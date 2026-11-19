Von: Andreea Oance

Temeswar – Das Johnny-Kino im Stadtteil Freidorf von Temeswar/Timișoara feiert sein einjähriges Bestehen. Vom 20. bis 22. November erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit einer neuen Ausstellung über Johnny Weissmüller, einer Filmvorpremiere, Klassikern, lokalen Produktionen und einer Schatzsuche durch das Viertel.

Das Jubiläumswochenende beginnt am Freitag um 16 Uhr mit einer inklusiven Vorführung des Films „Vecina“ mit Mircea Bravo. Um 17 Uhr wird die neue interaktive Johnny-Weissmüller-Ausstellung im Obergeschoss eröffnet. Sie wurde von Visit Timișoara gestaltet. Um 19 Uhr folgt die Vorpremiere des Dokumentarfilms „Cântecul pădurii“, der drei Generationen auf ihrer Reise in die Wälder Frankreichs begleitet. Vor der Vorführung treten Kinder aus dem Musikworkshop von Hobby Lobby Temeswar auf.

Am Samstag, dem 21. November, startet um 15 Uhr eine kostenlose Schatzsuche durch Freidorf. Gemeinsam mit Stadtführer Dan Codre führt die Route vom Petöfi-Sándor-Park zum Kino. Eine Anmeldung ist erforderlich. Um 19 Uhr steht das Theaterstück „Escurial. Palatul coșmarurilor. Exorcism“ des Temeswarer Regisseurs David Seko auf dem Programm. Das Bühnenbild stammt von Maia Medinski.

Der Sonntag beginnt um 15 Uhr mit dem Animationsfilm „Zoomania“ („Zootopia“). Um 17 Uhr folgt „Tarzan, der Affenmensch“ aus dem Jahr 1932, der Johnny Weissmuller weltberühmt machte. Den Abschluss bildet um 19 Uhr der in Freidorf und im Johnny-Kino gedrehte Film „Johnny’s back!“ von Marius Lupoian. Anschließend ist ein Gespräch mit dem Regisseur und dem Filmteam geplant.

Auch junge Kinofans erhalten ein Geschenk: Mit dem neuen Kinopass „Cinefil de mic“ können Kinder ihre Filmbesuche festhalten und nach mehreren Vorstellungen Belohnungen erhalten.