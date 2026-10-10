Ein Korb voller Leben, Lachen und lebendigem Glauben

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Vergangenen Samstag, am 3. Oktober, herrschte in Kleinschenk/Cincșor reges Treiben. Bei strahlendem Herbstwetter versammelten sich auf dem weitläufigen Gelände rund um die Kirche zahlreiche Menschen, um gemeinsam das 20-jährige Bestehen des Jugendwerks der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien zu feiern. Von Jugendlichen, die an den Freizeiten des Jugendwerks teilnehmen, über Pfarrer, die sich im Jugendwerk engagieren, bis hin zu Freunden des Werkes, Familien und Neugierigen waren Alt und Jung bei diesem besonderen Ereignis dabei. Und die Einladung hatte nicht zu viel versprochen: Auf die Anwesenden wartete ein Tag voller besinnlicher Momente, Spiel und Spaß, Essen, Gemeinschaft und Lachen.

Der eigentliche Grund zum Feiern geriet dabei jedoch nie in den Hintergrund. Denn das Jugendwerk ist wie ein Herzschlag innerhalb einer Gemeinschaft, die seit nunmehr zwanzig Jahren jungen Menschen in Siebenbürgen eine Heimat, eine Stimme und ein Fundament gibt – und ihnen dabei hilft, im persönlichen Glauben an Gott zu wachsen.



Fröhliche Lieder und das Wunder der Fünfbrotspeisung



Schon um 9:45 Uhr füllte sich die Kirche zum Festgottesdienst. „Wir feiern heute zwanzig Jahre Jugendwerk. Das bedeutet: Wer damals zehn Jahre alt war, ist heute 30 Jahre alt. Wer damals mit 18 Jahren Mitarbeiter war, ist heute 38 Jahre alt.“ Mit diesen Worten leitete Pfarrer Wolfgang Arvay die Feierlichkeiten ein und dankte Gott für all das, was in den vergangenen zwanzig Jahren gewachsen ist. Für die musikalische Gestaltung sorgte eine Band, die sich aus Jugendwerklern zusammensetzte und deutsche, rumänische und englische geistliche Lieder miteinander verband.



Im Mittelpunkt der Predigt von Pfarrerin Cristina Arvay, die von einem Theateranspiel einiger Jugendlicher begleitet wurde, stand die biblische Geschichte von der wundersamen Vermehrung der Brote und Fische. Ein Motiv, das sich wie ein roter Faden durch den gesamten Festtag ziehen sollte. Jesus blickt auf die große Menschenmenge – mit einem echten, bedingungslosen Blick, der wahrnimmt, was die Menschen brauchen. Und mittendrin steht der Junge, von Andreas gebracht, mit seinen fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Eine kleine Geste, ein scheinbar unbedeutender Beitrag, ein kleiner Schritt des Glaubens. Und doch lässt Gott daraus etwas Überfließendes entstehen. Genau darin findet sich auch etwas von der Geschichte des Jugendwerks wieder: Aus bescheidenen Anfängen, aus Mut und der Bereitschaft vieler Ehrenamtlicher ist über zwei Jahrzehnte eine lebendige und blühende Bewegung gewachsen.



Nach diesem festlichen Auftakt ging es weiter mit der Anmeldung – bei der die Anwesenden schicke Geschenktüten vom Jugendwerk bekamen – und zahlreichen Aktivitäten. Ob Escape-Room, Kistenklettern, Sport & Spiel, Kreatives, Jugend-Café, Chill Zone, Foto-Booth oder aber Stände über das Jugendwerk und mit Merch, es war für jeden etwas dabei.



Geschichten aus dem Korb



Um Punkt 12:00 Uhr hieß es schließlich: „Ein Korb voller Leben“: Nun ging es um Erinnerungen aus den vergangenen zwanzig Jahren Jugendwerk, die von Mitgliedern und Ehrengästen lebhaft erzählt wurden. Das Publikum hörte von den schlammigen Zeltlagern der Anfangsjahre, von Fortschritten in der Arbeit, persönlichen Glaubenszeugnissen und natürlich auch von so mancher lustigen Geschichte.



Ein besonderer Höhepunkt war der Beitrag von Bischof Reinhart Guib. Mit einem echten Korb trat er nach vorne und holte Symbol für Symbol Dinge hervor, die er aus dem Bischofsgarten mitgebracht hatte. Ein Apfel stand für die Jugend, die voller Leben ist, und für die Freundschaften, die im Jugendwerk entstehen. Die Traube erinnerte an die Gemeinschaft: Viele einzelne Beeren, die zusammengehören – so wie Junioren, Senioren und Junggebliebene, die gemeinsam auf dem Weg der Nachfolge Jesu Christi sind. Eine Nuss, außen hart und innen kostbar, wurde zum Bild dafür, dass manchmal die harte Schale abgelegt und auf-einander zugegangen werden muss, damit das Kostbare sichtbar werden kann. Der Pfirsich erinnerte an die Verletzlichkeit und zugleich an eine Kirche, die sich gemeinsam mit ihrer Jugend erneuert. Als fünftes „Brot“ holte der Bischof eine Blume hervor. So wie jede Blume anders ist und sich auf ihre eigene Weise entfaltet, soll auch jeder Mensch seinen Platz finden. „Möget ihr die Blumen im Garten unserer Kirche sein“, wünschte er den Jugendlichen. Die letzten beiden „Fische“ waren eine Taube und ein Olivenzweig – Symbole für Hoffnung und Frieden. Beides wünschte Bischof Guib der Jugend: dass sie selbst zum Zeichen der Hoffnung und des Friedens in der Welt werden.



Nach der Zeit des Erinnerns und Nachdenkens ging es beim gemeinsamen Mittagessen gesellig weiter. Bei Krautwickeln oder Reis-Curry, serviert von den Jugendlichen, kam man miteinander ins Gespräch. Anschließend blieb Zeit für sportliche Aktivitäten oder einfach zum Entspannen und Genießen des gemeinsamen Tages.



20 Jahre Geschichte in 20 Minuten



Am Nachmittag wurde ein liebevoll produzierter Jubiläumsfilm gezeigt. In knapp zwanzig Minuten reiste die Festgesellschaft durch die Geschichte des Jugendwerks – von den schwierigen Anfängen bis zur blühenden Gegenwart.



Die Wurzeln reichen dabei tief. Schon zu Zeiten des Kommunismus gab es in Siebenbürgen mutige Menschen, die Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche wagten. Pfarrer Wolfgang Rehner Sr. organisierte in den späten 1970er- und 1980er-Jahren sogenannte „Rüstzeiten“ im Gebirge. Nach der Wende übernahm Pfarrer Wolfgang Rehner Jr. von Kerz/Cârța aus die Fäden. Man reiste euphorisch auf den Ladeflächen von Lastwagen durch Siebenbürgen und baute die Jugendarbeit weiter aus. 1994 übernahm Joachim Lorenz als Jugendreferent in Malmkrog/Mălâncrav die Arbeit und gründete 1995 den Landesjugendmitarbeiterkreis (LJMK). Bis heute ist er ein Herzstück der Mitarbeiterschulung und bringt viermal im Jahr Jugendliche aus ganz Rumänien zusammen. 1997 fand in Vlăhița das erste große TeenieCamp statt. Nachdem Eberhard Beck mit seiner Familie nach Rumänien gekommen war, gab er den Anstoß, auch mehr Teenager und Kinder zu den Freizeiten einzuladen. Ein Jahr später traf man sich in Tartlau/Prejmer zum ersten Siebenbürgischen Jugendtag. Mehr als 300 Jugendliche kamen zusammen. Es wurden modernere Lieder gesungen, geklatscht und Theater gespielt – für manche Gemeindemitglieder zunächst ein ungewohnter Anblick, für die Jugendlichen aber ein Aufbruch in eine neue Zeit. Seitdem findet der Jugendtag alle zwei Jahre statt, heute als Sommerfestival. Auch die Jungschararbeit entwickelte sich weiter: Auf das erste Jung-scharlager im Zizin-Tal folgten weitere Lager, unter anderem in Freck/Avrig und auf der Kirchenburg in Holzmengen/Hosman.



Im Jahr 2006 war es schließlich beim Sachsentreff in Birthälm/Biertan so weit: Das Jugendwerk der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien wurde offiziell als eingetragener Verein gegründet. Ein Jahr später begann Cristina Arvay ihre Arbeit als Referentin für Kinder- und Jugendarbeit. Seit 2009 findet das TeenieCamp jedes Jahr bei den Fackelträgern in Rosenau/Râșnov statt. Im Laufe der Jahre kamen weitere Impulse hinzu. Referenten wie Frank Gründler brachten neue Ideen ein, etwa die „Zukunftswerkstatt“, aus der Formate wie das Teeniewochenende oder der Pathfinder hervorgingen. Gleichzeitig wuchsen die Aufgabenbereiche und das Team stetig weiter. Seit 2024 gibt es auch eine neu formulierte Vision für die Arbeit: wertschätzende Gemeinschaft, lebendige Nachfolge Jesu und miteinander wachsen.



Dank an die Helden im Hintergrund



Nach dem Blick zurück wurde es wieder lebendig: In einem interaktiven Spiel holte das Organisationsteam all jene auf die Beine, die das Jugendwerk tragen und über die Jahre mitgestaltet haben. Mit dabei waren der Vorstand rund um den Vorsitzenden Wolfgang Arvay, die Vertreter der Landeskirche, die Pfarrerinnen und Pfarrer der zwölf Mitgliedsgemeinden, alle die, die schon vor Gründung des Vereins beim Jugendwerk mitgearbeitet hatten – und natürlich auch die Jugendlichen des LJMK. Beim anschließenden „Generations Face-Off“ ging es noch einmal ausgelassen zur Sache. Nach dem Abendessen klang der Festtag schließlich bei einem Konzert der gut vorbereiteten Jugendwerk-Band aus. Lieder, die viele bereits aus Freizeiten und Jugendstunden kannten, hallten wohl noch einige Tage nach.



Und so wurde an diesem Tag nicht nur auf zwanzig Jahre Jugendwerk zurückgeblickt. Es wurde auch spürbar, was in diesen Jahren gewachsen ist: Das Jugendwerk ist ein Ort, an dem junge Menschen Gemeinschaft erleben, Glauben entdecken und Verantwortung übernehmen können. Es ist nicht nur eine Organisation, sondern für viele Jugendliche ein Zuhause geworden – eine geistliche Heimat und ein Korb, der über die Jahre immer voller geworden ist. Auf die nächsten 20 Jahre!