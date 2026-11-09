EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht Rumänien

Bukarest (ADZ) – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Montagnachmittag (nach Redaktionsschluss der ADZ – Anm. d. Red.) in Bukarest zu Besuch erwartet. Auf dem Programm von der Leyens stehen Treffen mit Staatspräsident Nicușor Dan und Premierminister Luca Niculescu (parteilos). Kernthemen der Gespräche der EU-Kommissionschefin mit den rumänischen Behörden sollten nach Angaben von Präsidialberater Valentin Naumescu die prekäre Sicherheitslage im Schwarzen Meer nach wiederholten russischen Drohnenangriffen auf Handelsschiffe, sodann der künftige EU-Haushalt, Energie, die Wettbewerbsfähigkeit der EU sowie Unterstützung für den EU-Beitritt der benachbarten Republik Moldau sein. Im Anschluss will Ursula von der Leyen weiter nach Bulgarien und die Türkei reisen.



Die Lage im Schwarzen Meer eskaliert seit Juli zusehends, da es sowohl vor der rumänischen als auch der bulgarischen Küste zu zunehmenden russischen Drohnenangriffen auf Frachter kam. Erst Mitte Oktober hatten F16-Kampfjetpiloten der rumänischen Luftwaffe zwei Drohnen russischer Bauart, die in den rumänischen Luftraum eingedrungen waren, etwa 20 Kilometer östlich und südöstlich von Sulina über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Ex-Verteidigungsminister Radu Miruță (USR) verlautbarte nach dem Abschuss, dass es sich um Angriffsdrohnen mit Düsenantrieb, aller Wahrscheinlichkeit nach vom Typ Geran 4, gehandelt habe – für die rumänische Luftwaffe sei es ein Novum gewesen, strahlengetriebene Drohnen abzuschießen, so Miruță.



Auf Antrag Rumäniens und Bulgariens verstärkte die NATO daraufhin ihre Ostflanke durch den Ausbau von Überwachungs-, Aufklärungs- und forensischen Analysekapazitäten sowie Patrouillenflugzeugen, Radarsystemen und Drohnenabwehrtechnik.