Ein lebendiges Denkmal gegen das Vergessen: Dr. Gerhard Puri präsentierte sein neues Buch in Zeiden

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Persönliche Geschichte, Emotionen und eine spürbare Dankbarkeit gegenüber den Wurzeln der eigenen Heimat prägten die Atmosphäre, als sich am Mittwoch, dem 14. Oktober, zahlreiche Kulturbegeisterte, Gemeindemitglieder und Ehrengäste in einem Versammlungsraum der Evangelischen Kirchenburg in Zeiden versammelten. Anlass des festlichen und tiefgründigen Nachmittags war die offizielle Buchvorstellung von Dr. Gerhard Puris neuem Werk „Reps, meine Siebenbürgische Wiege. Blätter eines wiedergefundenen Tagebuchs“. Durch das Programm führten der Autor Dr. Gerhard Puri selbst, gemeinsam mit Pfarrer Danielis Mare, der als Gastgeber und Wegbegleiter der ersten Stunde durch den Nachmittag leitete, sowie Vasile Poenaru, Direktor des Coresi-Verlags, bei dem das Buch nun erschienen ist.

Pfarrer Danielis Mare eröffnet die Veranstaltung mit warmen Worten des Willkommens und betonte, wie essenziell es für die Kirchengemeinde und die gesamte Region sei, einem solchen kulturellen und seelischen Höhepunkt Raum zu geben. Er erinnerte sich an den Beginn seiner Freundschaft mit Dr. Gerhard Puri vor rund fünf Jahren, als er als Pfarrer in Reps diente. Damals durchforsteten die beiden gemeinsam die vergilbten Archivseiten des Pfarrhauses, um die Spuren, Tauf- und Sterberegister der Vorfahren der Familie Puri ausfindig zu machen.

Unter den Ehrengästen begrüßte die Versammlung herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen und kulturellen Lebens. Der Vizebürgermeister des Stadtbezirks Zeiden, Ștefan Cioran, erwies der Veranstaltung seine Ehre und unterstrich das kommunale Interesse an der Wahrung des gemeinsamen kulturellen Erbes. Ebenfalls anwesend war die Vertretung des Coresi-Verlags mit seinem Direktor, dem Schriftsteller, Übersetzer und Mitglied des Rumänischen Schriftstellerverbandes Vasile Poenaru, der Schriftstellerin und Übersetzerin Michiela Poenaru sowie der Exekutivdirektorin Gina Micloș.

Im Mittelpunkt der Präsentation stand die Publikationsreihe von Dr. Puri, die weit über eine gewöhnliche Autobiografie hinausgeht. Es handelt sich um ein vielschichtiges Epos, das Archivdaten, historische Fotos und persönliche Erinnerungen miteinander verwebt. Das Fundament bildet die mehrbändige Reihe „Das Land“, die sich von den ersten Bänden über die Urkraft und die Ahnen bis hin zu den Bänden „Ich im Spiegel der Zeit“ erstreckt. Die akribische Spurensuche reicht dabei bis in die Anfänge der sächsischen Einwanderung nach Siebenbürgen um das Jahr 1141 zurück. Ergänzt wird die Reihe durch ein reich bebildertes Addendum mit historischen Fotografien, Pfarrregister-Auszügen und Dokumenten. Das eigentliche Herzstück der Vorstellung bildete jedoch das Werk „Reps, meine Siebenbürgische Wiege“, das in zwei parallelen Ausgaben auf Deutsch und Rumänisch erschienen ist. Es stellt die Essenz aus den wiederentdeckten Tagebuchblättern dar und zeichnet das Schicksal der Familie Puri und der Gemeinschaft von Reps anhand konkreter Lebenswege nach.

Ein besonders bewegender Teil des Abends war die Rezitation und Erläuterung der ersten Lebensjahre des Autors. Dr. Gerhard Puri wurde am 9. Dezember 1941 in Bukarest mitten in einem tobenden Schneesturm geboren. Während sein Vater an der Ostfront kämpfte, verbrachte der neugeborene Junge seine ersten Lebensmonate in der Obhut der Mutter und der Großeltern in Bukarest. Die ersten Kindheitserinnerungen sind in leuchtende Farben getaucht, wie das tiefe Kobaltblau der Augen des Großvaters und der blaue Himmel Bukarests. Doch am 4. April 1944 zerstörten die verheerenden Bombardements auf Bukarest die bisherige Sicherheit, woraufhin die Familie über Kronstadt nach Reps flüchtete. Was als Zuflucht vor den Schrecken des Zweiten Weltkriegs begann, wurde für den jungen Gerhard zur Prägung seines gesamten Lebens, denn Reps wurde zu seiner lichten Wiege und zum magischen Zentrum seiner Welt. Auch aus anderen Kapiteln des Buches las der Autor einige ausgewählte Stellen vor und weckte damit die Neugier der Anwesenden, weiter in das Buch einzutauchen.

Verlagsdirektor Vasile Poenaru würdigte in seiner Rede die besondere literarische Qualität des Werkes. Dr. Puri biete keine trockene, systematische Geschichtsschreibung, sondern betrachte die Historie aus den Augen eines heranwachsenden Kindes. Das Buch behandelt ebenso unbeschönigt die schweren Nachkriegsjahre der Siebenbürger Sachsen, die Enteignungen, die Ängste vor Deportationen, die Entwurzelung unter dem kommunistischen Regime sowie den schmerzhaften Abschied bei der Auswanderung nach Deutschland. Dennoch feiert das Werk auch die Freuden der Jugend, das unbeschwerte Aufwachsen in der Natur und das respektvolle Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen. Ein zentraler Aspekt der Buchvorstellung war die bewusste Entscheidung, das Buch zweisprachig auf Deutsch und Rumänisch zu veröffentlichen. Vasile Poenaru betonte, dass beide Ausgaben keineswegs in Konkurrenz zueinander stehen, sondern wie zwei Eingänge in dasselbe Haus der Erinnerung fungieren. Während die deutsche Ausgabe der sächsischen Gemeinschaft weltweit dient, um Sprache und Identität zu bewahren, öffnet die rumänische Ausgabe diese reichhaltige Welt für ein breiteres Publikum und schafft Verständnis für das gemeinsame siebenbürgische Kulturerbe.

Am Ende seines Lebens- und Schreibwegs erfüllte Dr. Gerhard Puri ab dem Jahr 2019 das Versprechen an seine Vorfahren und schafft nun ein bleibendes geistiges Vermächtnis für seine Kinder und Enkelkinder. Einen weiteren Band soll es in der Zukunft noch geben – über seinen weiteren Lebensweg. Mit Anklängen an zeitlose Gedanken schloss die Veranstaltung mit der Erkenntnis ab, dass nur wer die Vergangenheit in Ehren hält, auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann. Dr. Puris Buch erweist sich somit nicht als starrer Rückblick, sondern als Licht der Erinnerung, das nicht erlischt. Die Buchvorstellung in Zeiden hinterließ ein tief berührtes Publikum, das beim anschließenden Austausch und Signieren der Exemplare spüren konnte, dass Geschichte dann am lebendigsten ist, wenn sie mit Herzblut, Ehrlichkeit und Liebe zur Heimat geschrieben wird. Die Veranstaltung fand bei Gesprächen mit Wein, Saft sowie herzhaften wie auch süßen Köstlichkeiten ihren Ausklang.

Das Buch kann in Rumänien deutscher oder rumänischer Ausgabe, jeweils schwarz-weiß oder in Farbe, beim Coresi-Verlag online erworben werden, ansonsten auch auf Amazon oder es kann per E-Mail beim Autor unter g.puri@web.de bestellt werden.

