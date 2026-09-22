Ermittlungen wegen Betrugs: Ultrarechter Kremlfreund Călin Georgescu festgenommen

Bukarest (ADZ/dpa) – Der prorussische Rechtsextremist Călin Georgescu ist am Montagabend von Dezernenten der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT nach einem mehrstündigen Verhör festgenommen worden – er sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, da die DIICOT Untersuchungshaft für ihn fordert. Dem früheren Präsidentschaftskandidaten und zwei weiteren Verdächtigen wird vorgeworfen, durch Betrug 1,1 Millionen Euro erschlichen und damit vermutlich seinen Wahlkampf finanziert zu haben. Konkret sollen Georgescu und zwei Komplizen, nämlich der Konstanzaer Unternehmer Ionel Rusen und ein Italiener namens Massimiliano Arena, dem Buzăuer Geschäftsmann Răzvan Leu im Jahr 2021 die Vermittlung eines millionenschweren Kredits von einer ausländischen Bank versprochen haben, wofür sie von ihm eine Garantiesumme von 1,1 Millionen Euro verlangten. Leu bezahlte die geforderte Summe prompt, bekam den Bankkredit jedoch nie, sodass er sich letzten Endes entschied, Georgescu bei der DIICOT zu verpfeifen.



Dessen Villa in Mogoșoaia wurde knapp zehn Stunden lang von Dezernenten und Kriminalbeamten durchsucht, anschließend wurde der Rechtsextremist zum Verhör abgeführt. Die Ermittler schleppten kistenweise Dokumente aus Georgescus Wohnsitz ab, wo im Übrigen neben mehreren Störsendern auch gefälschte Personaldokumente gefunden wurden – darunter ein auf Georgescus Namen ausgestellter „Diplomaten“-Ausweis des Souveränen Malteserordens , der Georgescu als „Senator“ und „Prior of United States of America“ auswies. Die Botschaft des Malteserordens dementierte prompt, dass der 64-Jährige ein Ordensbruder oder Mitglied wäre – eine überaus lachhafte Vorstellung, da der Malteserorden bekanntlich ein anerkannter römisch-katholischer religiöser Laienorden sowie Völkerrechtssubjekt ist, während Georgescu sich stets als stramm rumänisch-orthodox verkauft. Die Botschaft des Malteserordens bestritt zudem, Georgescu besagten Ausweis ausgestellt zu haben.