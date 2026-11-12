Eklat: Staatschef verweigert einem Journalisten Zutritt zu Präsidialsitz

Bukarest (ADZ) – Präsident Nicușor Dan hat sich auf seiner jüngsten mehrstündigen Pressekonferenz zu einer präzedenzlosen Geste gegenüber den Medien hinreißen lassen und gegen den Journalisten Ovidiu Vanghele vom Zentrum für Investigativen Journalismus (CIM) ein Hausverbot verhängt: „Sie werden bis Ende meiner Amtszeit nicht mehr in der Lage sein, mir Fragen zu stellen“, ließ Dan den Journalisten vor laufenden Kameras wissen. Als Grund nannte der Staatschef Vangheles „Beleidigungen“ gegen ihn selbst.



Davor hatte der gewiefte Journalist, dessen Investigationen zumeist Korruption, Amtsmissbrauch und das Justizsystem visieren, vom Präsidenten wissen wollen, wie er den Fakt kommentiere, dass Generalstaatsanwältin Cristina Chiriac jüngst als Mitglied des Justizrates (CSM) gegen die Einschaltung der Gerichtsinspektion in einer Causa, die sie selbst betraf, gestimmt hatte.



Dans Frontalangriff gegen einen Journalisten sorgte sowohl bei Politikern als auch der Zivilgesellschaft für Betroffenheit: Die fraktionslose Senatorin Victoria Stoiciu (Ex-PSD) ließ den Staatschef via Facebook wissen, dass das von ihm erlassene Hausverbot „zutiefst undemokratisch“ und aus rechtlicher Sicht „mega(MAGA)-problematisch“ sei. Die Senatorin verwies dabei auf Art. 18 des Gesetzes 544/2001, dessen Absatz 3 vorsieht, dass Behörden „die Akkreditierung eines Journalisten ausschließlich wegen Störung ihrer Tätigkeit, keineswegs wegen der von ihm vertretenen Meinungen verweigern oder aussetzen können“. Ihrerseits erinnerte die Bürgerrechtsorganisation APADOR-CH den Präsidenten daran, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung in der Verfassung verankert ist und dieses von keinem hohem Beamten, nicht einmal vom Staatschef, eingeschränkt werden könne.