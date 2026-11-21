Von: Astrid Weisz

Arad – Mit Erinnerungen, Erlebnissen und Traditionen aus ihren Familien beschäftigten sich 32 Schüler des Adam-Müller-Guttenbrunn-Lyzeums in Arad im Rahmen eines deutschsprachigen Schreibwettbewerbs. Unter dem Motto „Familientraditionen – Geschichten, die uns verbinden“ verfassten Schüler der Klassen fünf bis acht der deutschen Abteilung eigene literarische Texte. Die Preisverleihung fand am Dienstag, dem 17. November, im Festsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Arad statt.

Den ersten Preis erhielt Mihai Maximilian Marinca aus der Klasse 5B für seinen Beitrag „Ein besonderes Foto – Eine wahre Geschichte über Familie, Glauben und die Kraft der Liebe“. Zwei zweite Preise gingen an Viktor Gabriel Mulcuța aus der Klasse 8B für „Die Kindheit meiner Großmutter“ und an Benedikt Schwägerl aus der Klasse 5B für „Der Ort meiner Träume“. Mit dem dritten Preis wurden Lea Becker aus der Klasse 8B für „Familientreffen“ und David Istvan Korcsog aus der Klasse 6A für „Die Geschichte meiner Familie“ ausgezeichnet.

Die Schüler setzten sich in ihren Arbeiten mit Familienerinnerungen, überlieferten Bräuchen und persönlichen Erlebnissen auseinander. Ziel des Wettbewerbs war es, die Freude am kreativen Schreiben in deutscher Sprache zu fördern und zugleich das Interesse an der eigenen Familiengeschichte zu wecken.

Initiiert und organisiert wurde das Projekt vom Kulturkreis Banat-JA Rumänien in Zusammenarbeit mit dem Adam-Müller-Guttenbrunn-Lyzeum und dem Deutschen Forum Arad. Das Deutsche Konsulat in Temeswar unterstützte den Wettbewerb als Partner und übernahm die Finanzierung der Preise.

Die Gesamtkoordination lag bei Bettina Nicoară-Szellner, die Projektkoordination bei Pompilia Szellner. Die Schüler wurden von den Lehrerinnen Alexandra Kaiser, Ildiko Bun und Gabriela Benghia betreut. Als weiteres Ergebnis des Projekts soll ein gemeinsames E-Book mit ausgewählten Schülertexten entstehen. Die digitale Veröffentlichung ist in der Onlinebibliothek des Demokratischen Forums der Deutschen in Arad vorgesehen. Damit sollen die Familiengeschichten auch über den Wettbewerb hinaus zugänglich bleiben.