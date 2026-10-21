Eine neue Terrasse für Holzmengen

Von: Markus Wittenzeller (Fachschule Gartenbau, Landshut) und Ruth Istvan (CEPIT-Verein, Holzmengen)

Fünf angehende Gärtnermeister aus Bayern haben im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten Erasmus+ Projekts zwei Terrassenebenen mit Natursteinmauern und Kräuterbeeten angelegt. Die Bauarbeiten am ehemaligen evangelischen Pfarrhaus, unmittelbar neben der historischen Kirchenburg, wurden am Freitag, dem 9. Oktober, abgeschlossen. Entstanden ist ein neuer Aufenthaltsbereich: Dieser soll künftig den Besuchern des Burgcafés, den der CEPIT-Verein ab 2027 betreiben möchte, offenstehen und zum Verweilen einladen.

Rund 1200 Kilometer legten die fünf Landschaftsgärtner aus Bayern für ihren Arbeitseinsatz zurück. Vom 2. bis 12. Oktober hielten sie sich im Pfarrhaus Holzmengen/Hosman auf, um das Projekt in ihrer Freizeit umzusetzen. Dafür nahmen sie eigens Urlaub. Die Teilnehmer absolvieren an der Landshuter Fachschule eine berufliche Weiterbildung zum Gärtnermeister in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Diese baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung und praktischer Berufserfahrung auf. Der Unterricht findet jeweils von November bis März statt – dazwischen arbeiten die angehenden Gärtnermeister in ihren Betrieben.



Begleitet wurde die Gruppe von den Lehrkräften Jan-Philipp Wassermann und Markus Wittenzeller von der Fachschule Gartenbau in Landshut. Auf dem Gelände entstanden so zwei Terrassenebenen, deren Höhenunterschied durch eine Natursteinmauer aus regionalem Sandstein abgefangen wird. Zwei Kräuterbeete mit für die Gegend typischen Kräutern ergänzen die Gestaltung. Die Pflanzen wurden von der Baumschule Schwab aus Ingolstadt gespendet – die Geiger Group Romania unterstützte das Projekt mit Kies- und Sandspenden.



Besonders anspruchsvoll gestaltete sich die Verarbeitung der unregelmäßigen Sandsteine. Jeder Stein musste sorgfältig ausgewählt und passend versetzt werden. Neben handwerklichem Geschick waren dabei Teamarbeit, Improvisation und gestalterische Entscheidungen gefragt. Gerade diese Herausforderung reizte Stefan Moll: „Ich arbeite gerne mit Naturstein. Da muss man ein bissl basteln und denken.“

Eine weitere Besonderheit ergab sich aus dem Denkmalschutz des historischen Gebäudeensembles. Bei den Maurerarbeiten kam deshalb Kalkmörtel zum Einsatz, wie er bereits vor Jahrhunderten verwendet wurde. Das Material ist mit historischen Bauweisen vereinbar und fügt sich in den Charakter der Anlage ein. Die Verwendung traditioneller Materialien war damit nicht nur eine handwerkliche, sondern auch eine denkmalpflegerische Entscheidung.



Auch Tim Gallemann sah in dem Aufenthalt eine besondere Gelegenheit: „So eine Chance bekommt man vielleicht nie wieder.“ Besonders interessant fand er die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten und dabei historische Bauweisen kennenzulernen und möglichst originalgetreu umzusetzen.



Von der Idee zum europäischen Gemeinschaftsprojekt



Dem Arbeitseinsatz ging eine mehr als einjährige Planungsphase voraus. Erasmus+ ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, das unter anderem internationale Lernaufenthalte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung unterstützt. Die Teilnahme setzt eine erfolgreiche Antragstellung voraus. Zudem müssen die Projekte bestimmte Anforderungen erfüllen, etwa klar definierte Lernziele, eine strukturierte Durchführung und die Dokumentation der Ergebnisse.



Eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Projekts spielte Lorenz Prügl: Der angehende Gärtnermeister betreibt seit 2024 ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen in Holzmengen und besucht derzeit die Fachschule Gartenbau in Landshut. Durch seine Verbindungen nach Siebenbürgen entstand der Kontakt zum Verein „Europäisches Jugendbegegnungszentrum Kirchenburg Holzmengen“ (CEPIT). Prügl unterstützte die Arbeiten mit seinem Unternehmen unentgeltlich. Die übrigen Materialkosten übernahm der CEPIT-Verein, der auch das Burgcafé betreibt.



Für Lorenz Prügl hatte das Vorhaben eine besondere persönliche Bedeutung: „Ich wollte meinen Mitschülern meine zweite Heimat zeigen.“ Gleichzeitig begeisterte ihn die Möglichkeit, an einem historischen Gebäudeensemble mit traditionellen Materialien zu arbeiten. Wichtig war ihm auch, dass die Arbeit über den Aufenthalt hinaus Bestand hat: „Ich wollte bei einem Projekt mitmachen, von dem die Allgemeinheit etwas hat.“



Wie viele Beteiligte zum Gelingen beigetragen haben, hebt auch Ruth Istvan vom CEPIT-Verein hervor: „Dass dieser Einsatz möglich war und erfolgreich abgeschlossen werden kann, ist vielen begünstigenden Umständen und engagierten Mitdenkern und -planern zu verdanken. Nicht zuletzt hat auch noch das sonnige Herbstwetter ein i-Tüpfelchen draufgesetzt. An dem Ergebnis der Aktion werden wir sehr lange unsere Freude haben!“



Projektteilnehmerin Esther Schmid-Bodler schätzt besonders den Blick über den eigenen Alltag hinaus: „Es ist spannend, Menschen aus anderen Kulturkreisen zu begegnen und die eigene Komfortzone zu verlassen.“ Erfahrungen mit internationalen Hilfsprojekten hat sie bereits gesammelt – in Kenia beteiligte sie sich am Bau von Einrichtungen für eine Kindertagesstätte. Auch in Holzmengen sei es ihr wichtig, etwas zu schaffen, das den Menschen vor Ort langfristig Freude bereitet.



Neben den handwerklichen Erfahrungen spielte das gemeinsame Leben und Arbeiten eine wichtige Rolle. Robin Menge wollte „mal einen neuen Ort sehen und mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man sonst nur im Klassenzimmer sitzt“. Auch die Unterbringung in der Jugendherberge im Pfarrhaus während des Arbeitseinsatzes nahm er mit Humor: „Das einfache Leben hält frisch, und man schläft gut.“



Ein historischer Ort mit Zukunft



Das Dorf Holzmengen blickt auf eine jahrhundertelange siebenbürgisch-sächsische Geschichte zurück. Sein Wahrzeichen ist die evangelische Kirchenburg mit einer romanischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert.

Die Auswanderung eines Großteils der siebenbürgisch-sächsischen Bevölkerung stellte den Erhalt der historischen Gebäude vor große Herausforderungen. Seit 1996 setzt sich der CEPIT-Verein für die Sanierung und eine neue Nutzung des Ensembles ein. Das ehemalige Pfarrhaus dient heute als Unterkunft für Jugendgruppen und internationale Gäste. Kulturveranstaltungen, Freiwilligeneinsätze, der Weihnachtsmarkt und das Holzstock-Festival machen die Kirchenburg zu einem lebendigen Begegnungsort.



Das Erasmus+ Projekt fügt sich in diese Entwicklung ein. Es zeigt, wie internationale Zusammenarbeit, berufliche Weiterbildung und freiwilliges Engagement zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes beitragen können. Für die angehenden Gärtnermeister aus Bayern bleibt der Einsatz nicht nur eine besondere handwerkliche Erfahrung, sondern auch eine persönliche Begegnung mit Siebenbürgen und seinen Menschen.



