Von: Ștefana Ciortea-Neamțiu

„,Zuflucht‘ ist eine Erweiterung eines anderen Werkes, „Batalha“, das ich vor drei Jahren für ein außergewöhnliches Architekturdenkmal in der Ortschaft Batalha, Portugal geschaffen habe. Es wurde neun Monate lang ausgestellt. Als ich jene Skulptur schuf, plante ich im Vorfeld, ein Negativ des modellierten Vogels zu erstellen, in der Annahme, dass dieses Negativ einen visuellen Wert besitzen würde. Das Negativ ist genau dieses Werk, im Grunde der Abdruck eines Vogelflügels, den ich modelliert habe.

Unmittelbar nachdem ich dieses Werk geschaffen hatte, das jetzt am Domplatz steht, verspürte ich den Impuls, mich hineinzusetzen. Ich wollte einen Moment der Ruhe finden und stellte mir vor, dass vielleicht auch andere dieses Bedürfnis, diese Einladung verspüren würden. Manche tun es, andere nicht, aus Vorsicht oder Verlegenheit, aber für mich ist es wie ein statisches Boot, während die Welt um mich herum dynamisch ist. Der Fluss um das Boot ist die Alltagswelt, und wenn man daran vorbeifährt, möchte man an einem Ort verweilen, der an menschliche Werte erinnert und zu dem man zurückkehren möchte, um einen Moment der Besinnung zu genießen.“

Der Bildhauer Virgil Scripcariu, der Gewinner des Peter-Jecza-Preises für Skulptur 2026 hat in diesen Worten sein Werk für die BZ-Leser gedeutet. Am Domplatz steht nun seit Kurzem unweit von der kleinen Lenauschule ein gewaltiger dunkler Flügel, der zugleich wie eine Schaukel anmutet.

Virgil Scripcaru ist kein Neuling im Temeswarer Stadtbild. Seine Werke „Supermam“ und „Eva“ stehen in der Fußgängerzone rund um den Domplatz. Auch an dem Wettbewerb hat er bereits letztes Jahr teilgenommen, damals hat er es auf den zweiten Platz geschafft, mit dem „Ersten Schritt“.

Zum dritten Mal sind heuer die Preise vergeben worden, die den Namen des Temeswarer Bildhauers Peter Jecza tragen. Weitere 12 Skulpturen, die nominiert wurden, sind auf der Grünfläche vor der Shopping City in der Schager Straße für ein Jahr ausgestellt, so wie es die Jecza-Stiftung bereits im Vorjahr gemacht hat: „Die Menschen kommen seltener ins Museum oder in die Galerie, deshalb kommen wir an sie heran mit der Kunst.“ Sorina Jecza, die Vorsitzende der Jecza-Stiftung, erklärte: „Das Element der Kontinuität und Verbindung zwischen dem, was der Bildhauer Peter Jecza war, und dem, was wir fortführen wollen, war mir besonders wichtig.“

Temeswar positioniere sich immer mehr als „Stadt der Kunst im öffentlichen Raum“, meint Sorina Jecza: „Die Bildungsarbeit zu Skulpturen im Freien leisten wir hier seit über 20 Jahren. Der erste Park, den Marius Leonte gestaltete, entstand 2002. Erinnert ihr euch noch, wie viel diskutiert wurde, als die Werke in der Nähe des Kinderspielplatzes installiert wurden? Heute sind wir froh, dass wir weitere solche Werke in Temeswar haben. Eine weitere Phase erlebten wir, als Șerban Sturdza die Objekte ins Stadtzentrum brachte, und heute werden diese von den Touristen fotografiert. (…) Das Publikum steht der Idee von Kunst im Stadtraum nicht länger feindselig oder ablehnend gegenüber, sondern begrüßt sie freudig. (…) Was ich dieses Jahr immer wieder spürte, waren diese Sehnsucht und der leichte Neid, den nur größere Städte kennen. Ich war beispielsweise in Bukarest als eine Art Botschafter für dieses Konzept der Kunst im öffentlichen Raum und habe dort auf einem großen Immobilienkomplex eine Art Sammlung zusammengestellt. Die Resonanz darauf war aussagekräftig. Es war klar, dass wir dadurch ein neues Element eingebracht haben, und es war deutlich, dass wir aus Temeswar kommen – das erfüllte mich mit Stolz.“

Der Peter-Jecza-Preis für Skulptur wurde aufgrund der Stimmen aus dem Publikum vergeben. „456 Personen von dem Stimmen, die für Virgil Scripcariu waren, haben auch angegeben, was ihnen an dem gewählten Werk am besten gefiel. Ich war überrascht, wie gut sie kommentierten,“ so Sorina Jecza. Über 50 Künstler aus dem ganzen Land mit über 70 Werken haben an diesem dritten Wettbewerb teilgenommen. Der Preis in Höhe von 8000 Euro ist ansehnlich und der Wettbewerb „entwickelt sich praktisch zum attraktivsten Wettbewerb für Bildhauer“ hierzulande, so der Gewinner der diesjährigen Auflage.

Virgil Scripcarius Werk wird sechs Monate lang am Domplatz stehen, was den Künstler mit Stolz erfüllt: „Es ist einer der schönsten Plätze Rumäniens. Man fühlt sich hier fast wie im Westen, und ja, es ist eine Ehre, in der Nähe von einem historischen Gebäude auszustellen.“