Von: Von Berndt Brussig

Das FilmFestival Cottbus (FFC) zählt zu den weltweit führenden Festivals für das aktuelle Kino Mittel- und Osteuropas. Seit seiner Gründung 1991 steht das FFC für die Vielfalt des mittel- und osteuropäischen Kinos anhand aktueller Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme, zudem für neue filmische Handschriften, gesellschaftlich relevante Geschichten. Das 36. FilmFestival des osteuropäischen Films in Cottbus präsentierte diesmal 147 Filme aus 43 Ländern.



Gleichfalls ist das FFC ein Fenster mit überraschenden Perspektiven auf eine Region im Wandel. Markenzeichen sind sein Charakter als Publikumsfestival, wo Filmgespräche mit Regisseuren, Schauspielern, Produzenten und weiteren Gästen den Raum für den direkten Austausch schaffen, sowie die Networking Plattform „connecting cottbus“ (coco), East-West co-production market.



Meetingpoint der internationalen Filmbranche



Das FFC hat sich längst zu einem Meetingpoint der internationalen Filmbranche formiert, wo sich etablierte Filmemacher mit jungen Talenten treffen. Auf der Plattform „connecting cottbus“ (coco) stellen sie in Zusammenarbeit mit Investoren und Branchenvertretern die Weichen für neue Co-Produktionen. Das FFC fokussiert sich von jeher auf osteuropäische Filme und Co-Produktionen. Ein brandneues Beispiel einer solchen Co-Produktion ist der rumänischmoldauische Spielfilm „Cercul“/„Der Kreis“ von Valeriu Andriuță, ein Thriller über den angeblichen Jagdunfall eines Jägers eines kleinen Dorfes. Der junge Ermittler Agachi glaubt nicht an einen Unfall, stößt auf gravierende Ungereimtheiten und stellt Fragen – bis die Zentrale ihn stoppt …



Das 36. FilmFestival Cottbus präsentierte vom 3. bis 8. November ein interessantes filmisches Spektrum zwischen Drama und Komödie, Kassenschlager und erstmals Künstlicher Intelligenz, Essay und Experimentalfilm in elf Sektionen. In der Sektion „Wettbewerb Spielfilm“ erkundeten zehn Filme aus insgesamt vierzehn Produktionsländern Alltag und Geschichte im östlichen Mittel- und Osteuropa. Mit zehn ganz unterschiedlichen Handschriften zwischen Beziehungsgeschichten, Sozialdrama und Situationskomik sowie Thrillersituationen, sorgten sie sechs Tage lang für volle Spielstätten des Festivals, etwa im Filmtheater „Weltspiegel“.

Rumänischer Film mit Hauptpreis ausgezeichnet

Die internationale Jury verlieh in der Sektion Wettbewerb den „Hauptpreis für den besten Film“ an den aus Reschitza stammenden Florin Șerban, Regisseur des Filmdramas „Nu e locul tău aici“/ „Du gehörst nicht hierher“ über den zunehmend schwierigen Zugang eines alleinerziehenden Vaters, vielbeschäftigter Chefarzt, zu seinem Sohn.



Im Kurzfilmwettbewerb unter dem Motto „Von der Pflicht zum Lächeln und der ersten Liebe“ wurde die rumänische Regisseurin Mara Cohn für ihren Film „1H“/„1 Stunde“ ‚ mit dem „Spezialpreis für die beste Regie“ für die einfühlsame Regie und die bemerkenswert natürlichen schauspielerischen Leistungen geehrt.



Radu Jude erhielt für seine bissige Satire „Tagebuch einer Kammerzofe“ den „Dialog-Preis für die Verständigung zwischen den Kulturen“. In seinem neuesten Werk zeichnet der GoldeneBär-Gewinner Radu Jude ein schwarzhumoriges Bild: Eine rumänische Haushälterin schuftet für eine wohlhabende französische Familie in Bordeaux; Champagner-Linke, deren fortschrittliche Überzeugungen als Linke wenig mit ihrem eigenen Alltag zu tun haben. Mitleid von oben, Ausbeutung inclusive.



Wenngleich keine Preise auf dem 36. FilmFestival Cottbus gewonnen, zogen auch weitere rumänische Produktionen das einheimische Publikum und internationale Gäste in die Kinosäle, darunter „Un loc sigur“/„Ein sicherer Platz“ von Cecilia Ștefănescu und „Index“ von Radu Muntean, eine zentrale Figur der Rumänischen Neuen Welle, sowie „Ursitoarele SRL“ /„Die Schicksal GmbH“ von Radu Muntean, eine witzig-bissige Gesellschaftssatire mit einer gewerblich vermittelbaren Fee im Mittelpunkt, deren absurdes Tun eine Familie Kopf stehen lässt. Für Lacher des Publikums sorgte im Kinotheater „Weltspiegel“ durch verrückte Momente einer Frau um die 40 bei ihrer Traumhochzeit die schräge Filmstory „3 zile în septembrie“/„3 Tage im September“ des Regisseurs Tudor Giurgiu in der Rubrik „Cottbus Masters“.

Ein besonderes Highlight war die Aufführung des in Co-Produktion mit Ländern wie Norwegen produzierten Politdramas „Fjord“ des Regisseurs Cristian Mungiu, der für sein neuestes Werk mit der hochbegehrten Trophäe „Goldene Palme“ auf dem Filmfestival Cannes im Mai ausgezeichnet worden ist

Für Diskussionen über die Sinnhaftigkeit Künstlicher Intelligenz sorgte der türkische Film „A Woman asleep“/„Eine schlafende Frau“ von der Regisseurin und Künstlerin Vikki Bardot. Der Film erzählt von einer Frau, die sich in einer Welt aus Likes, digitalen Bildern und endlosem Scrollen zunehmend vom realen Leben entfernt. Offen bleibt, wieweit mit KI produzierte Filme generell auf Filmfestivals Eingang finden oder gar KI-Sektionen generieren werden.

Vielleicht liefert das bevorstehende große internationale Film-Event, die Internationalen Filmfestspiele Berlin, die 77. Berlinale (10. bis 21. Februar 2027), Hinweise dafür.



