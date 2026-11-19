Brüssel (ADZ/dpa) - Die Europäische Kommission hat ihre Wirtschaftserwartungen für Rumänien nun auch verschlechtert. Entsprechend der diese Woche veröffentlichten Herbstprognose wird in diesem Jahr ein Konjunkturminus von 0,3 Prozent veranschlagt, 2027 und 2028 dürfte sich die Wirtschaft dann um 1,8 bzw. 2,2 Prozent erholen. In der Frühjahrsprognose ging die Kommission noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,1 Prozent in diesem und 2,3 Prozent im nächsten Jahr aus.



Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die den privaten Konsum drücken, führen im laufenden Jahr zum Schrumpfen der Wirtschaft, während öffentliche Investitionen die schwache Konsumnachfrage nur teilweise aufwiegen. In den kommenden Jahren dürften sich privater und staatlicher Konsum wieder erholen, gepaart mit einer schrittweisen Erhöhung privater Investitionen erwartet die EU-Kommission wieder Wachstumszahlen um die zwei Prozent.



Die Inflation wird für Ende 2026 bei 7,9 Prozent veranschlagt, in den kommenden beiden Jahren dürfte sie auf rund vier Prozent sinken. Außerdem soll die Arbeitslosigkeit von 6,7 Prozent in diesem Jahr bis 2028 um rund einen Prozentpunkt sinken. Das Haushaltsdefizit des Staates wird laut Pro-gnose mit sechs BIP-Prozent in diesem Jahr und 5,8 bzw. 5,6 BIP-Prozent in den kommenden beiden Jahren weiter höher bleiben als das Wirtschaftswachstum, wodurch die Staatsverschuldung von zurzeit rund 60 BIP-Prozent auf über 64 BIP-Prozent bis Ende des Prognose-Zeitraums steigen dürfte. Außerdem werde das Leistungsbilanzdefizit trotz eines Rückgangs um rund einen Prozentpunkt zu den beiden Vorjahren 2026 mit 7,0 BIP-Prozent wieder hoch ausfallen und dürfte in den kommenden Jahren auch aufgrund von Gas-Exporten aus dem Neptun-Deep-Projekt etwas zurückgehen (6,3 bzw. 5,8 BIP-Prozent 2027 und 2028).



1,3 Prozent Wachstum in Deutschland



Die EU-Kommission rechnet mit einem mehr als doppelt so hohen Wirtschaftswachstum in Deutschland wie zuletzt. Nach mehreren Jahren der Stagnation werde für die Wirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, teilt die Brüsseler Behörde mit.



Zurückzuführen ist der Anstieg der Kommission zufolge hauptsächlich auf einen starken Zuwachs bei Exporten zu Beginn des Jahres. Im Mai hatten die Konjunkturexperten in Brüssel ihre Erwartungen wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs noch deutlich gedämpft und einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um nur 0,6 Prozent erwartet.



Gleichzeitig belasteten die zunehmende Unsicherheit und die hohe Inflation den privaten Konsum, heißt es weiter in der Herbstprognose. Steigende Arbeits-, Energie- und Finanzierungskosten sorgten für weniger private Investitionen.



Für das kommende Jahr geht die Kommission von einem Plus der deutschen Wirtschaft von 1,0 Prozent aus, für das Jahr 2028 von einem Wachstum von 0,7 Prozent. 2027 dürften die Exporte zusätzlich vom weltweiten KI-Boom profitieren, so die Brüsseler Behörde. Weitere Wachstumsimpulse würden durch steigende Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur erwartet. Da die Exporte und die staatliche Unterstützung im Jahr 2028 nachlassen dürften, wird dann mit einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums gerechnet.



Hintergrund sind schuldenfinanzierte „Sondervermögen“ zur Modernisierung der Infrastruktur, Maßnahmen für mehr Klimaschutz sowie steigende Verteidigungsausgaben, die wesentlich auf Pump finanziert werden.



Wachstum in EU besser als erwartet



Auch in der gesamten Europäischen Union hat sich die Wirtschaft den Konjunkturexperten zufolge in den ersten drei Quartalen dieses Jahr besser entwickelt als erwartet. Trotz stärkerer und anhaltender Inflationsentwicklungen sowie verschärfter Finanzierungsbedingungen prognostizieren sie ein weiteres Wachstum, wie sie mitteilen.



So erwartet die Europäische Kommission für die Wirtschaft der Staatengemeinschaft im laufenden Jahr ein BIP-Wachstum von 1,4 Prozent – mehr als bei der vergangenen Prognose im Mai (1,1 Prozent). Sie begründet das mit konstantem Konsum und mehr Exporten. Maßgeblich getragen wurde die Erholung der Exporte in den ersten sechs Monaten der Kommission zufolge durch die starke Auslandsnachfrage. Der Anstieg der Warenexporte dürfte auch im kommenden Jahr ein wichtiger Wachstumstreiber bleiben, schätzt sie.



Für das kommende Jahr wird ein Wachstum von 1,4 Prozent prognostiziert, das sich 2028 auf 1,5 Prozent erhöhen dürfte, so die Kommission.