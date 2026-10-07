EduPro Summit 2026 für ein nachhaltiges Talentökosystem

Von: Nina May

Am 15. Oktober veranstaltet die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer (AHK Rumänien) in Bukarest die zweite Ausgabe des erfolgreichen EduPro Summits, der Bildungseinrichtungen, Vertreter aus Wirtschaft und Institutionen an einem Tisch zusammenbringt. Wie entwickeln wir die Menschen und Kompetenzen, die die Wirtschaft heute und in Zukunft braucht? Diese Frage soll den Dialog über eine der zentralen Herausforderungen für die Zukunft Rumäniens eröffnen.

Zielgruppe der im JW Marriott Bucharest Grand Hotel stattfindenden ganztägigen Veranstaltung sind nicht nur Vertreter von Firmen, NGOs, Bildungseinrichtungen und Entscheidungsträger im Bildungssektor, sondern auch Schüler, Studenten und junge Berufstätige.



In einer Arbeitswelt, die sich durch Technologie, Digitalisierung und künstliche Intelligenz ständig und mit zunehmender Geschwindigkeit transformiert, sollen Menschen mit Ideen und Visionen für eine reale Veränderung an einen Tisch gebracht werden. Durch inspirierende Beispiele, Diskussionen über relevante Themen und wertvolle Kontakte sollen Brücken geschaffen werden zwischen Bildung, Wirtschaft und den Talenten, die das Rumänien von morgen formen. Partnerschaften, die das Bildungssystem an die Anforderungen des Arbeitsmarktes anpassen helfen, sollen entstehen oder gestärkt werden.



Duale Ausbildung, lebenslange Weiterbildung, Investition in Mitarbeiter



Der EduPro Summit#2 rückt Bildung und duale Ausbildung nach deutschem Vorbild in den Vordergrund. Das Modell der dualen Ausbildung basiert auf einer engen Verbindung zwischen Bildungseinrichtung und Unternehmen und zielt darauf ab, die berufliche Ausbildung an den tatsächlichen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes auszurichten. Dies setzt starke Partnerschaften zwischen den Schulen und Unternehmen voraus, damit die Auszubildenden nicht nur theoretisches Wissen, sondern praktische Kompetenzen und Erfahrungen erwerben, die bei der Jobsuche essenziell sind.



Andererseits soll auch die Diskussion über kontinuierliche berufliche Entwicklung und Weiterbildung von Mitarbeitern angestoßen werden. In einer Wirtschaft, die sich mit hohem Tempo verändert, endet Lernen nicht mit einem Schul- oder Hochschulabschluss. Eine wichtige Rolle für Mitarbeiter von Unternehmen spielen Upskillung und Reskilling. In solchen Programmen investieren Unternehmen in die Anpassung von Beschäftigten an neue Realitäten in der Arbeitswelt.



Ein nachhaltiges Talentökosystem soll sich von der Schule über den ersten Arbeitsplatz bis hin zur gesamten beruflichen Laufbahn erstrecken. Dies bedeutet aber auch, dass die Mitarbeiter langfristig motiviert, gesund und leistungsfähig bleiben müssen. Immer mehr Unternehmen investieren daher in das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter.

Paneldiskussionen:



„Bildung, die funktioniert“ und „Die Zukunft der Arbeit“



Eines der Highlights der Veranstaltung ist die Paneldiskussion „Bildung, die funktioniert. Von der Schule bis zur Karriere: Wie schaffen wir Kompetenzen, die die Wirtschaft braucht?“ Dabei geht es um die Anforderungen und Chancen der dualen Ausbildung. Unter der Moderation von Mihai Peticilă, Mitbegründer der Plattform Edupedu.ro, diskutieren: Dalia-Maria Dărămuș, Direktorin des Nationalen Zentrums für die Entwicklung der beruflichen und technischen Bildung (CNDIPT), Mirela Gligore, Leiterin des Kommunikationszentrums des Bürgermeisteramts Hermannstadt/Sibiu, Laura Cârstea, Direktorin des Wirtsschaftskollegs „Virgil Madgearu“ in Jassy/Iași und Irina Manuela Butnaru, Sprecherin von Penny România.



Im zweiten Panel zum Thema „Die Zukunft der Arbeit: Wie entwickeln wir Menschen und Organisationen für die Zukunft“ diskutieren unter Moderation von Tudor Popp (Beyond Space) der Generaldirektor der Robert Bosch SRL, Dan Lăzărescu, und Radu Merica, Generaldirektor der RER Ecologic Group SRL.



Keynote-Sprecherin des Events ist Denise Otto, Direktorin für Personalentwicklung der Industrie- und Handelskammer Fulda in Deutschland.



Außerdem gibt es Networking Sessions und Infostände teilnehmender Firmen. Das Programm der Veranstaltung kann auf der Webseite des EduPro Summit 2026 eingesehen werden. (nm)

Datum: 15. Oktober 2026



Uhrzeit: 9:30-16:30 Uhr



Ort: JW Marriott Bucharest Grand Hotel (Calea 13 Septembrie Nr. 90, Bukarest)



Sprachen: Rumänisch, Englisch, mit Simultanübersetzung



Teilnahmegebühr: 89 Euro plus MWST (befreit sind Vertreter öffentlicher Behörden und Institutionen, von Bildungseinrichtungen sowie der Presse)



Anmeldung: über die Webseite EduPro Summit 2026: www.eduprosummit.ro

