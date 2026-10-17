Ein Tanz, ein gemeinsames Leben

Von: Raluca Nelepcu

Es ist ein kleiner Moment, der viel über Elisabeth und Peter Polen erzählt. Die beiden sitzen zusammen und hören Radio Temeswar, wie sie es seit vielen Jahren tun. Besonders aufmerksam werden sie, wenn die deutsche Sendung läuft. Vor wenigen Wochen dann eine Überraschung: Ein Geburtstagsgruß wurde über den Äther geschickt, denn Peter Polen wurde 89. Für Elisabeth und Peter ist so etwas längst Teil ihres gemeinsamen Lebens geworden. Sie gratulieren einander regelmäßig und hören dabei gemeinsam zu.

Überhaupt sind es die kleinen Dinge, die bei den beiden eine große Geschichte erzählen. Auf dem Tisch steht eine Uhr, die sie zur diamantenen Hochzeit bekommen haben. Auf dem Zifferblatt sind zwei Bilder verewigt: „Lisa und Peter“ als junges Paar am Beginn ihres gemeinsamen Lebens und die beiden viele Jahrzehnte später. Dazwischen liegen mehr als sechs Jahrzehnte Ehe.



Am 2. Oktober 1959 haben sie geheiratet. Elisabeth war damals 22 Jahre alt, Peter 27. Viel brauchten sie offenbar nicht, um zu wissen, dass sie zusammengehören. Sie hatten sich bei einem Ball kennengelernt. Sie tanzten miteinander, und dieser eine Tanz sollte ein Leben lang dauern.



„Wir hatten ein sehr schönes Leben zusammen, keinen Streit, nichts“, sagt Elisabeth, die ihre Familie „Lisa“ nennt. Ihr Satz klingt schlicht und eigentlich fast unglaublich. Vielleicht gerade deshalb sagt er so viel aus. In einer Zeit, in der sich das Leben nicht immer leicht planen ließ, haben die beiden gemeinsam ihren Weg gemacht und immer wieder zu einander gefunden.



Peter Polen stammt aus Sighet, einem Stadtteil von Großsanktnikolaus, in dem viele Serben lebten. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er dort, bevor er in der Stadt seinen Beruf fand, der ihn jahrzehntelang begleiten sollte: Peter wurde Briefträger.



Der Mann, den in Großsanktnikolaus jeder kannte



34 Jahre lang war er mit der Post unterwegs, während Lisa als Hausfrau zu tun hatte. Sein Zustellbezirk war der erste Sektor – dazu gehörte auch die deutsche Gemeinde von Großsanktnikolaus. Briefe, Zeitungen, Nachrichten und Grüße führte er von Haus zu Haus. Der „Neue Weg“, die „Neue Banater Zeitung“, „Drapelul Roșu“ – an die Namen der Zeitungen, die er damals auszutragen hatte, erinnert sich Peter Polen noch ganz genau.



Dabei lernte er die Menschen der Stadt kennen, und die Menschen lernten ihn kennen. Sein Zustellbezirk war der größte in der Stadt, meint er zu wissen. „Jeder hat mich gekannt“, erzählt Peter. Wenn er über seine Arbeit spricht, wird deutlich, dass der Beruf für ihn weit mehr als eine Möglichkeit war, Geld zu verdienen. Er hat ihm gefallen. Peter war gern unter Menschen, gern unterwegs. Er war ein fröhlicher Mann, erzählen sie. Und er pfiff viel, als er zu Fuß durch die Straßen flanierte, um Briefe auszutragen. Manche Menschen fragten, als sie ihn sahen: „Wann kriegen wir einen Brief?“ Die Antwort war immer dieselbe: „Morgen“, sagt Peter Polen und lächelt schelmisch.



1990 ging Peter in Rente. Damit endete auch ein Stück Alltag, das ihn über Jahrzehnte geprägt hatte. Denn Briefträger zu sein bedeutete damals etwas anderes als heute. Man war draußen, kannte die Straßen, kannte die Familien und wusste oft schon beim Überreichen eines Briefes, wer gerade auf Nachricht wartete.



Vielleicht ist es auch deshalb, dass Peter heute so deutlich zwischen seinem Leben hier und dem Leben in Deutschland unterscheidet.

Deutschland war keine Alternative



Peter und Elisabeth Polen haben einen Sohn und eine Tochter, beide leben in Deutschland. Natürlich haben die beiden ihre Kinder besucht und auch versucht, sich dort ein Stück weit einzuleben. Doch für Peter war schnell klar: Das ist nicht seine Welt.



„Deutschland ist nichts für mich“, sagt er. Er hat es dort versucht, aber es ging nicht. Zu sehr hängt sein Leben an Großsanktnikolaus, an den Straßen, den Menschen und an der vertrauten Umgebung. Vor allem aber an dem Gefühl, hier gebraucht und gekannt worden zu sein.



In Deutschland sei alles anders gewesen. Hier dagegen habe er seinen Beruf gehabt, seine Menschen, seinen Alltag. Er habe Spaß an der Arbeit gehabt. Und er habe die Stadt gekannt – und die Stadt ihn.



Es klingt nicht nach Ablehnung gegenüber dem Leben seiner Kinder, sondern vielmehr nach der Erkenntnis eines Menschen, der weiß, wo sein Zuhause ist.



Zwei Menschen, ein Leben



Auf dem Foto, das in die Uhr eingearbeitet ist, sind Elisabeth und Peter noch jung. Elisabeth trägt ihr Brautkleid, neben ihr steht Peter im Anzug. Beide blicken in eine Zukunft, von der sie damals nicht wissen konnten, wie lang sie sein würde.



Auf dem zweiten Bild sind die Jahrzehnte sichtbar geworden. Peter sitzt neben Elisabeth, sein Arm liegt schützend um ihre Schulter. Beide sind alt geworden, aber sie sitzen noch immer nebeneinander. Die Gesichter erzählen von einem langen Leben, von Arbeit, Familie und den Jahren, die vergangen sind.



Elisabeth trägt ein gelb-weiß gestreiftes T-Shirt, Peter ein helles, kariertes Hemd. Hinter ihnen stehen große grüne Pflanzen, Sonnenlicht fällt auf die Terrasse. Es ist kein inszeniertes Bild. Es wirkt wie ein ganz gewöhnlicher Moment. Doch gerade solche Momente sind es, die zeigen, was Leben bedeutet.



Was wohl das Geheimnis eines zufriedenen Lebens und einer so langen Beziehung sei? Elisabeth Polen betont: „Es ist wichtig, dass man einander die Wahrheit sagt. Man kann alles mit schönen Worten lösen, also miteinander reden“. Kommunikation ist also der Schlüssel.



Die Uhr daneben macht aus diesem Moment eine kleine Familienchronik. Die Namen Lisa und Peter, das Hochzeitsdatum 2. Oktober 1959 und die Widmung zur diamantenen Hochzeit erinnern daran, wie viel Zeit zwischen den beiden Fotografien liegt.



60 Jahre Ehe haben sie bereits gefeiert und sind nach wie vor zusammen, in ihrem Haus, in ihrem Alltag, bei ihren Erinnerungen und bei den kleinen Ritualen, die geblieben sind. „Wir beten zusammen morgens und abends, wir schauen die Messe auf KTV“, verrät Elisabeth Polen. Es gibt also mehr kleine Rituale, die die beiden verbinden.



Vielleicht passt das ganz gut zu ihrer Geschichte: Ein Leben, das nicht aus großen Ereignissen bestehen musste, um reich zu sein. Ein Tanz beim Ball, eine Arbeit als Briefträger, zwei Kinder, die nach Deutschland gingen, Besuche, Erinnerungen – und sechs Jahrzehnte, in denen Elisabeth und Peter immer wieder nebeneinandersaßen. „Man muss auch aufgeben können, nicht nur immer recht haben wollen“, erklärt Elisabeth Polen den Schlüssel zu einer glücklichen Ehe.



Mehr Bilanz braucht es für Peter und Elisabeth Polen offenbar nicht. Ihr gemeinsames Leben begann mit einem Tanz. Und bis heute sitzen sie Seite an Seite.