Erste Buchmesse Gaudeamus in Reschitza

Von: Werner Kremm

Reschitza – Am morgigen Donnerstag um 12 Uhr wird im neuen Multifunktionszentrum am rechten Bersauufer die erste lokale Ausgabe der Buchmesse Gaudeamus in Reschitza eröffnet, eine Initiative von Radio România, diesmal unterstützt von Radio România Reschitza und der Stadtverwaltung. Neben Buch-Ausstellungen gibt es auch Buch-Vorstellungen, Konferenzen, Workshops und Konzerte. Für sämtliche Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Ehrenpräsident der ersten Reschitzaer Buchmesse Gaudeamus ist Univ.-Prof. Dr. Rudolf Gräf. Die Veranstaltung rühmt sich mit Gästen, die durch verkaufsstarke Bücher aufgefallen sind, etwa mit dem Temeswarer Igor Bergler oder dem ebenfalls aus Temeswar kommenden Vorsitzenden der dortigen Filiale des Schriftstellerverbands, Robert Șerban, der in diesen Tagen in Jassy/Iași als „Schriftsteller des Jahres 2026“ ausgezeichnet werden soll. Anwesend sein wird auch die Theaterkritikerin und Fernsehmoderatorin Marina Constantinescu mit ihrem Buch „În căutarea timpului trăit“/„Auf der Suche nach der gelebten Zeit“, oder einer der Autoren der Geschichtsdokumentation „Guvernanți și români. `Dosarul maghiar´“, der Reschitzaer Attila Varga. Vorgestellt wird u.a. auch die „Encyclopaedia Banatica“ des Reschitzaers Adrian Bădescu. Für Kinder gibt es diverse Workshops, interaktive Lektüre-Tagungen und Spielrunden.

Die Eröffnung der viertägigen Veranstaltung ist für Donnerstag 12 Uhr vorgesehen. Die Buchmesse kann bis einschließlich Samstag täglich ab 10 Uhr besucht werden. Sie schließt an den Werktagen und am Samstag jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag ist sie noch zwischen 10 und 16 Uhr besuchbar.