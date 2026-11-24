Von: Nina May

Noch ist das Buch kaum bekannt, das am vergangenen Freitag im Spiegelsaal des Forumshauses in Hermannstadt/Sibiu offiziell vorgestellt wurde. Doch wurde es bereits davor herumgereicht, es gibt erste positive Echos, auch aus dem Ausland, so der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), Dr. Paul Jürgen Porr, auf den die Idee für „Die Deutschen in Rumänien. Handbuch zur Geschichte der Deutschen Minderheit“, zurückgeht. Herausgegeben wurde das über 300 Seiten starke und doch leicht lesbare Monumentalwerk von Hannelore Baier, Rudolf Gräf, Benjamin Józsa und Paul-Jürgen Porr im Honterus Verlag und „es sagt in eleganter Weise aus, wer wir sind“, motiviert Józsa. Denn oft sei das Wissen um die deutsche Minderheit in Rumänien selbst bei Politikern in Deutschland, mit denen man zu tun habe, nicht vorhanden. Das Buch schließt eine Lücke in der bisherigen Literatur über Rumäniendeutsche.



Wie wichtig ein solches Werk nicht nur für die immer noch in Rumänien präsenten deutschen Gruppen sein kann, sondern auch für die bewusst eingeschlossenen, aber hierzulande nicht mehr oder kaum noch vorhandenen Gruppen - die Bessarabiendeutschen aus der heute ukrainischen Bukowina und die Dobrudschadeutschen - veranschaulicht eine Anekdote: Auf der Facebookseite der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten (AGDM) in der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) in Berlin, einer sehr kleinen Community mit ein paar Dutzend Mitgliedern, habe es überraschenderweise bereits nach drei Tagen rund 900 Likes und hunderte Kommentare sowie Weiterleitungen dazu gegeben! Bei genauerem Hinsehen waren es die Bessarabiendeutschen, die sich erfreut darüber zeigten, endlich in einem Buch repräsentiert zu sein, erklärt Benjamin Józsa, DFDR-Geschäftsführer und Sprecher der AGDM.

Wer "wir" sind: Neun Merkmale



Das Buch befasst sich eingehend mit den verschiedenen Siedlergruppen - Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben, Sathmarer Schwaben, Berglanddeutsche, Altreich-Deutsche, Bukowina-Deutsche, Zipser und Landler, Bessarabien- und Dobrudscha-Deutsche - die sich mit der Entstehung Großrumäniens 1918 politisch annähern und kennenlernen mussten, wo sie im rumänischen Parlament in der sogenannten Deutschen Partei vertreten waren. So entstand erstmals die Idee eines "Wir", das der Historiker Rudolf Gräf in neun Elementen als "Deutsche Identität in Rumänien" zu definieren versucht:

Erstes Element ist "das Bewusstsein des Angesiedelten, des Kolonisten" - doch nicht als illegale Einwanderer oder Migranten mit opportunistischen Motiven, sondern als Eingeladene, Herbeigerufene, im Gegenzug für Freiheit und Selbstbestimmung.



Zweites Element sind die nie abgerissenen Beziehungen zum Mutterland: zu Herrscherhäusern, Regierung, Universitäten und Kirchen.

Drittens: Die Rolle der Rumäniendeutschen im Zweiten Weltkrieg "im Sinne einer mehr oder weniger freiwilligen und bewussten Mittäterschaft", die man annehmen müsse, wenn "wir all denen in die Augen schauen wollen, denen mit unserer, oder auch ohne unserer direkten Teilnahme Unrecht und Leid angetan wurden".

Viertens: Die kollektive und undifferenzierte Schuldzuweisung und Bestrafung danach und sowie die Haltung, "alles Böse den Deutschen zuzuschieben", die teils bis heute von Linksintellektuellen im Westen gefördert werde.

An fünfter Stelle steht das Bewusstsein herausragender Leistungen im Laufe der Jahrhunderte: Städtegründungen und wirtschaftliche Entwicklung. Deutsche seien auch für die Entwicklung der Walachei, der Moldau und Bessarabiens Katalysatoren gewesen.

Sechstens: Die Folgen von 41 Jahren Kommunismus, und siebtens: Der Exodus nach dessen Fall. Begonnen hatte dieser Exodus jedoch schon mit dem Zweiten Weltkrieg, als Familien zersplittert sind. Motiv für die kollektive Auswanderung sei nicht nur Familienzusammenführung, sondern auch der Wunsch nach Freiheit nach Jahren der Verfolgung durch die Securitate gewesen.

Als achtes Merkmal nennt Gräf das Ausharren kleiner Gruppen in Gegenden der Ansiedlung, die sich hartnäckig als Kulturträger behaupten und organisieren. Der neunte Element der gemeinsamen Identifikation sei das deutsche Schulwesen.

Gefühle der Zugehörigkeit vermittelten aber auch gemeinsame Werte, hochgehalten vom Ritterzeitalter bis in jenes der Raumfahrt: Arbeit, Ehrlichkeit, Fleiß, Loyalität und Freiheitsliebe, religiöses Gefühl und gestalterische Intelligenz.



Die Einwanderergruppen ausführlich beleuchtet



Mit den Siebenbürger Sachsen, deren Einwanderung im 11.-12. Jahrhundert begann, befasst sich Konrad Gündisch. Die "Gäste" (hospites) des stufenweise dem ungarischen Königreich einverleibten, aber schwach besiedelten Siebenbürgens, mussten "eingeladen" werden, präzisiert er. Dies geschah 1222 mit der "Goldenen Bulle" durch den ungarischen König Andreas II.. Verlockend für die Siedlungswilligen im Mittelalter waren vor allem Grundbestitz und Freiheitsrechte, die ihnen diese zusicherte. Auf 40 weiteren Seiten geht Gündisch ausführlich auf wirtschaftliche Entwicklung, Kirchenorganisation, Verteidigung, soziale Schichtung, Bewährung gegen Türkeneinfälle, die Herausbildung und das Ende der Sächsischen Nationalunibersität etc. bis zum Ersten Weltkrieg ein.

Die Besiedlung des Banats durch die Banater Schwaben, ausgehend von den Siegen Prinz Eugens von Savoyen gegen die Osmanen bei Peterwardein, Temeswar (1716) und Belgrad (1717), war Ergebnis der zielstrebig verfolgten territorialen Erwerbspolitik des Hauses Österreich. Der Autor des Kapitels, Josef Wolf, geht ausführlich auf die drei staatlich gesteuerten "Schwabenzüge" (1722-1726, 1763-1772, 1782-1788) ein, die nach dynastischen Kriterien unterschieden werden: den karolinischen, den mariatheresianischen und den josephinischen. Es folgen Ein- und Binnenwanderungen bis ins frühe 19. Jahrhundert, Industrialisierung und Verstädterung, Auswanderungen in die Walachei, die europäische Türkei, Bulgarien und nach Amerika infolge der Missernte von 1863/64 und die Rückkehr einiger. Weitere Themen sind Sprache und Dialektvielfalt, politische Emanzipation, die politische Ethnisierung und Identitätsbildung von 1918 bis 1944, der Zweite Weltkrieg mit dem Seitenwechsel Rumäniens, der zur Flucht von rund 44.000 Schwaben vor der anrückenden Roten Armee führte, bis hin zur kommunistischen Zeit.

Die Sathmarer Schwaben beschreiben Johann Forstenheizler und Arthur Glaser. Erste Spuren lassen sich wie bei den Siebenbürger Sachsen bis ins 11. Jh. zurückverfolgen. Auch ihnen stellte König Andreas II. ein Privilegium aus, in dem darauf verwiesen wird, dass die "deutschen Gäste von Sathmar" schon zur Zeit von Königin Gisela Anfangs des 11. Jh. gerufen worden seien. Sie seien jedoch in der andersprachigen Bevölkerung aufgegangen, die heutigen Sathmarer Schwaben seien nicht ihre Nachfolger. Die Besiedelung es Sathmarer Landes mit Schwaben sei zwischen 1712 und 1804 in mehreren Etappen als Privatinitiative des ungarischen Adligen Alexander Karolyi und seiner Nachfahren erfolgt. Die erste Ansiedlung sei jedoch schlecht vorbereitet gewesen, viele Ankömmlingen erkrankten und starben an Hunger und verunreinigtem Trinkwasser. Interessant: die Sathmarer Schwaben sind keine "Nennschwaben", sondern von Herkunft und Sprache her echte Schwaben. Dem schwäbischen Dialekt hat im 19. Jh. die Magyarisierung stark zugesetzt, in vielen Gemeinden ging er verloren, hat jedoch insgesamt drei Jahrhunderte überlebt. Mit dem Zuschlag der Region Sathmar zu Rumänien (Vertrag von Trianon) fand die Magyarisierungspolitik ein Ende.

Über die Berglanddeutschen schreibt Rudolf Gräf mit Verweis auf Alexander Tietz, sie seien ein eigener Volksstamm, der sich von den Schwaben der Ebene deutlich unterscheide. Im Laufe der Zeit habe sich in dem "engen, inselhaft abgeschlossenen Raume des sogenannten Montangebietes... unter den spezifischen Bedingungen der Industriearbeit... in einer Arbeiterbevölkerung von der ungefähr gleichen, vorwiegend altösterreichischen Herkunft, mit der gleichen altösterreichischen Umgangssprache, nicht nur ein eigener, kastenhaft abgeschlossener Standes- und Klassencharakter, sondern auch ein proletarisches Überlieferungsgut eigener Färbung... , das sich in einem besonderen Lebensstil, in gemeinsamen Sitten, Gebräuchen und Festen äußert und in Scherzreden, Sagen und Märchen ein eigenes dichterisches Volkstumsgut besitzt..." entwickelt, so Tietz. Tietz erwähnt auch, dass Tschechen und Slowaken im Deutschtum aufgegangen sind. Die Ansiedlung der Banater Berglanddeutschen durch die Habsburger nach der Eroberung des Banats unterscheide sich vor denen der Banater Schwaben vor allem in den Berufen: Während in der Heide vorwiegend Bauern angesiedelt wurden, waren es im Bergland Berg- und Hüttenarbeiter, Forstarbeiter und Köhler.

Die Deutschen im Altreich - damit werden die Landesteile bezeichnet, die Rumänien vor 1918 gebildet haben: Walachei, Moldau und Dobrudscha - beschreibt Alexandru Ciocîltan. Bis zur Bildung dieses Altreichs 1881 unter König Karl I. ist die Geschichte der Deutschen in diesen drei Landesteilen sehr unterschiedlich verlaufen. Markantestes Element: 1211 holte der ungarische König Andreas II. den den Deutschen Ritterorden ins Burzenland, um dieses gegen die häufigen Kumaneneinfälle zu verteidigen. Die Ritter setzen die Besiedlung fort und dehnen ihre Herrschaft auf die Kumanengebiete aus, gerieten jedoch mit dem König in Konflikt und werden 1225 vertrieben. 1241 endet die erste deutsche Präsenz im außerkarpatischen Raum durch den großen Tatareneinfall.

Eine weitere Ansiedlung erfolgt aus Siebenbürgen im Zuge des Ausbaus der Handelswege von Kronstadt und Hermannstadt zur Donaumündung und in den Schwarzmeerraum. Der Autor beschreibt deutsche Städtegründungen auch in der Moldau, sowie die Ansiedlung evangelischer Siebenbürger Sachsen in Bukarest im 18. Jh, welche die evangelisch-lutherische Gemeinde in der Hauptstadt begründete. Ab 1840 wuchs die deutsche Bevölkerung in der Walachei und der Moldau stark an.

Die Besiedelung des Buchenlandes ab dem 14. Jh., hauptsächlich jedoch ab 1774 unter den Habsburgern, beschreibt Mihai-Ștefan Ceaușu. Städtische Zentren waren Czernowitz/Cernăuți, Sereth und Suceava.

Die Zipser im Norden Rumäniens im Kreis Maramuresch, vor allem in Oberwischau /Vișeu de Sus und im Wassertal, präsentiert Alfred Fellner. Sie befassten sich mit Waldarbeit und Flößerei zum Transport von Holz und Salz.

Das Kapitel über die Landler, Nachkommen österreichischer Lutheraner, die im Zuge der Gegenreform im 18. Jh. nach Siebenbürgen deportiert wurden und in die siebenbürgisch-sächsische Gesellschaft eingegliedert wurden, entstammt der Feder von Martin Bottesch.

Tobias Wagner zeichnet das Bild der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen und ihren gemeinsamen Ursprüngen, von Bessarabien als Teil Großrumäniens bis zur NS-Umsiedlung im Zweiten Weltkrieg, nach.

Weitere Kapitel sind: Die deutsche Minderheit in Großrumänien 1918-1944 (Harald Roth, Ottmar Trașcă), die deutsche Minderheit im Rumänien von 1944 bis 1990 (Hannelore Baier) mit Deportationen, Arbeitslager, Enteignungen, Arrarreform und Verfolgungen im Kommunismus, sowie "Gegenwart in Europa", ein Kapitel, in dem Paul-Jürgen Porr auf die Massenemigration sowie auf die Gründung des deutschen Forums seitens der in Rumänien verbliebenen Deutschen eingeht, einschließlich der "Gegenwart im gemeinsamen Haus Europa".

Das Buch schließt mit einem Verzeichnis der wichtigesten Persönlichkeiten und einer Karte der Siedlungsgebiete der verschiedenen Gruppen.



"Die Deutschen in Rumänien. Handbuch zur Geschichte der Deutschen Minderheit", herausgegeben von Hannelore Baier, Rudolf Gräf, Benjamin Józsa, Paul-Jürgen Porr, Honterus Verlag, Hermannstadt 2026, ISBN 978-606-008-219-4

