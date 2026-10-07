Flaute im Einzelhandel hält an

Bukarest (ADZ) - Das Geschäftsvolumen im Einzelhandel in Rumänien bleibt auf einem niedrigen Niveau, am Dienstag vom Nationalen Statistikamt (INS) veröffentlichte Daten könnten allerdings darauf hinweisen, dass die Talsohle erreicht ist. Im August dieses Jahres gab es ein Plus im Einzelhandel von 2,3 Prozent gegenüber Juli sowie von 0,1 Prozent gegenüber August 2025 (jeweils saison- und arbeitstagbereinigte Daten).



Der starke Einbruch im Einzelhandel vom August vergangenen Jahres, als die bedeutendsten Sparmaßnahmen der Bolojan-Regierung begonnen haben zu wirken, ist damit noch nicht überwunden, jedoch ist es das erste Mal seit einem Jahr, dass im Vorjahresvergleich nicht mehr ein Rückgang um mehrere Prozentpunkte zu verzeichnen ist. Gleichzeitig bleibt auch im August dieses Jahres das Geschäftsvolumen im Einzelhandel unter dem Niveau vom August 2024.



Über die ersten acht Monate ist der Rückgang mit 5,1 Prozent weiterhin deutlich spürbar. Am stärksten (minus 6,5 Prozent) hat im Zeitraum Januar bis August das Geschäftsvolumen im Einzelhandel mit Gütern abgenommen, bei Lebensmittel, Getränken und Tabakwaren wurde ein Rückgang von 4,2 Prozent verzeichnet und der Verkauf von Treibstoff für Pkw hat um 2,6 Prozent abgenommen. Den Handel von Motorrädern und Personenwagen führt INS in einer getrennten Statistik, den jüngsten Daten zufolge gab es im Zeitraum Januar bis Juli ein Minus von 2,5 Prozent verglichen mit den ersten sieben Monaten 2025.