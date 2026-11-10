Energiewerte ziehen Börse nach unten, BET fällt unter 34.000 Punkte

Von: Markus Kleininger

Die rumänische Börse erfuhr in der vergangenen Woche einen kräftigen Dämpfer, anscheinend bedingt durch die Panik, die vor allem in Übersee nach dem Sieg der Demokratischen Partei in den sogenannten Midterms ausgebrochen ist. Im Durchschnitt verloren die fünf wichtigsten Indizes auf Wochensicht 3,52 Prozent. Der Hauptindex BET legte nur am Mittwoch zu; am Donnerstag und Freitag ging es dann deutlich abwärts, zeitgleich mit einem kräftigen Ausverkauf von Technologiewerten an den internationalen Börsen. In Bukarest standen vor allem Energieaktien stark unter Druck. Daher verlor der Energiewerte-Index BET-NG am meisten: 5,75 Prozent oder 162,38 Punkte, er schloss am Freitagabend bei 2660,47 Zählern. Es war sein größter Wochenverlust in diesem Jahr. Der BETPlus fiel um 3,94 Prozent (202,41 Punkte) auf 4938,36 Punkte und damit unter die 5000-Punkte-Marke. Der ROTX gab 3,35 Prozent (2.670,59 Punkte) auf 77.087,53 Zähler nach. Der Hauptindex BET verlor 1142,83 Punkte und schloss am vergangenen Freitag nach einem Tagesminus von 1,72 Prozent mit 33.986,93 Punkten auch unter der Schwelle von 34.000 Punkten. Der Finanzwerte-Index BET-FI kam mit einem Minus von 1,33 Prozent (1517,24 Punkte) auf 112.279,66 Punkte vergleichsweise glimpflich davon.



Hohe Umsätze – hohe Verluste



Mit Aktien wurden in der vergangenen Woche 456,69 Millionen Lei umgesetzt, 45,87 Prozent mehr als in der Vorwoche mit 313,09 Millionen Lei. Spitzentag war der Montag mit 193,31 Millionen Lei, wobei für 142,6 Millionen Lei Sonderdeals mit vier Millionen Aktien der Banca Transilvania S.A. (TLV, 36,6 Lei, ISIN ROTLVAACNOR1) zum Stückpreis von 36 Lei je Aktie verantwortlich zeichneten. Auf Wochensicht kam die Bankaktie damit auf rund 218 Millionen Lei oder fast die Hälfte des gesamten Wochenumsatzes. Die TLV-Aktie legte auf Wochensicht 1,39 Prozent zu. OMV Petrom S.A. (SNP, 1,3 Lei, ISIN ROSNPPACNOR9) brachte es mit 35,5 Millionen Lei auf Platz zwei in der Umsatzrangliste (die Aktie gab 3,99 Prozent nach), der Erdgaserzeuger S.N.G.N. Romgaz S.A. (SNG, 17,54 Lei, ISIN ROSNGNACNOR3) stand auf Platz drei mit 30,14 Millionen Lei Wochenumsatz. Das SNG-Papier verlor in der vergangenen Woche 6,2 Prozent.



Nur 20 Emittenten schlossen mit Kursgewinnen, 57 mit Verlusten, 12 Titel blieben unverändert. Größter Gewinner war die Hotelgesellschaft SIF Hoteluri S.A. (CAOR, 1,77 Lei, ISIN ROCAORACNOR9) mit 9,94 Prozent, gefolgt vom Erdölterminalbetreiber Oil Terminal S.A. (OIL, 0,15 Lei, ISIN ROOILTACNOR9) mit 9,09 Prozent, bei dem Medienberichten zufolge der Arbeitskonflikt beigelegt wurde. Am stärksten verlor der Raffineriebetreiber Rompetrol Rafinare S.A. (RRC, 0,434 Lei, ISIN ROPTRMACNOR5), der nach seinem steilen Anstieg der Vorwochen an jedem Handelstag rund 15 Prozent und auf Wochensicht 55,26 Prozent einbüßte. Dahinter folgten der Chemiehersteller Artego S.A. (ARTE, 6,65 Lei, ISIN ROARTEACNOR4) mit minus 18,9 Prozent und der Armaturenhersteller Armătura S.A. (ARM, 0,635 Lei, ISIN ROARMAACNOR7) mit minus 16,99 Prozent.



Erste Quartalsergebnisse



Die Bank BRD - Groupe Société Générale S.A. (BRD, 30,9 Lei, ISIN ROBRDBACNOR2) hatte für die ersten neun Monate einen Konzerngewinn von 1,176 Milliarden Lei ausgewiesen, nur 1,55 Prozent mehr als im Vorjahr. Gebremst wurde das Ergebnis von höheren Risikovorsorgen (254 nach 195 Millionen Lei) und der verdoppelten Umsatzsteuer für Banken. Die Aktie gab auf Wochensicht 5,36 Prozent nach.



Gegen den Trend legte der Flugzeugbauer Aerostar S.A. (ARS, 19,4 Lei, ISIN ROAEROACNOR5) 5,15 Prozent zu. Das Unternehmen meldete für die ersten neun Monate einen Nettogewinn von 111,4 Millionen Lei, 57 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, bei um 24 Prozent auf 557,8 Millionen Lei gestiegenen Betriebserlösen.



Die meisten großen Emittenten legen ihre Zahlen bis Mitte November vor. Der Börsenbetreiber Bursa De Valori București SA (BVB, 84 Lei, ISIN ROBVBAACNOR0) selbst berichtet am 17.11., Rompetrol Rafinare am 27.11.



Devisen



Der Euro bewegte sich in der vergangenen Woche in einer engen Spanne zwischen 5,3398 und 5,3443 Lei und gab auf Wochensicht nur geringfügig um 0,0018 Lei oder 0,03 Prozent nach. Der US-Dollar fiel am Mittwoch auf 4,7518 Lei, legte aber bis Freitag kräftig zu und schloss auf seinem Wochenhoch. Auf Wochensicht gewann er 0,0097 Lei oder 0,2 Prozent. Der Euro geht mit einem Kurs von 5,3408 Lei, der US-Dollar mit 4,7795 Lei in die neue Woche.

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