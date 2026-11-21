Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Das 25-jährige Bestehen der Rumänisch-Deutschen Kulturgesellschaft ist am Donnerstagabend im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus in Temeswar/Timișoara feierlich begangen worden. Zu der Jubiläumsveranstaltung hatte die Vorsitzende der Kulturgesellschaft, Doz. Dr. Ana-Maria Dascălu-Romițan, eingeladen. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich Freunde, Wegbegleiter und Unterstützer der Institution, darunter die deutsche Konsulin in Temeswar, Anja Zougouari, der Abgeordnete der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganț, Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu, der österreichische Honorarkonsul Georg Bardeau, die Leiterin des Deutschen Kulturzentrums Temeswar, Mona Petzek, sowie der Rektor der TU „Politehnica“, Florin Drăgan. Ebenfalls vertreten waren das Demokratische Forum der Deutschen sowie Persönlichkeiten aus Bildung, Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien.

Unter den Gästen befand sich mit Ovidiu Ganț auch eines der Gründungsmitglieder der Kulturgesellschaft, das im Jahr 2001 sowohl an deren Entstehung als auch an der Gründung des Deutschen Kulturzentrums Temeswar maßgeblich beteiligt war. In seiner Ansprache erinnerte der Abgeordnete an die Anfänge beider Einrichtungen und bedauerte zugleich, dass dem Deutschen Kulturzentrum bis heute keine angemessenen Räumlichkeiten für seine Tätigkeit zur Verfügung stehen.

Im kulturellen Teil des Abends wurde zunächst die Anthologie „Distelfelder Herbst“ vorgestellt, die vor Kurzem im deutschen „Traian Pop“-Verlag erschienen ist. Anschließend sorgten die Tanzgruppen „Banater Kranz“ und „Banater Rosmarein“ mit jeweils zwei banatschwäbischen Volkstänzen für ein abwechslungsreiches Programm. Bei einem gemeinsamen Abendessen und Gesprächen in geselliger Runde klang die Jubiläumsfeier aus.

Einen ausführlichen Bericht über das 25-jährige Bestehen der Rumänisch-Deutschen Kulturgesellschaft lesen Sie in der kommenden Ausgabe der BZ.