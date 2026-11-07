Von: Andreea Oance

Europäische Politiker, ehemalige Staatschefs, Diplomaten und internationale Experten sprachen in Temeswar offen über die Herausforderungen, vor denen Europa heute steht, und darüber, wie die Demokratie stark bleiben kann. Foto: Temeswarer Bürgermeisteramt

Temeswar – Mit einem Appell zu Vertrauen und Solidarität ist am Donnerstag in der Nationaloper Temeswar das Forum „Temeswar für europäische Werte“ eröffnet worden. Die zweitägige Veranstaltung brachte europäische Politiker, Vertreter der Opposition in Belarus und Georgien sowie weitere proeuropäische Kräfte zusammen. Im Mittelpunkt stand die Verteidigung der Demokratie und die Zukunft europäischer Werte.

Eröffnet wurde das Forum von Vizebürgermeister Ruben Lațcău, der derzeit die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters führt. In seiner Ansprache erinnerte er an die Ereignisse vom Dezember 1989, als in Temeswar Menschen unterschiedlicher Herkunft und Konfession gemeinsam gegen die kommunistische Diktatur aufstanden. Vertrauen sei damals die Grundlage der Solidarität gewesen und bleibe auch heute eine Voraussetzung für Demokratie, Freiheit und gesellschaftliches Engagement, betonte Lațcău.

Die Eröffnungsrede hielt Salome Zourabichvili, die von 2018 bis 2024 Präsidentin Georgiens war. Anschließend diskutierte der frühere Temeswarer Bürgermeister Dominic Fritz mit der belarussischen Oppositionsführerin Sviatlana Tsikhanouskaya und dem ehemaligen belgischen Ministerpräsidenten Guy Verhofstadt. Das Gespräch fand vor rund 50 Schülern und Studierenden statt.

Das Programm des ersten Tages stand unter dem Motto „Dialog und europäische Vernetzung“. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Verteidigung demokratischer Systeme, politische Werte, die Herausforderungen des EU-Beitritts, Russlands hybrider Krieg gegen die europäische Demokratie sowie die Rolle der Städte beim Schutz demokratischer Strukturen. Auch die Lage in den USA und die transatlantischen Beziehungen wurde thematisiert. Zu den Gästen gehören zudem Vertreter der serbischen Studentenbewegung „Studentski pokret“.

Das Forum wurde am Freitag fortgesetzt. Höhepunkt war die Verleihung des Preises „Temeswar für europäische Werte“ an Sviatlana Tsikhanouskaya. Zu den angekündigten Gästen zählten auch der ehemalige portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und die frühere Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Margrethe Vestager.