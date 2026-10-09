Erste Einzelausstellung von Bogdan Ciocodeică

Von: Andreea Oance

Temeswar – Die Kunsthalle Bega Temeswar/Timișoara präsentiert die erste Einzelausstellung des rumänischen Architekten und Designers Bogdan Ciocodeic². Die Ausstellung markiert den Übergang von seiner bisherigen Arbeit in Architektur und Design zur bildenden Kunst. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach Raum, Struktur, Identität und Verletzlichkeit.



Die Ausstellung wird am Freitag, 9. Oktober, um 18 Uhr eröffnet. Am Samstag, 10. Oktober, folgt um 16 Uhr ein Rundgang mit dem Künstler und Diana Marincu. Ab 17 Uhr setzen Ciocodeică und Marincu das Gespräch gemeinsam mit der Moderatorin Elvira Lupșa fort.



Ciocodeică zeigt eine Reihe von Objekten, die sich mit dem Bedürfnis des Menschen auseinandersetzen, gesehen und akzeptiert zu werden. Dabei geht es auch um die Angst vor Ablehnung und um die Frage, wie das innere, persönliche Selbst nach außen sichtbar werden kann.



Der Titel der Ausstellung verweist auf den inneren Monolog und die individuelle Gedankenwelt. Die Arbeiten bewegen sich zwischen Transparenz und Opazität und untersuchen, wie viel von diesem inneren Selbst sichtbar gemacht werden kann, ohne seine Authentizität zu verlieren.



Die Ausstellung wird von Anca Mihuleț und Diana Marincu in einem begleitenden kritischen Text als „Ausstellungsessay“ über Innerlichkeit, Verletzlichkeit und die fortwährende Veränderung des Selbst beschrieben. Zugleich wird Ciocodeicăs Wechsel vom Design zur Kunst thematisiert: Während Design ein Objekt vor allem über seine Funktion definiert, kann die Kunst ihm eine eigenständige Existenz geben.



Bogdan Ciocodeică ist als Architekt und Designer in den Bereichen Innenarchitektur, Objektdesign und Möbel tätig. In seinen jüngeren Arbeiten verbindet er Material- und Formexperimente zunehmend mit persönlichen und introspektiven Themen. Seine Objekte bewegen sich dabei zwischen Funktionalität und autonomer skulpturaler Form.