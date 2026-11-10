Fachausschuss kommt zu keinen Erkenntnissen in Affäre Mykonos

Bukarest (ADZ) – Der Senat hat am Montag zwei Berichte seines Verfassungsausschusses zum Treffen zwischen Premierminister Ilie Bolojan und der Präsidentin des Verfassungsgerichts (CCR), Simina Tănăsescu, sowie zur Reise des Verfassungsrichters Cristian Deliorga mit einem Privatflugzeug nach Mykonos gebilligt.



In beiden Fällen scheiterte der Ausschuss bei der Aufklärung der untersuchten Umstände. Grund seien das Fernbleiben vorgeladener Personen von den Anhörungen und unvollständige Informationen. Die Berichte gehen auch an die Abgeordnetenkammer.



Die erste Untersuchung erfolgte zu einem Treffen vom 14. August zwischen Bolojan und Tănăsescu im Büro des Senatspräsidenten. Keiner der beiden erschien zu den neun angesetzten Anhörungen. Der Ausschuss konnte deshalb weder den Zweck des Gesprächs noch die besprochenen Themen oder den Grund für die Wahl des Treffpunkts klären. PSD und AUR hatten gemutmaßt, dass Bolojan Entscheidungen des Verfassungsgerichts beeinflussen wollte.



Die zweite Untersuchung betrifft die Anwesenheit des Verfassungsrichters Cristian Deliorga am 8. Juli an Bord eines Privatflugs mit mehreren Teilnehmern aus Wirtschaftswelt und Politik nach Mykonos.



Weder er noch sein enger Freund Mihai Daraban, Chef der Industrie- und Handelskammer, die den Flug organisiert hatte, erschienen zur Anhörung. Ungeklärt blieben daher der Zweck der Reise und die Bezahlung des Fluges sowie mögliche Vorteile, die Deliorga im Zusammenhang mit der Reise erhalten haben könnte.