Fitch Ratings bestätigt die Kreditwürdigkeit Großwardeins

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat die Kreditwürdigkeit der Stadt Großwardein/Oradea erneut mit „BBB-“ bestätigt. Damit bleibt die Stadt in der Kategorie „Investment Grade“, die Schuldnern eine grundsätzlich gute Kreditwürdigkeit bescheinigt. Der Ausblick bleibt allerdings negativ, wie aus der jüngsten Bewertung vom 9. Oktober hervorgeht.



Die Einstufung gilt für langfristige Kredite sowohl in Fremdwährung als auch in Landeswährung. Kurzfristige Kredite in Fremdwährung werden mit „F3“ bewertet. Das eigenständige Kreditprofil Großwardeins liegt mit „a-“ deutlich über dem Gesamtrating. Es spiegelt die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt unabhängig von der Bonitätsbewertung Rumäniens wider.



Der negative Ausblick ist laut Stadtverwaltung vor allem auf die wirtschaftlichen Risiken im Land und das ebenfalls negativ bewertete Länderrating zurückzuführen. Er bedeute nicht zwangsläufig eine Verschlechterung der eigenen Finanzlage Großwardeins.



Die Bestätigung ist für die Stadt angesichts ihres umfangreichen Investitionsprogramms von Bedeutung. Dieses umfasst unter anderem Straßeninfrastruktur, urbane Mobilität, die Modernisierung von Bildungseinrichtungen, den Ausbau der medizinischen Infrastruktur und die Sanierung des baulichen Kulturerbes. Ein erheblicher Teil der Projekte wird durch EU-Fördermittel finanziert, darunter über den Nationalen Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) und die Förderprogramme für 2021–2027. Für manche Vorhaben sind jedoch auch Eigenmittel aus dem städtischen Haushalt erforderlich.



Das Rating stärkt die finanzielle Glaubwürdigkeit Großwardeins gegenüber Banken und Investoren und kann den Zugang zu Finanzierungen zu wettbewerbsfähigen Konditionen erleichtern.