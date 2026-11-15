Es weihnachtsmarktet sehr

Von: Roger Pârvu

Weihnachten war früher vor allem Familiensache. Heute wird ein bedeutender Teil der Vorweihnachtszeit öffentlich gefeiert. Weihnachtsmärkte haben sich zu sozialen Treffpunkten entwickelt, an denen man Freunde trifft, Kollegen begegnet, Geschenke kauft oder einfach einen Abend bei Glühwein und Lichterglanz verbringt. Gleichzeitig stehen sie immer wieder in der Kritik: zu kommerziell, zu laut, zu austauschbar, zu sehr Event und zu wenig Weihnachten. Rund um Hermannstadt/Sibiu lässt sich jedoch beobachten, dass Weihnachtsmarkt nicht gleich Weihnachtsmarkt ist. Zwischen dem großen Markt auf dem Großen Ring und den wesentlich kleineren Veranstaltungen in Holzmengen/Hosman, Agnetheln/Agnita, Michelsberg/Cisnădioara oder Heltau/Cisnădie liegen nicht nur wenige Kilometer, sondern oft auch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Advent erlebt werden kann.

Die große Bühne am Großen Ring

Wenn Mitte November die ersten Lichterketten den Großen Ring überspannen, beginnt in Hermannstadt die Zeit, in der die Stadt erneut ihr Gesicht verändert. Die Straßen werden voller, die Cafés bleiben länger belebt, Gruppen ziehen durch die Altstadt und die Hotels verzeichnen traditionell eine ihrer stärksten Phasen des Jahres. Der Weihnachtsmarkt auf dem Großen Ring hat sich längst zu einer touristischen Marke entwickelt, die Besucher aus dem ganzen Land und zunehmend auch aus dem Ausland anzieht.

In diesem Jahr setzen die Organisatoren erneut auf Größe und Vielfalt. Rund 120 Aussteller aus mehr als zwanzig rumänischen Kreisen präsentieren ihre Produkte. Hinzu kommen Konzerte auf der Bühne in der Mitte des Großen Rings sowie ein erweitertes Unterhaltungsangebot. Mit dem „Christmas Chalet“ wurde zudem ein Bereich geschaffen, der an den Wochenenden mit Themenabenden und Partys zusätzliche Besucher anziehen soll.

Gerade diese Entwicklung macht den Markt interessant, aber auch typisch für den Wandel vieler Weihnachtsmärkte in Europa. Sie sind längst nicht mehr nur Orte für Kunsthandwerk und Glühwein, sondern verbinden Kulturveranstaltung, Freizeitangebot, Tourismusprodukt und Treffpunkt für Einheimische gleichermaßen.

Wer jedoch vom Großen Ring aus nur wenige Kilometer ins Umland fährt, entdeckt eine andere Weihnachtsmarktkultur. Kleinere Veranstaltungen setzen nicht auf Größe und Besucherrekorde, sondern auf Nachbarschaft, Dorfgemeinschaft und regionale Produzenten. Dass sich diese Form des Weihnachtsmarktes rund um Hermannstadt etablieren konnte, hat viel mit einem Dorf im Harbachtal/Valea Hârtibaciului zu tun: Holzmengen.

Vom Glühschnaps zur lebendigen Krippe

Die Geschichte beginnt ausgerechnet auf dem Weihnachtsmarkt in Hermannstadt. Dort entstand im Jahr 2017 die Idee für einen Adventsmarkt in Holzmengen. Die Initiatorin Ruth Istvan erinnert sich: „Die Idee zum Weihnachtsmarkt in Holzmengen ist 2017 am Weihnachtsmarkt in Hermannstadt entstanden, wo ich mit einer Freundin stand, heißen Schnaps getrunken und wir überlegt haben, wie schön es doch wäre, einen kleineren, intimeren Weihnachtsmarkt zu machen auf dem Dorf.“

Aus der spontanen Idee wurde ein Jahr später Realität. Der erste Weihnachtsmarkt fand 2018 statt. Die Bedingungen waren alles andere als einfach. In der Nacht vor der Veranstaltung hatte es kräftig geschneit, aufgebautes Material wurde beschädigt und organisatorisch war vieles improvisiert. Trotzdem erinnert sich Istvan an ein entscheidendes Detail: „Als Kickoff war das perfekt.“ Der Schnee sorgte für jene Atmosphäre, die Besucher noch heute mit Holzmengen verbinden.

Inzwischen hat sich der Markt längst etabliert. Aus einer kleinen Initiative wurde ein weithin bekanntes Adventsereignis. Während die Grundidee unverändert blieb, wuchs das Interesse von Jahr zu Jahr. Mittlerweile werden die Verkaufsflächen regelmäßig erweitert, um der steigenden Nachfrage von Ausstellern gerecht zu werden. Am 12. Dezember 2026 findet der Weihnachtsmarkt erneut rund um die Kirchenburg statt. Zwischen 15 und 20 Uhr erwartet die Besucher ein Programm, das sich seit Jahren bewährt hat. Kinderprogramm, Colinde-Konzert, Kirchenführung, Tombola und musikalische Überraschungen bilden den Rahmen für das eigentliche Herzstück der Veranstaltung: Die Besucher versammeln sich im Kirchhof und ziehen singend um die Kirchenburg. An verschiedenen Stationen wird Halt gemacht, bevor der Weg schließlich zu einer lebendigen Krippe führt. Dort erwartet die Besucher eine echte Familie mit einem Baby, dazu Tiere und Musik. Zum Abschluss wird „Stille Nacht“ gemeinsam auf Deutsch, Rumänisch, Ungarisch und Englisch gesungen. Mindestens ebenso bemerkenswert ist der interethnische Charakter des Marktes. Dadurch entsteht jene Mischung, die für das Harbachtal typisch geworden ist: verschiedene kulturelle Traditionen, die nebeneinander sichtbar werden.

Advent zwischen Kirchhof und Kulturzentrum

Dass Holzmengen kein Einzelfall geblieben ist, zeigt die weitere Adventsroute durch das Hermannstädter Umland. Den Auftakt bildet bereits am 5. Dezember der Adventsmarkt in Agnetheln/Agnita. Zum fünften Mal öffnet der Kirchhof der evangelischen Kirche seine Tore. Der Markt beginnt um 17 Uhr mit einem Konzert des Harbachtalchores und setzt ebenfalls auf die Beteiligung möglichst vieler lokaler Akteure. Die Kuratorin der evangelischen Kirchengemeinde, Andrea Schiau-Gull, formuliert dies treffend: „Für mich ist es wichtig, dass ganz Ag-netheln und die Umgebung am Markt beteiligt sind.“ Diese Beteiligung reicht von lokalen Händlern über Vereine bis hin zu Schulklassen, die durch den Verkauf selbst hergestellter Produkte Geld für gemeinsame Projekte sammeln. Dadurch entsteht eine Veranstaltung, die ihren Schwerpunkt weniger auf touristische Inszenierung als auf Gemeinschaft legt.

Die letzten Stationen der Adventsroute liegen am vierten Adventswochenende südlich von Hermannstadt. Am 19. Dezember findet im Casa Agora in Michelsberg bereits die achte Ausgabe des dortigen Weihnachtsmarktes statt. Einen Tag später, am 20. Dezember 2026, folgt die dritte Auflage des Weihnachtsmarktes im Kulturzentrum Das Haus/Turtha in Heltau. Organisiert werden beide Veranstaltungen gemeinsam von der Stiftung Kirchenburgen und dem Verein My Transylvania.

Das Konzept ist bewusst einfach gehalten. Kleine Handwerksbetriebe, Kunsthandwerker und regionale Produzenten präsentieren Produkte, die häufig direkt vor Ort hergestellt werden. Besucher finden handgefertigte Keramik, Textilien, Lebensmittel, Weihnachtsdekorationen und Geschenkideen, die sich deutlich vom Angebot großer Einkaufszentren unterscheiden.

Michelsberg profitiert dabei von seiner Lage. Der Ort gehört ohnehin zu den beliebtesten Ausflugszielen im unmittelbaren Umfeld Hermannstadts. Viele Besucher verbinden den Weihnachtsmarkt mit einem Spaziergang durch das Dorf oder einem Besuch der Burganlage. Der Markt ergänzt dieses touristische Profil um eine vorweihnachtliche Komponente, ohne den Charakter des Ortes zu dominieren. Heltau wiederum verfügt seit einigen Jahren über eine zunehmend aktive Kultur- und Veranstaltungsszene. Der Weihnachtsmarkt im Das Haus/Turtha knüpft daran an und versteht sich als Begegnungsort für lokale Produzenten, Kulturschaffende und Besucher aus der Region.

Die dahinterstehende Idee beschreibt Cristian Cismaru, Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen und Mitbegründer von My Transylvania, treffend: „Die Essenz dessen, was wir tun, ist die Förderung der ländlichen Räume und die Frage, welchen Einfluss wir auf das Dorf und auf die Besucher haben.“ Damit verfolgen Michelsberg und Heltau letztlich einen ähnlichen Ansatz wie Holzmengen oder Agnetheln: Weihnachten wird nicht als Großereignis verstanden, sondern als Möglichkeit, Produzenten, Initiativen und Besucher zusammenzubringen.

Eine Region, viele Weihnachtsmärkte

Wer die Weihnachtszeit in und um Hermannstadt erleben möchte, kann mittlerweile beinahe jedes Adventswochenende an einem anderen Ort verbringen. Vom Großen Ring über den Goldschmiedeplatz in der historischen Altstadt bis in die Dörfer und Kleinstädte der Umgebung hat sich eine erstaunlich vielfältige Weihnachtsmarktlandschaft entwickelt.

Dabei erfüllen die einzelnen Märkte unterschiedliche Funktionen. Der Weihnachtsmarkt in Hermannstadt bleibt das touristische Zentrum mit der größten Strahlkraft und dem umfangreichsten Programm. Die kleineren Veranstaltungen im Umland bieten dagegen oft genau das, wonach viele Besucher heute suchen: regionale Produkte, persönliche Begegnungen und die Möglichkeit, Orte kennenzulernen, die abseits der klassischen Reiserouten liegen.

Vielleicht erklärt gerade diese Mischung den Erfolg des Konzepts. Wer dem Trubel der Stadt entkommen möchte, fährt nach Holzmengen, Agnetheln, Michelsberg oder Heltau. Wer ein großes Angebot an Veranstaltungen sucht, bleibt am Großen Ring. Und wer neugierig genug ist, verbindet einfach alles miteinander.

Dass daraus mittlerweile eine eigene Form des Adventstourismus entstanden ist, beobachtet auch Ruth Istvan:

„Es ist schön, dass durch Hermannstadt eine Art ´Weihnachtsmarktkultur´ in Rumänien vor einigen Jahren Einzug gehalten hat. Unsere Bestrebungen, diese auf das Dorf, vor die passende Kulisse der Kirchenburg zu erweitern, war eigentlich ein natürliches Geschehen und eine organische Entwicklung. Wie schön, dass Holzmengen dabei Vorreiter war und andere schon bald folgten. Man könnte mittlerweile ein regelrechtes ´Weihnachtsmarkt-in-Kirchenburgen-Hopping´ im Dezember veranstalten.“

Tatsächlich klingt diese Idee weniger nach Übertreibung als nach einem realistischen Reisevorschlag. Innerhalb weniger Wochen lassen sich rund um Hermannstadt ganz unterschiedliche Weihnachtsmärkte erleben: urban und international auf dem Großen Ring, gemeinschaftlich in Agnetheln, traditionsbewusst in Holzmengen, regional in Michelsberg und Heltau.

Oder anders gesagt: Wer das Hermannstädter Land im Dezember kennenlernen möchte, braucht nicht lange nach einem Reiseprogramm zu suchen. Das Adventsprogramm schreibt sich inzwischen fast von selbst, denn es weihnachtsmarktet sehr.