Ex-Regierungssprecherin: Die PSD erpresst den Finanzminister

Bukarest (ADZ) – Der dringende Nachtragshaushalt, den das PSD-Minderheitskabinett unter Premierminister Luca Niculescu (parteilos) zügig billigen wollte, verzögert sich: Die PSD-Spitze argwöhnt nämlich, dass die Haushaltseckdaten womöglich geschönt seien und die Vorgängerregierung Schulden und aufgeschobene Zahlungen in Milliarden-Höhe hinterlassen haben könnte – Medienberichten zufolge geht sie von einem Minus von 35 bis 40 Milliarden Lei aus, zumal es im ersten Halbjahr zu einem 0,7-prozentigen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gekommen war.



Die Liberalen forderten Regierungschef Niculescu am Mittwoch in einer Aussendung zur umgehenden Verabschiedung des Nachtragshaushalts auf – weder dürfe das Land von der PSD zur Geisel genommen noch der Finanzminister gezwungen werden, ihre „verlogene Propaganda“ zu bestätigen. Davor hatte auch Ex-Regierungssprecherin Ioana Dogioiu der PSD-Spitze bei Facebook „Erpressung“ vorgeworfen – sie setze den alten und neuen Finanzminister Alexandru Nazare (parteilos) unter Druck, damit dieser die makroökonomischen Indikatoren des Landes manipuliere und der PSD endlich einen Vorwand liefere, über eine „schwere Erblast“ klagen und Ex-Premier Bolojan verteufeln zu können. De facto werde Nazare vor die Wahl gestellt, entweder einzuräumen, die drei großen Rating-Agenturen mittels geschönter Eckdaten belogen zu haben, oder aber zuzusehen, wie viele Behörden und staatliche Dienstleister, allen voran aus dem Gesundheitsbereich, den Riegel vorschieben müssten, da ihnen mangels eines Nachtragshaushalts die Geldmittel ausgehen.



Bewegung in die heikle Situation solle am Mittwoch eine entscheidende Aussprache zwischen PSD-Chef Sorin Grindeanu, Premier Niculescu und Finanzminister Nazare bringen.