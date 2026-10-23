EU spendet Tier-Impfstoffe

Bukarest (ADZ) – Die Regierung hat am Freitag eine Entscheidung zur Annahme einer Impfdosenspende seitens der EU-Kommission (EC) gegen die Pest der kleinen Widerkäuer und die Pockenseuche von Schafen und Ziegen verabschiedet. Die 1.100.000 Dosen im Wert von über 1,3 Millionen Lei sollen im Rahmen der nationalen Impfkampagne eingesetzt werden. Die EC hat den Impfstoff auf Anfrage der rumänischen Behörden bereitgestellt. Weil dessen Marktwert die vom Verwaltungsgesetz festgelegte Schwelle übersteigt, war die Regierungsentscheidung nötig.