Von: Ștefana Ciortea-Neamțiu

„Wir alle sind dem Einfluss der technologischen Entwicklung, der künstlichen Intelligenz und der Informationsflut ausgesetzt. Universitäten bringen daher eine zusätzliche Kompetenz mit: Sie bilden nicht nur Fachkräfte für verschiedene Berufsfelder aus, sondern Absolventen, die bestens für die Jobs der Gegenwart und Zukunft gerüstet sind. Diese zusätzliche Kompetenz ist das Urteilsvermögen. Das in unserer Gesellschaft allgegenwärtige Bedürfnis nach Urteilsvermögen ist unerlässlich. Daher wird die Rolle der Universitäten immer wichtiger.“ Prof. Dr. Marilen Pirtea, der Rektor der West-Universität Temeswar, hielt vor Kurzem in seiner Eröffnungsrede an der Debatte „Desinformation und künstliche Intelligenz. Eine europäische Perspektive“ ein Plädoyer für Wissensbegierde und den Einsatz der Urteilskraft sowie über die Rolle der Universitäten, diese zu entwickeln.

Die Diskussionsrunde mit den Studenten hat den vorgesehenen zeitlichen Rahmen gesprengt, was das große Interesse für das Thema beweist. V.l.n.r.: Răzvan Szabo vom Verbindungsbüro des EP in Bukarest, Gheorghe Falcă, MdEP, die Moderatorin Melania Cincea, Dan Barna, MdEP, die Kommunikationsexpertin Adriana Săftoiu Fotos: die Verfasserin

Die Debatte an der West-Universität Temeswar ist Teil des Programms „Das Europäische Parlament im Dialog mit Studierenden (UniPE)“ gewesen, einer Veranstaltungsreihe, durch die aktuelle europäische Themen der akademischen Gemeinschaft nähergebracht werden. Vor den Studenten traten Răzvan Szabo, Kommunikationsberater im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Rumänien, Gheorghe Falcă, Mitglied des Europäischen Parlaments, Fraktion der Europäischen Volkspartei, Dan Barna, Mitglied des Europäischen Parlaments, Fraktion Renew Europe, und Adriana Săftoiu, Kommunikationsexpertin. Moderiert wurde die Diskussion von der Journalistin Melania Cincea.

Die von der West-Universität Temeswar und dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Rumänien organisierte Veranstaltung fand in der Aula Magna statt und bot die Gelegenheit zu einem direkten Austausch mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments und Experten über die Herausforderungen, vor die uns die zur Desinformation verwendete KI stellt sowie Möglichkeiten der Intervention auf EU-Ebene.

Răzvan Szabo, Kommunikationsberater im Verbindungsbüro des EP in Rumänien erklärte, dass die Anzahl der Teilnehmer eine Rekordzahl seit 2022 darstelle, seitdem das Programm läuft und freute sich auf ein Wiedersehen: „Wir waren bereits 2023 an der West-Universität präsent, das Treffen fand auf Fakultätsebene statt, an der damaligen Fakultät für Politikwissenschaften, Philosophie und Kommunikationswissenschaften, heute: Fakultät für Governance und Kommunikationswissenschaften.“

Eine Auswahl der wichtigsten Aussagen:

Univ.-Prof. Dr. Marilen Gabriel Pirtea, Rektor der West-Universität Temeswar: „Angesichts der Informationsflut ist das Auffinden der Wahrheit unerlässlich. Die Wahrheit muss gesucht, überprüft und oft auch geschützt werden. Letztendlich wird dies zu einer Form des intellektuellen Überlebens. Deshalb ist es neben der Informationsflut entscheidend, wie wir zwischen Realität, Fiktion, Relevanz und dem, was uns im Leben nicht weiterhilft, unterscheiden können. Um die richtige Frage zu beantworten, ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Ihre Zukunft hängt davon ab, wie Sie die richtigen Fragen stellen.

Die Arbeitswelt der Zukunft wird vielfältig sein. Die Grenzen zwischen den Berufen verschwimmen. Die Frage nach der Zukunft der Arbeitnehmer ist ab sofort nicht mehr so eindeutig. Was möchten Sie in Zukunft tun? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wie viele Berufe möchten Sie in Zukunft beherrschen? Bei der Anstellung wird man Sie nicht nur nach Ihren Fachkenntnissen fragen, sondern auch danach, wie schnell Sie lernen können. Deshalb brauchen Sie in einem dynamischen und globalisierten Bildungs- und Arbeitsmarkt unbedingt einen guten Überblick.“

Dan Barna, MdEP (Renew Europe): „Ich glaube nicht, dass die Europäische Union uns retten muss. Ich glaube nicht, dass Rumänien uns retten muss. Ich glaube nicht, dass die Universität uns retten muss. Meine Lebenserfahrung hat mich gelehrt, dass Erlösung in erster Linie individuell ist und stark davon abhängt, wie man morgens beim Aufstehen die Frage beantwortet: Was fange ich mit meinem Leben an? Manche von uns haben Gewissheiten, andere nicht. Und die grundlegende Diskussion dreht sich darum: Wenn wir über kritisches Denken sprechen, wie schnell erkennt man, dass es im Leben nicht sehr gut ist, Gewissheiten zu haben. (…) Aus eigener Erfahrung: Für meine Eltern war das im Fernsehen Gesagte die Wahrheit. 2019 habe ich für die Präsidentenfunktion kandidiert. Tonnen von Mist wurden damals gegen mich gesagt. Sogar meine Eltern und Schwiegereltern, die mich doch als Menschen gut kennen, haben mir Fragen gestellt, weil sie das im Fernsehen gesehen hatten und der Informationsquelle vertrauten!“

Gheorghe Falcă, MdEP (EVP): „Dieses Jahr habe ich ein Buch geschrieben: Societatea vie: România 2035. Ordine în țară, ordine în stat“ („Die lebendige Gesellschaft. Rumänien 2035. Ordnung im Land, Ordnung im Staat"). Eines der neun Kapitel befasst sich mit Sicherheit und ein Unterkapitel mit hybrider Kriegsführung. Hybride Kriegsführung hat es schon immer gegeben, aber heute ist sie von enormer Tragweite. (…) Es gibt Staaten, die hybride Kriegsführung ernst genommen haben und Strukturen geschaffen haben, um alle Informationen in sozialen Netzwerken zu analysieren. Schnelles Handeln ist nach der Überwachung notwendig. Die Überwachung erfolgt mithilfe künstlicher Intelligenz, die sowohl Böses wie auch Gutes bewirken kann. Daraufhin wird reagiert und Sanktionen verhängt. Genau darauf will ich hinaus: Sanktionen. Und hier spreche ich über Litauen. Denn die baltischen Staaten wussten, was sowjetische Propaganda bedeutete und, dass sie sich täglich gegen die Russen verteidigen müssen. Meine Bitte ist einfach: Verteidigt euch jeden Tag.“

Răzvan Szabo, Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Rumänien: „Was kann die EU gegen die Desinformation tun? Zwei Gesetze sind relevant: das EU-Gesetz über Digitale Dienste und die KI-Verordnung, die 2024 verabschiedet wurde. Beide erfüllen ihren Zweck, indem sie die Nutzung sozialer Medien regeln und Transparenz verlangen.

Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen Meta eingeleitet. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass die Plattformen gegen das Gesetz über digitale Dienste verstoßen, drohen Meta Geldbußen von 5-6 % des weltweiten Jahresgesamtumsatzes, was sehr viel ist.”

Adriana Săftoiu, Kommunikationsexpertin: „Bis 2026 scheinen wir keine wirklich wichtigen Schritte unternommen zu haben, um herauszufinden, wo Desinformation und Fake News ihren Ursprung haben. Und genau das ist meine Frage: Reicht es, nur darüber zu reden? (…) Die größte Desinformation in Rumänien war ganz klar während der Revolution von 1989. Es handelte sich um eine massive Desinformationskampagne. (…) Ein weiterer Höhepunkt der Desinformation war die Pandemie. Rumänien belegt den vorletzten Platz in der EU, was die moderne Impfung angeht. (…) Der dritte große Moment der Desinformation und Fake News: die Wahlen 2024. (…) Um auf meine Frage zurückzukommen: Tun wir genug? Ich sage Ihnen, nein! (…) Ich glaube, dass wir das Phänomen der Desinformation schnell bekämpfen können, wenn wir mit kleinen Schritten beginnen. Zunächst bei unseren Eltern, denen wir beibringen können, wie sie sich richtig informieren können.“

Melania Cincea, Journalistin: „Wir leben in einer Zeit, in der sich die Technologie schneller entwickelt, als wir sie verarbeiten können. Künstliche Intelligenz gehört zu den außergewöhnlichen Instrumenten der Innovation, ist aber gleichzeitig zum größten Verstärker von Desinformation in der Geschichte geworden. Von äußerst realistisch wirkenden Fake-News-Technologien bis hin zu Bots, die in der Lage sind, falsche Narrative im industriellen Maßstab zu verbreiten, wird die Informationsrealität Tag für Tag in Frage gestellt. Aus europäischer Sicht ist dieses Anliegen nicht nur technologischer Natur, sondern betrifft auch die Sicherheit und den Schutz der Demokratie, denn Desinformation ist kein einfacher Streich im Internet (hoax – Anm. d. Red.), sondern eine geopolitische Waffe zur Destabilisierung der europäischen Demokratie.“

Zum Schluss der Veranstaltungen wurden Einzelheiten zu den Programmen, Initiativen und Möglichkeiten vorgestellt, die das Europäische Parlament jungen Menschen anbietet.