Finanzierung für das Dach des Altemberger-Hauses

Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Das Brukenthalmuseum erhält neue Finanzierungsmittel für Sicherungs- und Reparaturarbeiten am Altemberger-Haus in Hermannstadt/Sibiu. Wie die Museumsleitung mitteilt, konnte ein Vertrag mit dem Nationalen Institut für Kulturerbe/Institutul Național al Patrimoniului (INP) geschlossen werden. Darin wurde ein nicht rückzahlbarer Zuschuss für das Projekt „Sicherungs- und Notfallmaßnahmen für das Dach des Altemberger-Turms“ festgelegt. Der Gebäudeteil ist Bestandteil des Historischen Museums und gehört zum Brukenthalmuseum.



Die Summe der bewilligten Förderung beträgt 500.000 Lei. Das Projekt wird im Rahmen des Teilprogramms „Notfallmaßnahmen (vor und nach Katastrophen)“ finanziert, das dem Schutz historischer Denkmäler gewidmet ist, die dringende Maßnahmen erfordern.



„Das Altemberger-Haus ist ein wichtiger Bestandteil der Hermannstädter Identität und steht in Verbindung mit einer seiner herausragenden Persönlichkeiten, Thomas Altemberger.“ Man habe die Verantwortung, dieses Erbe zu bewahren, so die Museumsleitung: „Die vom Nationalen Institut für Kulturerbe (INP) bereitgestellten Mittel ermöglichen es uns, einen konkreten Schritt in diese Richtung zu unternehmen. Mit diesem Projekt setzt das Brukenthalmuseum seine Bemühungen zum Schutz und zur Erhaltung des von ihm verwalteten Kulturerbes fort mit der Verantwortung, es an künftige Generationen weiterzugeben. Wir danken dem Nationalen Institut für Kulturerbe für die gewährte Unterstützung und für die Förderung der Maßnahmen, die zum Schutz der historischen Denkmäler erforderlich sind“, erklärte Dr. Raluca Teodorescu, Leiterin des Brukenthalmuseums, anlässlich der Mittelvergabe.