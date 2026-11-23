Bukarest (ADZ) – Einen ersten Entwurf für eine einschlägige Eilverordnung hat das Kabinett Ende letzter Woche vorgelegt. Vorrang haben Orte mit höchstens 1500 Einwohnern, doch können sich auch größere Verwaltungseinheiten zusammenschließen. Die Regierung wirbt mit Geld nicht zuletzt für die Zustimmung der Bürger, die die Zusammenschlüsse per Referendum beschließen müssen: Fünf Jahre lang sollen sie nur die Hälfte der örtlichen Steuern zahlen. Einwohner müssen ihre Personalausweise, Führerscheine und Fahrzeugpapiere nicht erneuern. Die Dokumente behalten bis zum Ablauf ihre Gültigkeit. Änderungen in öffentlichen Registern und im Grundbuch erfolgen kostenlos und automatisch.



Die Zusammenlegung muss auf jeden Fall freiwillig erfolgen, wobei vor dem Referendum auch die Gemeinderäte zuzustimmen haben. Auch auf deren Zufriedenheit hat es die Regierung abgesehen. So soll der Staat die bisherigen Mitarbeiter der Rathäuser zunächst vollständig übernehmen und jede zusammengelegte Verwaltungseinheit soll mindestens vier Millionen Lei für Infrastruktur und die Zusammenführung der Behörden bekommen. Erst ein Jahr nach der Zusammenlegung darf die Verwaltung neu geordnet werden. Dabei darf die Zahl der besetzten Stellen nicht sinken. Zusammenlegen dürfen sich mindestens zwei Verwaltungseinheiten desselben Kreises. Eine Neuordnung der Kreisgrenzen oder die Übertragung einzelner Dörfer auf andere Kreise sieht der Entwurf nicht vor.



Die neuen Verwaltungseinheiten sollen rechtlich noch vor den regulären Kommunalwahlen 2028 entstehen, doch vollständig wirksam wird die Neuordnung allerdings erst mit dem Amtsantritt der neu gewählten Behörden.



Offen bleibt, ob die Reform den Staatshaushalt am Ende stärker belastet als die bisherige Finanzierung kleiner Gemeinden.