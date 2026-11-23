Am vergangenen Freitag ist im Spiegelsaal des Forumshauses das Buch „Die Deutschen in Rumänien. Handbuch zur Geschichte der Deutschen Minderheit“, herausgegeben von Hannelore Baier, Rudolf Gräf, Benjamin Józsa und Paul-Jürgen Porr, vorgestellt worden. Es handelt sich um ein „sehr notwendiges Buch“, das bereits „großes Echo“ ausgelöst hat, erklärt der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen, Dr. Paul-Jürgen Porr, der auch die Idee dazu hatte. Foto: Laura Micu

Hermannstadt (ADZ) – Das in leichter Sprache, doch von Historikern verfasste 312 Seiten starke Werk stellt die Geschichte der neun Siedlergruppen aus dem deutschen Sprachraum im heutigen Rumänien ausführlich vor. Neben den immer noch präsenten Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben, Sathmarer Schwaben, Berglanddeutschen, Altreich-Deutschen, Bukowina-Deutschen, Zipsern und Landlern habe man bewusst auch die kaum noch vorhandenen Bessarabiendeutschen aus der heute ukrainischen Bukowina und die Dobrudschadeutschen dazugenommen, erklärt Hannelore Baier. So ein Buch „sagt in eleganter Weise aus, wer wir sind“, motiviert Józsa das von Dr. Porr initiierte Buchprojekt, auch vor Politikern in Deutschland, wo das Wissen um die deutsche Minderheit in Rumänien nicht immer vorhanden sei. Derzeit wurden 1500 Exemplare gedruckt, weitere Auflagen seien angedacht.



Dr. Porr kündigte bei dieser Gelegenheit auch die bevorstehende Realisierung des von ihm lange geplanten Museums der Deutschen Minderheit an. Man habe bereits eine Gruppe passender Museografen damit befasst.