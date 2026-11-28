Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – Richtig der Bär los war damals an den beiden Abenden im „Grünen“ Sommertheater von Chișinău, als die Rock-Pop-Band „Mondial“ aus Rumänien im Nachbarland auftrat. Man schrieb das Jahr 1970, und selbst ein zur Sicherheit bestelltes Korps der Miliz, dem sicher auch KGB-Spitzel in Zivil zuarbeiteten, hatte allergrößte Mühe, das vom Rausch der sprachlichen Emanzipation ergriffene Publikum an lautstarken Beifallsstürmen zu hindern. Bis gar dahin, dass noch ein paar gute Wochen später in der Nacht auf den ersten Oktober-Tag zwei junge Damen dem allgegenwärtigen Hauch des russischen Bären zum Trotz rumänische Parolen streng anti-sowjetischer Haltung auf manche der wichtigsten Gebäude im Zentrum von Chișinău sprühten. Ein politischer Affront, den Asea Andruh (16) und Lilia Neagu (19) diktatorisch teuer büßen sollten, woran die eineinhalbstündige Gastvorstellung „Noaptea scrisă cu roșu“ des „Teatru fără nume“ aus der Hauptstadt zwischen Pruth und Dniester kürzlich am finalen Tag des internationalen DATfest vom Departement für Schauspiel an der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt/Sibiu (ULBS) erinnerte. Vor Begeisterung gerufen wurde nicht, und tosend geklatscht auch nicht. Aber der Applaus im Zuschauerraum der Cavas-Bühne erforderte seine ausführliche Zeit und ebbte erst ab, nachdem zu guter Letzt auch Dramatikerin und Regisseurin Luminița Țâcu sich gemeinsam mit Radu Moraru, Mihaela Popescu und Cătălina Lungu verneigte. Bezeichnend, dass die lebensgroße Puppe mit dem Kopf eines greisen und angewidert dreinschauenden Mannes hagerer Statur nicht mit nach vorne zum Verbeugen geholt wurde: sie musste sich mit ihrem Sitzen in einem der sieben roten Sessel auf der hintersten Spielfläche begnügen. Das dokumentarische Theater auf Basis von Interviews, Presse-Artikeln, Zeitzeugen-Berichten und Archiv-Recherchen hatte für den Richter über die zwei jungen Kritikerinnen der sowjetischen Machtstruktur im moldauischen Staat bis 1991 am Ende nichts übrig. Warum auch, wo es in der Republik Moldau jahrzehntelang verboten war, sich im öffentlichen Raum auf Rumänisch zu äußern? Solche Schikane lässt sich niemals je vergessen.

Beherrschung jeder Menge Text verlangt „Die mit Rot geschriebene Nacht“ Cătălina Lungu, Mihaela Popescu und Radu Moraru ab, die sie im Februar laufenden Jahres zum ersten Mal in Chișinău auf die Bühne brachten, und sich auch Anerkennung ihres Hermannstädter Publikums zu erarbeiten wussten. Den süßlichen Akzent, womit ein Rumänisch sprechender Gast aus dem östlichen Nachbarland sofort auffällt, konnte man über die volle Dauer der Vorstellung selbst bei größter Aufmerksamkeit nicht heraushören – schlich er sich jedoch einmal ein, geschah das auf Regieanweisung statt rein zufällig. Die Sprecherziehung von Profis des „Namenlosen Theaters“ und nicht nur im Land von Staatspräsidentin Maia Sandu trägt beste Früchte. Dem Klang des Russischen übrigens, das dort häufig noch genauso gelehrt und gelernt wird, tut die endlich wieder verstärkte Achtung für die eigentliche Muttersprache der Einheimischen in Bessarabien keinen Abbruch. Für seinen wiederkehrenden Merksatz dafür nutzt das dreiköpfige Ensemble ohne Ausnahme die rumänische Sprache: „Es ist essentiell, dass wir die Vergangenheit kennen.“ Den zurecht legendären Auftritt der Kultband „Mondial“ in Chișinău außerdem gibt es seit Mitte Juli 2025 zum Nachhören auf Youtube.