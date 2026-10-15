Erneuerung des Trajans-Stadtviertels

Von: Andreea Oance

Temeswar – Die Erneuerung des Trajans-Viertels in Temeswar/Timișoara schreitet voran: Fast ein Viertel des Natursteinpflasters ist verlegt, und die Stadtverwaltung führt ein spezielles System für das Baumwachstum ein.



Die Stadtverwaltung installiert auf dem Trajansplatz ein unterirdisches System, das es Bäumen ermöglicht, ihre Wurzeln gesund unter dem Pflaster zu entwickeln, ohne die Platten anzuheben oder zu beschädigen. Die Strukturen stützen das Pflaster und schaffen darunter Räume mit unverdichtetem Boden, in denen die Wurzeln wachsen können. Diese Maßnahmen sind Teil des städtischen Projekts zur Stadterneuerung des Trajans-Viertels, das die Pflanzung von fast 400 neuen Bäumen und die Erweiterung der Grünflächen vorsieht.



Der aktuelle Stand der Arbeiten Mitte Oktober ist folgender: Auf dem Trajansplatz hat der Bauunternehmer bereits etwa ein Viertel der Natursteinfläche verlegt und setzt die Gestaltung der Fußgängerzonen fort. Die Arbeiten zur Verlegung der Gasnetze auf den Dacilor- und Ștefan-Cel-Mare-Straßen haben begonnen. Dies war notwendig, nachdem vor Ort Rohre entdeckt wurden, die anders als auf den vom Betreiber bereitgestellten Plänen positioniert waren.



Das Projektteam hat eine technische Lösung gefunden und die erforderlichen Genehmigungen erhalten. Auf den Plätzen „Petru Rareș“ und „Romanilor“ wurden auf den Fahrbahnen sowie auf der Laufbahn für die Schüler des Shakespeare-Lyzeums, die diese im Sportunterricht nutzen werden, die ersten Asphaltschichten aufgetragen. Auf dem Boulevard des 3. August 1919 beginnt nun die Montage der neuen Regenwasserkanalisation, die das Regenwasser aus dem Gebiet aufnehmen und in den Bega-Kanal leiten wird.



Die Arbeiten werden von der Arbeitsgemeinschaft PORR Construct SRL und Electroechipament Industrial SRL durchgeführt. Der Wert des Bauvertrags beläuft sich auf 109,5 Millionen Lei (ohne MwSt.). Die Gesamtinvestition der Stadtgemeinde beträgt 34 Millionen Euro. Davon hat die Stadtverwaltung Temeswar über 14 Millionen Euro an nicht rückzahlbaren EU-Fördergeldern über das Regionalprogramm West 2021–2027 (Regionaler Eingriff 7.1.A – Revitalisierung und Stadterneuerung) erhalten.