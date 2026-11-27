Von: Klaus Philippi

„Ich fürchtete, meine nicht mit Glasur behandelten Blumenvasen und Schälchen würden atmen und Feuchtigkeitsflecken auf jeder Tischfläche hinterlassen. Doch ich habe sie getestet und gemerkt, dass keine Spuren von Kondenswasser zurückbleiben”, erzählt Carmen Zaharia erleichtert von ihrem Einstieg in die Keramik-Branche. Weil Verbraucher allgemein wählerischer geworden wären und beispielsweise die Frage, ob die Glasuren nun Blei enthalten oder nicht, immer wieder neu beantwortet sein will. „Dass meine Objekte ein Lächeln auf die Gesichter der Leute zaubern, freut mich sehr. Selbst wenn sie nichts kaufen. Und manchmal höre ich gar Kritik am internationalen Handel mit chinesischer Ware im Temu-Online-Shop.”



Butterdosen zum Beispiel hatte Carmen Zaharia Anfang September an den zwei Tagen des Hermannstädter Töpfermarkts/Târgul Olarilor de la Sibiu aufgereiht, und vom Nörgeln eines Herrn, der die Freude seiner Partnerin beim Anblick der schönen Stücke nicht zu teilen bereit gewesen sein soll – da sie „in großen Supermärkten für nur 10 Lei zu haben” sind – berichtet sie als alleinige Gestalterin ihres „Maru Studio” bloß nebenbei lächelnd. Ärgern kann so etwas sie nicht.

Sehr gut schließlich habe sie ihre Ware auf dem Großen Ring/Piața Mare verkauft. Am schön gemauerten Brunnen, zu dem aktuell nur Zugang hat, wer in Schlittschuhen den Eislaufplatz des städtischen Weihnachtsmarkts beackert. Ob eines der schlichten Holzhäuschen auch für das Werben mit der Keramik vom „Maru Studio” infrage gekommen wäre? Nein, zu teuer. „Ein Häuschen zu mieten kostet mehrere Tausend Euro”, gibt Carmen Zaharia zu bedenken, deren Homepage gerade erst zum Töpfermarkt vor drei Monaten endlich zur Freischaltung fertig geworden war. „Hoffentlich schaffe ich es bis Weihnachten, mir auch einen Instagram-Account einzurichten.” Reif geworden für das erste Brennen im eigenen Ofen war die Zeit kurz vor dem letzten Weihnachtsfest. Das Motiv zum Namen „Maru Studio”? Der Apfel. Fast rund, einfach und vertraut. „Das wünsche ich mir auch für die Stücke meines Studios.”



Internationale Warenlager



Vollständig aufgegeben hat sie das Berufsfeld des digitalen Marketings. „Zunächst kürzte ich meine Norm, und dann kam es letztlich ganz zum Verzicht.“ Zeitgleich bei Wiedererstarken eines Wunschs aus früher Kindheit, der auf Erfüllung wartete: „Mein Großvater stand im Dienst einer Keramik-Fabrik in Curtea de Argeș, und die feine Auswahl ihrer Produktion daheim in seinem Schrank mit Glastüre durfte nicht angefasst werden”, erinnert sich Carmen Zaharia, die in Râmnicu Vâlcea zur Welt kam und bei ihren Großeltern auf dem Dorf vor dem Industrieort aufwuchs. Wie heiß der Ton damals wohl am Arbeitsplatz von Opa gebrannt worden sein mag? Bestimmt nicht bei 1220 Grad Celsius, wenn einzig heimisch rotfarbener Lehm als Werkstoff zur Verfügung stand. Im „Maru Studio” wird exklusiv Steinzeug verarbeitet, dessen Poren sich beim Brennen, anders als die von Steingut, total schließen, und auch ohne Auftragen einer Glasur absolut wasserdichte Gefäße ergeben. Wo man Steinzeug herbekommt? Bei der „Interceram” in Schäßburg/Sighișoara, die Rohmasse aus dem Westerwald im deutschen Mittelgebirge von der rheinlandpfälzischen Goerg & Schneider GmbH bereithält. „Alle bei uns im Land, die keinen roten Lehm brennen wollen, decken sich dort ein.”

Was eigentlich macht einen „sehr guten” Verkauf wie im jüngsten Herbst am 60. Hermannstädter Töpfermarkt aus? Carmen Zaharia, die mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Heltau/Cisnădie wohnt, ist nicht nur auf Profit scharf. Würde sie den zeitlichen Aufwand in Stunden für jedes einzelne Stück genau notieren und seinen finalen Preis daraus errechnen, bliebe die Kundschaft weg. Auch ihren Ton legt sie nicht auf die Waage. Doch in Hermannstadt „habe ich einen Teil der Materialien finanziell wieder einfahren können, und meine Glasuren sogar ganz.” Glasuren zum Auftragen mit dem Pinsel für den Hobby-Gebrauch, aus Frankreich, Polen, Deutschland und aus den USA. „Es gibt sie auch als Pulver, aber das ist anspruchsvoller.” Kein Rabatt gestattet ist dafür beim Investieren von Zeit, wo „alles länger als etwa die Hausaufgaben mit meiner Tochter dauert, und ich manchmal, um in Ruhe arbeiten zu können, um elf Uhr abends an der Keramik tüftele.” Wegen des Silizium-Anteils in der „leicht toxischen” Rohmasse zählt zur Ausstattung des „Maru Studios” auch ein Luftfilter.



Was weder schmilzt noch schrumpft



Und wo vom Verhältnis zwischen eigenem ökonomischen Einsatz und Zufriedenheit bei Käufern die Rede ist, darf selbstverständlich auch der Brennofen für den Schrühbrand und das finale Härten im zweiten Vorgang nicht unerwähnt bleiben: ein zäher Stromfresser, den es erst anzuschmeißen gilt, wenn sein Volumen höchstmöglich ausgeschöpft werden kann. „Preislich spielt das für den Käufer nur dann eine Rolle, wenn ein von ihm bestelltes Gefäß meinen Ofen für sich alleine beansprucht. Ich hatte schon mal so einen Auftrag, und dabei ging auch ein 30 Euro teures Glas Unterglasur beinah restlos weg.” Meist jedoch geschieht kein solcher Verbrauch, und sowieso stellt Töpferin Carmen Zaharia ihrem Publikum die Material- und Stromkosten alles andere als schonungslos in Rechnung. Stolz aber ist sie auf ihr Arbeiten ohne Töpferscheibe. „Ich kann es gar nicht.” Und ihre Selbstständigkeit geht so weit, dass sie ihren Brennofen nie und nimmer mit Objekten anderer Leute befüllen würde. „Ich fände das bedenklich, ohne zu wissen, was ich mit reinstelle. Rote Tonerde würde bei den 1220 Grad Celsius richtig dahinschmelzen, wie Speiseeis.”

Um zehn bis fünfzehn Prozent schrumpft alles, was im Brennofen seinen Wasseranteil abgibt. Im Übrigen allerdings hält das „Maru Studio” gut Schritt mit der Nachfrage. Die Homepage ist mithilfe der KI entstanden, und „die Fotos mache ich, und das Bearbeiten der Bilder und Infos auf meiner Internetseite genauso. Vondaher bin ich eine ´OneWoman-Show´.” Nicht leisten kann sich Carmen Zaharia den Weihnachtsmarkt am Großen Ring – dafür aber einen noch überwiegend kunsthandwerklichen wie den am kleinen und garantiert lohnenden Fingerlingsplatz/Piața Aurarilor: Sonnabend und Sonntag Anfang Dezember.