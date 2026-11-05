„Entscheidend sind die Menschen vor der Klasse“ Der neue Direktor des Nikolaus-Lenau-Lyzeums spricht über Tradition und Wandel, über den Mangel an deutschsprachigen Lehrkräften und über eine Schule, an der Deutsch heute vor allem Bildungssprache ist

Von: Bogdan Mihai Dascălu

Seit dem 1. September leitet Professor Daniel Urlea das Nikolaus-Lenau-Lyzeum in Temeswar, jene Schule, an der er zuvor bereits als stellvertretender Direktor Verantwortung getragen hat. BZ-Redakteur Bogdan Dascălu sprach mit ihm über die ersten Wochen im neuen Amt, über die Lage des deutschsprachigen Unterrichts im Banat und über die Frage, was deutsche Identität an einer Schule bedeuten kann, deren Schüler nur noch selten aus deutschsprachigen Familien kommen.

Herr Direktor Urlea, Sie haben am 1. September die Leitung der Nikolaus Lenau Schule in Temeswar übernommen, nachdem Sie bereits stellvertretender Direktor waren. Was bedeutet dieser neue Auftrag für Sie?

Die Übernahme der Leitung ist für mich zunächst eine große Verantwortung, aber gleichzeitig auch eine besondere Chance. Ich kenne die Schule, ihre Strukturen, ihre Traditionen und viele der Menschen, die hier arbeiten und lernen, bereits sehr gut. Gleichzeitig verändert sich die Perspektive. Als Direktor muss ich nun die Gesamtentwicklung der Schule im Blick behalten und Entscheidungen treffen, die die gesamte Schulgemeinschaft betreffen. Ich möchte dabei Bewährtes erhalten, aber auch dort Veränderungen anstoßen, wo sie notwendig und sinnvoll sind.

Wie haben Sie die Schule bei Ihrem Amtsantritt vorgefunden? Was hat bereits gut funktioniert, und in welchen Bereichen sehen Sie noch Potential zur Weiterentwicklung?

Nach so kurzer Zeit wäre es sicherlich vermessen, bereits eine umfassende Bilanz ziehen zu wollen. Was ich aber sehr deutlich wahrnehme, ist eine Schule mit einer starken Tradition, engagierten Lehrkräften und einer großen Identifikation vieler Menschen mit dem Nikolaus-Lenau-Lyzeum. Entwicklungspotenzial sehe ich unter anderem bei der weiteren Verbesserung interner Abläufe, bei der Kommunikation und natürlich bei der Frage, wie wir den deutschsprachigen Unterricht unter den heutigen Bedingungen dauerhaft auf hohem Niveau sichern können.

Welche Schwerpunkte möchten Sie setzen, und wie soll sich die Schule in den kommenden Jahren entwickeln?

Ein Schwerpunkt ist für mich ganz klar die Qualität des Unterrichts. Ein zweiter Schwerpunkt ist das Schulklima. Schülerinnen und Schüler sollen gerne in die Schule kommen, Lehrkräfte sollen gute Arbeitsbedingungen haben und Eltern sollen Vertrauen in die Schule haben. Und schließlich möchte ich die Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Schulgemeinschaft stärken. Schule funktioniert nicht allein durch die Direktion. Bewahren möchte ich vor allem die Tradition, das hohe Bildungsniveau und die besondere kulturelle Identität der Schule. Das bedeutet für mich aber nicht, dass wir in der Vergangenheit stehen bleiben dürfen. Eine Tradition ist dann lebendig, wenn sie sich weiterentwickeln kann.

Wie beurteilen Sie heute die Lage des deutschsprachigen Unterrichts in Temeswar und im Banat?

Der deutschsprachige Unterricht hat in Temeswar und im Banat nach wie vor eine besondere Bedeutung. Er verfügt über eine lange Tradition und genießt bei vielen Familien ein hohes Vertrauen. Die Herausforderungen sind allerdings ebenfalls deutlich: Die Zahl der Kinder, die Deutsch bereits als Familiensprache sprechen, ist wesentlich geringer als früher. Hinzu kommen der allgemeine Lehrkräftemangel und die Frage, wie wir genügend qualifizierte deutschsprachige Pädagoginnen und Pädagogen gewinnen können. Das sind keine Probleme, die eine einzelne Schule allein lösen kann.

Unterscheiden sich die Rahmenbedingungen für Schulen mit Unterricht in den Sprachen der Minderheiten von jenen rumänisch-sprachiger Schulen? Und erhalten sie genügend Unterstützung?

Ja, es gibt besondere Rahmenbedingungen. Unterricht in einer Minderheitensprache bedeutet nicht einfach, dass derselbe Unterricht in einer anderen Sprache stattfindet. Lehrkräfte müssen nicht nur fachlich qualifiziert sein, sondern ihr Fach auch auf entsprechend hohem Niveau in deutscher Sprache vermitteln können. Auch Lehrbücher und andere Unterrichtsmaterialien müssen verfügbar sein und sprachlich sowie fachlich passen. Es gibt Unterstützung und es gibt gesetzliche Grundlagen, die den Unterricht in den Sprachen der nationalen Minderheiten ermöglichen und schützen. In der Praxis bleibt aber trotzdem vieles anspruchsvoll. Eine qualitativ hochwertige Minderheitenschule braucht langfristige Planungssicherheit.

Wo ist der Unterstützungsbedarf am dringendsten? Und was müsste geschehen, damit sich mehr junge deutschsprachige Absolventen für den Lehrerberuf entscheiden?

Diese Bereiche hängen sehr eng zusammen. Wenn ich aber eine Priorität nennen müsste, würde ich die Gewinnung und Ausbildung qualifizierter Lehrkräfte an erster Stelle nennen. Ein gutes Schulgebäude und moderne Lehrmittel sind wichtig. Entscheidend für die Qualität des Unterrichts bleiben aber die Menschen, die vor der Klasse stehen. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Nachwuchs an qualifizierten deutschsprachigen Lehrkräften automatisch vorhanden sein wird. Der Lehrerberuf muss gesellschaftlich wieder stärker als anspruchsvoller und attraktiver Beruf wahrgenommen werden. Dazu gehören natürlich eine angemessene Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen, aber auch Wertschätzung, Weiterbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven. Gerade für deutschsprachige Absolventinnen und Absolventen müsste deutlich werden, dass sie im Bildungsbereich eine wichtige Aufgabe übernehmen können: Sie tragen dazu bei, dass eine Sprache und eine besondere Bildungstradition auch für kommende Generationen erhalten bleiben.

Die meisten Schüler stammen heute nicht mehr aus deutschsprachigen Familien. Wie lassen sich trotzdem die hohen Anforderungen eines deutschsprachigen Lyzeums aufrechterhalten?

Das ist tatsächlich eine der größten Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte. Heute lernen viele Schülerinnen und Schüler Deutsch zunächst vor allem als Bildungssprache. Das bedeutet, dass wir stärker mit unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen arbeiten müssen. Gleichzeitig dürfen wir deshalb die Anforderungen nicht einfach reduzieren. Das wäre langfristig der falsche Weg. Wir müssen vielmehr differenzieren, fördern und die Schülerinnen und Schüler sprachlich gezielt unterstützen.

Die Gemeinschaft der Banater Schwaben ist zahlenmäßig stark geschrumpft. Was bedeutet unter diesen Voraussetzungen die deutsche Identität des Lyzeums?

Die deutsche Identität des Nikolaus-Lenau-Lyzeums hängt für mich nicht ausschließlich von der Zahl der deutschstämmigen Schülerinnen und Schüler ab. Identität entsteht durch Sprache, Geschichte, Kultur und durch das tägliche Miteinander. Die Schule trägt ein bedeutendes Stück der Geschichte der Banater Deutschen weiter. Gleichzeitig muss diese Identität offen sein. Das Nikolaus-Lenau-Lyzeum ist heute eine multikulturelle Schule. Gerade darin sehe ich eine Stärke: Deutsche Sprache und deutsche Kultur können vermittelt werden, ohne andere Identitäten auszuschließen.

Welche Werte soll das Nikolaus-Lenau-Lyzeum den heutigen Generationen vermitteln?

Leistung und Verantwortung gehören für mich zusammen. Toleranz bedeutet nicht, dass wir keine Unterschiede haben dürfen. Es bedeutet, dass wir mit Unterschieden respektvoll umgehen. Tradition bedeutet für mich ebenfalls nicht Stillstand.

Für viele Familien ist Deutsch vor allem mit guten Bildungs- und Berufschancen verbunden. Welche Rolle kann die Schule darüber hinaus spielen?

Der berufliche Vorteil ist selbstverständlich ein wichtiger Grund, Deutsch zu lernen, und daran ist überhaupt nichts falsch. Aber Sprache eröffnet immer auch einen Zugang zu Menschen, Literatur, Geschichte und Kultur. Dazu brauchen wir nicht nur klassischen Sprachunterricht. Begegnungen, Austauschprogramme, Projekte, Theater, Literatur, Musik und Kontakte zu deutschsprachigen Partnern sind mindestens ebenso wichtig. Wenn ein junger Mensch irgendwann nicht nur sagen kann „Deutsch ist nützlich“, sondern auch „Deutsch ist ein Teil meiner persönlichen Bildung und meines europäischen Verständnisses“, dann haben wir viel erreicht.

Zum Abschluss eine hypothetische Frage: Wenn Sie für einen Tag Bildungsminister wären und die Möglichkeit hätten, eine einzige Veränderung im Bildungssystem anzustoßen. Welche wäre das?

Ich würde wahrscheinlich nicht versuchen, mit einer einzigen spektakulären Reform alles zu verändern. Meine Entscheidung wäre, den Schulen mehr Stabilität und den Lehrkräften mehr Vertrauen und Verantwortung zu geben. Wir haben in Rumänien viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer und viele gute Schulen. Gleichzeitig werden Schulen und Lehrkräfte häufig mit ständig wechselnden Regelungen, Programmen und bürokratischen Anforderungen konfrontiert. Ein Bildungssystem wird nicht allein durch Gesetze besser. Es wird besser, wenn die Menschen, die jeden Tag in den Schulen arbeiten, die Zeit, die Bedingungen und die Freiheit haben, gute Bildungsarbeit zu leisten.