Erstes Bücherwochenende in Sathmar ein voller Erfolg

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Rund 1000 Besucher kamen vom 15. bis zum 17. Oktober zum ersten Bücherwochenende ins Haus der Handwerker in Sathmar. Die Veranstaltung brachte Leser, Autoren, Verlage und Buchhandlungen zusammen und zeigte, dass das Interesse an Literatur und persönlichen Begegnungen mit Schriftstellern auch in der Region groß ist. Zu den Gästen gehörte der Schriftsteller Walter Übelhart aus Neustadt/Baia Mare, der über die Verwandlung literarischer Geschichten in Filme sprach.



Fünf Verlage – Corint, Cuantic, Junimea, Crime Scene Press und der Verlag des Siebenbürgischen Museumsvereins (EME) – sowie die Buchhandlungen Cărturești und Gaudeamus beteiligten sich an der Premiere. Ihr Angebot reichte von klassischer und zeitgenössischer Literatur über historische Werke und Kinderbücher bis hin zu Science-Fiction, Krimis und Noir. Die Besucher konnten neue Titel entdecken, Sonderangebote nutzen und mit Vertretern der Verlage ins Gespräch kommen.



Zu den Höhepunkten des Programms zählten die Begegnungen mit den Schriftstellern Stelian Tănase, Ovidiu Pecican, Krisztián Nyáry und Andrea Tompa. Buchvorstellungen und literarische Gespräche eröffneten unterschiedliche Perspektiven auf Literatur, Geschichte und Gesellschaft.



Auch die deutschsprachige Gemeinschaft der Region war auf der Buchmesse vertreten. Das Demokratische Forum der Deutschen in Nordsiebenbürgen präsentierte an einem eigenen Stand eine Auswahl seiner Veröffentlichungen. Das Angebot umfasste Bücher zur regionalen Geschichte und Kultur sowie weitere Publikationen, die das Leben und die Identität der Sathmarer Schwaben und der Rumäniendeutschen dokumentieren.



Einen besonderen Akzent setzte der Schriftsteller Walter Übelhart aus Neustadt/Baia Mare. Im Gespräch mit Robert Lasz-lo, Leiter des Kreiskulturzentrums für die Bewahrung und Förderung der traditionellen Kultur Sathmar, widmete er sich der Frage, wie aus einem Buch ein Film entsteht und wie literarische Geschichten beim Wechsel auf die Leinwand eine neue Gestalt annehmen.



Neben den Buchpräsentationen bot das Programm interaktive Workshops. Unter der Leitung von Koháriné Kabai Zsófia konnten die Teilnehmer die dekorative Bemalung von Buchschnittkanten kennenlernen. Die Restauratorin Gabriela Paul gab Einblicke in die Konservierung und Restaurierung alter Bücher. Auch Comics standen auf dem Programm und zeigten, wie vielfältig der Zugang zur Welt des Lesens sein kann.



Die auswärtigen Gäste äußerten sich anerkennend über die Stadt Sathmar, die besondere Architektur des Hauses der Handwerker sowie die Gastfreundschaft der Sathmarer. Für viele bot das Bücherwochenende zugleich die Gelegenheit, die Stadt und ihre Kulturszene näher kennenzulernen.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Bürgermeisteramt Sathmar und dem Kulturzentrum „G. M. Zamfirescu“ in Zusammenarbeit mit dem Kreiskulturzentrum für die Bewahrung und Förderung der traditionellen Kultur Sathmar.



Die erfolgreiche Premiere soll der Auftakt für eine neue jährliche Kulturveranstaltung sein. Die nächste Ausgabe des Bücherwochenendes ist für Oktober 2027 geplant. Die Organisatoren möchten künftig noch mehr Bücher, Autoren und kulturelle Begegnungen nach Sathmar bringen und damit die Stadt stärker auf der literarischen Landkarte Rumäniens verankern.