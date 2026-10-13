Elite der Temescher Wirtschaft wird erneut ausgezeichnet

Von: Andreea Oance

Temeswar – Die Industrie-, Handels- und Landwirtschaftskammer Temesch/Timiș (CCIAT) würdigt erneut die unternehmerischen Leistungen des Landeskreises und veranstaltet eine neue Ausgabe der „Gala der unternehmerischen Exzellenz – Top-Unternehmen des Landeskreises Temesch“. Die Veranstaltung findet zum 33. Mal am 30. Oktober im Regionalen Geschäftszentrum der CCIAT (CRAFT) statt.



Unter dem Motto „Die Kraft der Exzellenz“ rückt die Veranstaltung jene Unternehmen in den Vordergrund, denen es gelungen ist, ein wirtschaftlich schwieriges Jahr in eine Erfolgsgeschichte zu verwandeln, und bestätigt damit die Stärke und Wettbewerbsfähigkeit des Temescher Geschäftsumfelds.



Die Rangliste der Top-Unternehmen im Kreis Temesch, die auf der Grundlage einer landesweit einheitlichen Methodik erstellt wurde, bietet einen aussagekräftigen Überblick über das lokale Wirtschaftsumfeld. Von den 38.027 Unternehmen, die fristgerecht ihren Jahresabschluss für das vorangegangene Geschäftsjahr eingereicht haben, erfüllten 16.453 Unternehmen die Zulassungskriterien. Davon belegen 1867 Unternehmen die Plätze I, II und III, gegliedert in sieben Bereiche, 251 Wirtschaftszweige gemäß dem CAEN-Code und fünf Größenklassen.



Einer der wichtigsten Momente der Gala ist die Verleihung der Exzellenz-Trophäen an die 255 Unternehmen, denen es gelungen ist, sich zehn Jahre in Folge in der Elite der Temescher Wirtschaft zu behaupten. Neben diesen Auszeichnungen wird die CCIAT besondere Ehrungen an Unternehmen, Organisationen und Persönlichkeiten vergeben, die sich durch außergewöhnliche Leistungen hervorgetan haben.



Im Anschluss an die Preisverleihung stehen die strategischen Partner der Gala im Mittelpunkt – Unternehmen, die diese Feier der Leistung Jahr für Jahr unterstützen und zur Festigung einer über drei Jahrzehnte alten Tradition beitragen. Durch ihr Engagement wird die Gala der Exzellenz in der Wirtschaft nicht nur zu einer Zeremonie zur Würdigung von Leistungen, sondern auch zu einer Veranstaltung, die auf Partnerschaften, Vertrauen und gemeinsamen Werten basiert.



Die Veranstaltung feiert Exzellenz nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Kunst und beginnt in festlichem Rahmen mit einer einzigartigen Aufführung der Rumänischen Nationaloper Temeswar, und endet mit einem besonderen musikalischen Beitrag von Ana-Maria Moldovan, der Drittplatzierten in der Kategorie „Interpretation“ des Festivals von Mamaia 2026.