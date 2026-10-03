DSD-I-Diplomvergabe am Vlahuță-Lyzeum und am Caragiale-Nationalkolleg zum Europäischen Tag der Sprachen

Von: Șerban Căpățână

Bukarest – Ende voriger Woche fand an zwei Bukarester Gymnasien mit Unterrichtssprache Deutsch, das Theoretische Lyzeum Alexandru Vlahuță und das Nationalkolleg I. L.Caragiale, die festliche Verleihung der Diplome für die Stufe I des deutschen Sprachdiploms DSD I statt. Schülerinnen und Schüler, die im vergangenen Schuljahr die anspruchsvollen Prüfungen für das Deutsche Sprachdiplom (Niveau B1) gemeistert haben, durften endlich ihre wohlverdienten Zertifikate entgegennehmen.



Die Übergabe der Diplome passte perfekt zum Geist dieses Aktionstages: Sie machte die sprachliche Vielfalt und das interkulturelle Engagement dieser Schulgemeinschaft direkt greifbar. Das DSD I öffnet den Jugendlichen nicht nur Türen für ihre schulische und berufliche Zukunft, sondern ist auch ein sichtbares Zeichen dafür, wie Sprachen Brücken in Europa und der Welt bauen.



Zu beiden feierlichen Anlässen kamen zahlreiche Bildungsvertreter sowie Schüler und Eltern zusammen.



Die Festlichkeiten beim Vlahuță-Lyzeum eröffnete der Schulleiter Gabriel Rizea. Sabine Maya Schlattner, ZfA-Fachberaterin (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) für Süd- und Ostrumänien sowie der Republik Moldau gratulierte den Schülerinnen und Schülern und betonte die Wichtigkeit des Beherrschens der deutschen Sprache und dessen Vorteile. Dabei nahm sie vor allem den Begriff auf, welchen Schulleiter Rizea in seiner Rede verwendet hatte: die Schülerinnen und Schüler seien Botschafter der Deutschen Sprache. Damit hätten sie auch die Aufgabe, die Angebote und Vorteile des DSD in die Welt hinauszutragen und zu zeigen, was man alles über das DSD erreichen kann – wie: Verbesserung der Kommunikation mit anderen Menschen, eine neue Weltanschauung, hohe Chance auf spannende Arbeitsplätze in einer deutschen Firma. Das verbesserte Anpassungsvermögen und die erhöhten Kommunikationsfähigkeiten seien ein zusätzliches großes Plus in der heutigen Gesellschaft.



Anschließend folgte die DSD-I-Diplomverleihung im Festsaal des Caragiale-Nationalkollegs, wo ebenso wie bei den Kollegen vorher 60 Schüler ihre Diplome auf der Bühne erhalten haben.



Während der Feierlichkeiten wurde der neue aus Deutschland vermittelte Fachschaftsberater und Lehrer, Ilias Joannidis vorgestellt. Im Vlahuță-Lyzeum soll dieses Jahr auch ein zusätzlicher junger Kulturfreiwilliger, Paco Sommer, das Deutsch-Team unterstützen und den interkulturellen Austausch fördern.



Umrahmt wurden die Feierlichkeiten von einem stimmungsvollen Kulturprogramm. Ein witziges Gedicht über die Kompliziertheit der deutschen Sprache stimmte die Anwesenden auf die Bedeutung von Sprache und Verständigung ein, während Musikbeiträge für die passende, festliche Atmosphäre sorgten.



Diese gelungene Kombination passte perfekt zum Geist des Aktionstages: Sie machte die sprachliche Vielfalt und das interkulturelle Engagement der Schulgemeinschaft direkt greifbar. Das DSD I öffnet den Jugendlichen nicht nur Türen für ihre Zukunft, sondern zeigt auch, wie Sprachen Brücken bauen können.