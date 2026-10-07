Euro bricht neuen Rekord

Bukarest (ADZ) – Der Euro hat am Dienstag auf dem heimischen Devisenmarkt den höchsten Stand seit Einführung der Gemeinschaftswährung erreicht. Die Notenbank legte den offiziellen Referenzkurs bei 5,3527 Lei je Euro fest. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 5,3306 Lei gelegen. Damit verteuerte sich der Euro um 0,41 Prozent. Der bisherige Rekord stammte vom 2. Oktober. Damals lag der offizielle Wechselkurs bei 5,3447 Lei für einen Euro. Die Abwertung des Leu trifft vor allem Menschen, die ihr Einkommen in Landeswährung beziehen, ihre Ausgaben aber in Euro begleichen.