elektroschockgerät und ein Schlüssel für Handschellen sichergestellt.

Die beiden Brüder sind in Neustadt auch unternehmerisch tätig und unter anderem Eigentümer des Unterkunfts- und Veranstaltungskomplexes Bravak. Ihnen werden zudem baurechtliche Verstöße vorgeworfen, darunter Bauarbeiten ohne Genehmigung, auch in historisch geschützten Gebieten. In diesem Zusammenhang soll es bereits behördliche Sanktionen und Gerichtsverfahren gegeben haben. Die dritte Beschuldigte war zwischen 2019 und 2022 als Fachinspektorin bei der Stadtverwaltung Neustadt beschäftigt.