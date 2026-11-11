Eislaufbahn unter der Zinne öffnet zu Nikolaus

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Zum Nikolaustag soll die Eislaufbahn auf dem Gelände der Sportanlage Olympia unter der Zinne/Tâmpa in die neue Saison starten. Die Vorbereitungsarbeiten für die Installation der Eisfläche und der nötigen Infrastruktur haben bereits begonnen. Für die Saison 2026/2027 werden 225 neue Schlittschuhpaare in den Größen 26 bis 47 angeschafft. Damit stehen insgesamt rund 450 Paare zum Verleih bereit. Die Eisfläche hat olympische Maße und erstreckt sich über 1800 Quadratmeter. In der vergangenen Saison, die vom 5. Dezember 2025 bis zum 22. Februar 2026 dauerte, wurden 50.799 Eintritte gezählt.